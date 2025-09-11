Gochujang Coin (GOCHU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000003079. Per pastarąsias 24 valandas GOCHU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002993 iki aukščiausios $ 0.0000003099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOCHU kaina yra $ 0.000003216336919099, o žemiausia – $ 0.000000100066496121.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOCHU per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gochujang Coin (GOCHU) rinkos informacija
No.1623
$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M
$ 68.10K
$ 68.10K$ 68.10K
$ 9.24M
$ 9.24M$ 9.24M
11.18T
11.18T 11.18T
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
37.26%
BASE
Dabartinė Gochujang Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.10K. GOCHU apyvartoje yra 11.18T vienetų, o bendras kiekis siekia 29999999950000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M
Gochujang Coin (GOCHU) kainos istorija USD
Stebėkite Gochujang Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000000771
-0.25%
30 dienų
$ +0.0000000476
+18.28%
60 dienų
$ -0.0000008096
-72.45%
90 dienų
$ -0.0000013611
-81.56%
Gochujang Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien GOCHU užfiksuotas $ -0.000000000771 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gochujang Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000476 (+18.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gochujang Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOCHU rodiklis pasikeitė $ -0.0000008096 (-72.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gochujang Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000013611 (-81.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gochujang Coin (GOCHU) pokyčius?
Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.
Gochujang Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gochujang Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GOCHUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gochujang Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gochujang Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gochujang Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gochujang Coin (GOCHU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gochujang Coin (GOCHU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gochujang Coin prognozes.
Supratimas apie Gochujang Coin (GOCHU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOCHUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gochujang Coin (GOCHU)
Ieškote, kaip nusipirkti Gochujang Coin? Viskas paprasta ir patogu! Gochujang Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.