GPTPlus (GPTPLUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000463. Per pastarąsias 24 valandas GPTPLUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004617 iki aukščiausios $ 0.00004653 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPTPLUS kaina yra $ 0.00155333386841718, o žemiausia – $ 0.000059897627312078.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPTPLUS per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GPTPlus (GPTPLUS) rinkos informacija
No.7821
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 13.68K
$ 13.68K$ 13.68K
$ 694.50K
$ 694.50K$ 694.50K
0.00
0.00 0.00
15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė GPTPlus rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.68K. GPTPLUS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 694.50K
GPTPlus (GPTPLUS) kainos istorija USD
Stebėkite GPTPlus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000000185
-0.04%
30 dienų
$ -0.00000377
-7.53%
60 dienų
$ -0.00003919
-45.85%
90 dienų
$ -0.00004387
-48.66%
GPTPlus kainos pokytis šiandien
Šiandien GPTPLUS užfiksuotas $ -0.0000000185 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GPTPlus 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000377 (-7.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GPTPlus 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GPTPLUS rodiklis pasikeitė $ -0.00003919 (-45.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GPTPlus 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00004387 (-48.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GPTPlus (GPTPLUS) pokyčius?
Embark on a transformative journey, turning visionary ideas into intelligent, blockchain-backed solutions.
GPTPlus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GPTPlus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GPTPlus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GPTPlus kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GPTPlus (GPTPLUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GPTPlus (GPTPLUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GPTPlus prognozes.
Supratimas apie GPTPlus (GPTPLUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPTPLUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GPTPlus (GPTPLUS)
Ieškote, kaip nusipirkti GPTPlus? Viskas paprasta ir patogu! GPTPlus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.