Gode Chain (GODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005592. Per pastarąsias 24 valandas GODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005287 iki aukščiausios $ 0.0006499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GODE kaina yra $ 0.6976398030440083, o žemiausia – $ 0.000153823138845251.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GODE per pastarąją valandą pasikeitė +2.64%, per 24 valandas – -7.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gode Chain (GODE) rinkos informacija
No.7044
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.82K
$ 4.82K$ 4.82K
$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
GODE
Dabartinė Gode Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.82K. GODE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.59M
Gode Chain (GODE) kainos istorija USD
Stebėkite Gode Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000044492
-7.37%
30 dienų
$ +0.000434
+346.64%
60 dienų
$ +0.0004629
+480.68%
90 dienų
$ +0.0004791
+598.12%
Gode Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien GODE užfiksuotas $ -0.000044492 (-7.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gode Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000434 (+346.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gode Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GODE rodiklis pasikeitė $ +0.0004629 (+480.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gode Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004791 (+598.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gode Chain (GODE) pokyčius?
Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.
Gode Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gode Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GODEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gode Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gode Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gode Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gode Chain (GODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gode Chain (GODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gode Chain prognozes.
Supratimas apie Gode Chain (GODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gode Chain (GODE)
Ieškote, kaip nusipirkti Gode Chain? Viskas paprasta ir patogu! Gode Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.