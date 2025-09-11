Daugiau apie GOCHU

Gochujang Coin kaina(GOCHU)

1 GOCHU į USD – tiesioginė kaina:

Gochujang Coin (GOCHU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:13:04(UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Gochujang Coin (GOCHU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000003079. Per pastarąsias 24 valandas GOCHU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000002993 iki aukščiausios $ 0.0000003099 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOCHU kaina yra $ 0.000003216336919099, o žemiausia – $ 0.000000100066496121.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOCHU per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gochujang Coin (GOCHU) rinkos informacija

No.1623

Dabartinė Gochujang Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.10K. GOCHU apyvartoje yra 11.18T vienetų, o bendras kiekis siekia 29999999950000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M

Gochujang Coin (GOCHU) kainos istorija USD

Stebėkite Gochujang Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000000771-0.25%
30 dienų$ +0.0000000476+18.28%
60 dienų$ -0.0000008096-72.45%
90 dienų$ -0.0000013611-81.56%
Gochujang Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien GOCHU užfiksuotas $ -0.000000000771 (-0.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gochujang Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000000476 (+18.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gochujang Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOCHU rodiklis pasikeitė $ -0.0000008096 (-72.45% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gochujang Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000013611 (-81.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gochujang Coin (GOCHU) pokyčius?

Peržiūrėkite Gochujang Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gochujang Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOCHUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gochujang Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gochujang Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gochujang Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gochujang Coin (GOCHU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gochujang Coin (GOCHU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gochujang Coin prognozes.

Peržiūrėkite Gochujang Coin kainos prognozę dabar!

Gochujang Coin (GOCHU) Tokenomika

Supratimas apie Gochujang Coin (GOCHU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOCHUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gochujang Coin (GOCHU)

Ieškote, kaip nusipirkti Gochujang Coin? Viskas paprasta ir patogu! Gochujang Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOCHU į vietos valiutas

Gochujang Coin išteklius

Išsamesnei Gochujang Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gochujang Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gochujang Coin

Kiek Gochujang Coin(GOCHU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOCHU kaina USD valiuta yra 0.0000003079USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOCHU į USD kaina?
Dabartinė GOCHU kaina USD valiuta yra $ 0.0000003079. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gochujang Coin rinkos kapitalizacija?
GOCHU rinkos kapitalizacija yra $ 3.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOCHU apyvartoje?
GOCHU apyvartoje yra 11.18TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOCHU kaina?
GOCHU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000003216336919099USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOCHU kaina?
GOCHU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000100066496121USD.
Kokia yra GOCHU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOCHU yra $ 68.10KUSD.
Ar GOCHU kaina šiais metais kils?
GOCHU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOCHU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Gochujang Coin (GOCHU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

