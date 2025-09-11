Daugiau apie GODE

GODE Kainos informacija

GODE Oficiali svetainė

GODE Tokenomika

GODE Kainų prognozė

GODE Istorija

GODE pirkimo vadovas

GODEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GODE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Gode Chain logotipas

Gode Chain kaina(GODE)

1 GODE į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005592
$0.0005592$0.0005592
-7.37%1D
USD
Gode Chain (GODE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:00(UTC+8)

Gode Chain (GODE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0005287
$ 0.0005287$ 0.0005287
24 val. žemiausia
$ 0.0006499
$ 0.0006499$ 0.0006499
24 val. aukščiausia

$ 0.0005287
$ 0.0005287$ 0.0005287

$ 0.0006499
$ 0.0006499$ 0.0006499

$ 0.6976398030440083
$ 0.6976398030440083$ 0.6976398030440083

$ 0.000153823138845251
$ 0.000153823138845251$ 0.000153823138845251

+2.64%

-7.37%

+14.23%

+14.23%

Gode Chain (GODE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005592. Per pastarąsias 24 valandas GODE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0005287 iki aukščiausios $ 0.0006499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GODE kaina yra $ 0.6976398030440083, o žemiausia – $ 0.000153823138845251.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GODE per pastarąją valandą pasikeitė +2.64%, per 24 valandas – -7.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gode Chain (GODE) rinkos informacija

No.7044

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.82K
$ 4.82K$ 4.82K

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

GODE

Dabartinė Gode Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.82K. GODE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.59M

Gode Chain (GODE) kainos istorija USD

Stebėkite Gode Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000044492-7.37%
30 dienų$ +0.000434+346.64%
60 dienų$ +0.0004629+480.68%
90 dienų$ +0.0004791+598.12%
Gode Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien GODE užfiksuotas $ -0.000044492 (-7.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gode Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000434 (+346.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gode Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GODE rodiklis pasikeitė $ +0.0004629 (+480.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gode Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0004791 (+598.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gode Chain (GODE) pokyčius?

Peržiūrėkite Gode Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gode Chain (GODE)

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Gode Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gode Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GODEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gode Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gode Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gode Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gode Chain (GODE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gode Chain (GODE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gode Chain prognozes.

Peržiūrėkite Gode Chain kainos prognozę dabar!

Gode Chain (GODE) Tokenomika

Supratimas apie Gode Chain (GODE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GODEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gode Chain (GODE)

Ieškote, kaip nusipirkti Gode Chain? Viskas paprasta ir patogu! Gode Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GODE į vietos valiutas

1 Gode Chain(GODE) į VND
14.715348
1 Gode Chain(GODE) į AUD
A$0.000844392
1 Gode Chain(GODE) į GBP
0.000408216
1 Gode Chain(GODE) į EUR
0.00047532
1 Gode Chain(GODE) į USD
$0.0005592
1 Gode Chain(GODE) į MYR
RM0.002359824
1 Gode Chain(GODE) į TRY
0.023089368
1 Gode Chain(GODE) į JPY
¥0.0822024
1 Gode Chain(GODE) į ARS
ARS$0.7965804
1 Gode Chain(GODE) į RUB
0.047778048
1 Gode Chain(GODE) į INR
0.049360584
1 Gode Chain(GODE) į IDR
Rp9.167211648
1 Gode Chain(GODE) į KRW
0.7788258
1 Gode Chain(GODE) į PHP
0.032008608
1 Gode Chain(GODE) į EGP
￡E.0.026947848
1 Gode Chain(GODE) į BRL
R$0.00301968
1 Gode Chain(GODE) į CAD
C$0.000771696
1 Gode Chain(GODE) į BDT
0.06811056
1 Gode Chain(GODE) į NGN
0.843435768
1 Gode Chain(GODE) į COP
$2.192936352
1 Gode Chain(GODE) į ZAR
R.0.009797184
1 Gode Chain(GODE) į UAH
0.023083776
1 Gode Chain(GODE) į VES
Bs0.0872352
1 Gode Chain(GODE) į CLP
$0.5373912
1 Gode Chain(GODE) į PKR
Rs0.158818392
1 Gode Chain(GODE) į KZT
0.301453536
1 Gode Chain(GODE) į THB
฿0.017793744
1 Gode Chain(GODE) į TWD
NT$0.016954944
1 Gode Chain(GODE) į AED
د.إ0.002052264
1 Gode Chain(GODE) į CHF
Fr0.000441768
1 Gode Chain(GODE) į HKD
HK$0.004350576
1 Gode Chain(GODE) į AMD
֏0.213675912
1 Gode Chain(GODE) į MAD
.د.م0.005049576
1 Gode Chain(GODE) į MXN
$0.010412304
1 Gode Chain(GODE) į SAR
ريال0.002097
1 Gode Chain(GODE) į PLN
0.002035488
1 Gode Chain(GODE) į RON
лв0.002421336
1 Gode Chain(GODE) į SEK
kr0.005234112
1 Gode Chain(GODE) į BGN
лв0.000933864
1 Gode Chain(GODE) į HUF
Ft0.188154024
1 Gode Chain(GODE) į CZK
0.011676096
1 Gode Chain(GODE) į KWD
د.ك0.000170556
1 Gode Chain(GODE) į ILS
0.001856544
1 Gode Chain(GODE) į AOA
Kz0.509749944
1 Gode Chain(GODE) į BHD
.د.ب0.0002108184
1 Gode Chain(GODE) į BMD
$0.0005592
1 Gode Chain(GODE) į DKK
kr0.003567696
1 Gode Chain(GODE) į HNL
L0.014656632
1 Gode Chain(GODE) į MUR
0.025477152
1 Gode Chain(GODE) į NAD
$0.009830736
1 Gode Chain(GODE) į NOK
kr0.005552856
1 Gode Chain(GODE) į NZD
$0.000939456
1 Gode Chain(GODE) į PAB
B/.0.0005592
1 Gode Chain(GODE) į PGK
K0.002371008
1 Gode Chain(GODE) į QAR
ر.ق0.002035488
1 Gode Chain(GODE) į RSD
дин.0.056026248

Gode Chain išteklius

Išsamesnei Gode Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Gode Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gode Chain

Kiek Gode Chain(GODE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GODE kaina USD valiuta yra 0.0005592USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GODE į USD kaina?
Dabartinė GODE kaina USD valiuta yra $ 0.0005592. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gode Chain rinkos kapitalizacija?
GODE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GODE apyvartoje?
GODE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GODE kaina?
GODE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6976398030440083USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GODE kaina?
GODE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000153823138845251USD.
Kokia yra GODE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GODE yra $ 4.82KUSD.
Ar GODE kaina šiais metais kils?
GODE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GODE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:23:00(UTC+8)

Gode Chain (GODE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GODE-į-USD skaičiuoklė

Suma

GODE
GODE
USD
USD

1 GODE = 0.0005592 USD

Prekiauti GODE

GODEUSDT
$0.0005592
$0.0005592$0.0005592
-7.32%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis