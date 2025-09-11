Daugiau apie GOAT

Goatseus Maximus logotipas

Goatseus Maximus kaina(GOAT)

1 GOAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.09337
$0.09337$0.09337
-2.26%1D
USD
Goatseus Maximus (GOAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:00:07(UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08992
$ 0.08992$ 0.08992
24 val. žemiausia
$ 0.09795
$ 0.09795$ 0.09795
24 val. aukščiausia

$ 0.08992
$ 0.08992$ 0.08992

$ 0.09795
$ 0.09795$ 0.09795

$ 1.3555157811784044
$ 1.3555157811784044$ 1.3555157811784044

$ 0.000019502896664627
$ 0.000019502896664627$ 0.000019502896664627

-0.42%

-2.26%

+12.72%

+12.72%

Goatseus Maximus (GOAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09326. Per pastarąsias 24 valandas GOAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08992 iki aukščiausios $ 0.09795 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOAT kaina yra $ 1.3555157811784044, o žemiausia – $ 0.000019502896664627.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -2.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Goatseus Maximus (GOAT) rinkos informacija

No.396

$ 93.26M
$ 93.26M

$ 650.50K
$ 650.50K$ 650.50K

$ 93.26M
$ 93.26M$ 93.26M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,991,782.254692
999,991,782.254692 999,991,782.254692

99.99%

SOL

Dabartinė Goatseus Maximus rinkos kapitalizacija yra $ 93.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 650.50K. GOAT apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999991782.254692. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.26M

Goatseus Maximus (GOAT) kainos istorija USD

Stebėkite Goatseus Maximus kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002159-2.26%
30 dienų$ -0.004-4.12%
60 dienų$ -0.03084-24.86%
90 dienų$ -0.0092-8.98%
Goatseus Maximus kainos pokytis šiandien

Šiandien GOAT užfiksuotas $ -0.002159 (-2.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Goatseus Maximus 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004 (-4.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Goatseus Maximus 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GOAT rodiklis pasikeitė $ -0.03084 (-24.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Goatseus Maximus 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0092 (-8.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Goatseus Maximus (GOAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Goatseus Maximus kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

Goatseus Maximus galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Goatseus Maximus investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GOATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Goatseus Maximus mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Goatseus Maximus, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Goatseus Maximus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Goatseus Maximus (GOAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Goatseus Maximus (GOAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Goatseus Maximus prognozes.

Peržiūrėkite Goatseus Maximus kainos prognozę dabar!

Goatseus Maximus (GOAT) Tokenomika

Supratimas apie Goatseus Maximus (GOAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Goatseus Maximus (GOAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Goatseus Maximus? Viskas paprasta ir patogu! Goatseus Maximus lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GOAT į vietos valiutas

1 Goatseus Maximus(GOAT) į VND
2,454.1369
1 Goatseus Maximus(GOAT) į AUD
A$0.1408226
1 Goatseus Maximus(GOAT) į GBP
0.0680798
1 Goatseus Maximus(GOAT) į EUR
0.079271
1 Goatseus Maximus(GOAT) į USD
$0.09326
1 Goatseus Maximus(GOAT) į MYR
RM0.3935572
1 Goatseus Maximus(GOAT) į TRY
3.8497728
1 Goatseus Maximus(GOAT) į JPY
¥13.70922
1 Goatseus Maximus(GOAT) į ARS
ARS$132.84887
1 Goatseus Maximus(GOAT) į RUB
7.88047
1 Goatseus Maximus(GOAT) į INR
8.216206
1 Goatseus Maximus(GOAT) į IDR
Rp1,528.8522144
1 Goatseus Maximus(GOAT) į KRW
129.7078732
1 Goatseus Maximus(GOAT) į PHP
5.3316742
1 Goatseus Maximus(GOAT) į EGP
￡E.4.4848734
1 Goatseus Maximus(GOAT) į BRL
R$0.503604
1 Goatseus Maximus(GOAT) į CAD
C$0.1286988
1 Goatseus Maximus(GOAT) į BDT
11.359068
1 Goatseus Maximus(GOAT) į NGN
140.8757582
1 Goatseus Maximus(GOAT) į COP
$365.7246856
1 Goatseus Maximus(GOAT) į ZAR
R.1.6311174
1 Goatseus Maximus(GOAT) į UAH
3.8497728
1 Goatseus Maximus(GOAT) į VES
Bs14.54856
1 Goatseus Maximus(GOAT) į CLP
$89.62286
1 Goatseus Maximus(GOAT) į PKR
Rs26.4867726
1 Goatseus Maximus(GOAT) į KZT
50.2746008
1 Goatseus Maximus(GOAT) į THB
฿2.965668
1 Goatseus Maximus(GOAT) į TWD
NT$2.8267106
1 Goatseus Maximus(GOAT) į AED
د.إ0.3422642
1 Goatseus Maximus(GOAT) į CHF
Fr0.0736754
1 Goatseus Maximus(GOAT) į HKD
HK$0.7255628
1 Goatseus Maximus(GOAT) į AMD
֏35.6355786
1 Goatseus Maximus(GOAT) į MAD
.د.م0.8421378
1 Goatseus Maximus(GOAT) į MXN
$1.7337034
1 Goatseus Maximus(GOAT) į SAR
ريال0.349725
1 Goatseus Maximus(GOAT) į PLN
0.3394664
1 Goatseus Maximus(GOAT) į RON
лв0.4038158
1 Goatseus Maximus(GOAT) į SEK
kr0.8710484
1 Goatseus Maximus(GOAT) į BGN
лв0.1557442
1 Goatseus Maximus(GOAT) į HUF
Ft31.3372252
1 Goatseus Maximus(GOAT) į CZK
1.9454036
1 Goatseus Maximus(GOAT) į KWD
د.ك0.0284443
1 Goatseus Maximus(GOAT) į ILS
0.3096232
1 Goatseus Maximus(GOAT) į AOA
Kz85.3245066
1 Goatseus Maximus(GOAT) į BHD
.د.ب0.03515902
1 Goatseus Maximus(GOAT) į BMD
$0.09326
1 Goatseus Maximus(GOAT) į DKK
kr0.5949988
1 Goatseus Maximus(GOAT) į HNL
L2.4443446
1 Goatseus Maximus(GOAT) į MUR
4.24333
1 Goatseus Maximus(GOAT) į NAD
$1.6395108
1 Goatseus Maximus(GOAT) į NOK
kr0.9260718
1 Goatseus Maximus(GOAT) į NZD
$0.1566768
1 Goatseus Maximus(GOAT) į PAB
B/.0.09326
1 Goatseus Maximus(GOAT) į PGK
K0.3954224
1 Goatseus Maximus(GOAT) į QAR
ر.ق0.3394664
1 Goatseus Maximus(GOAT) į RSD
дин.9.339989

Goatseus Maximus išteklius

Išsamesnei Goatseus Maximus analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Goatseus Maximus svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Goatseus Maximus

Kiek Goatseus Maximus(GOAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOAT kaina USD valiuta yra 0.09326USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOAT į USD kaina?
Dabartinė GOAT kaina USD valiuta yra $ 0.09326. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Goatseus Maximus rinkos kapitalizacija?
GOAT rinkos kapitalizacija yra $ 93.26MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOAT apyvartoje?
GOAT apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOAT kaina?
GOAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.3555157811784044USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOAT kaina?
GOAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000019502896664627USD.
Kokia yra GOAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOAT yra $ 650.50KUSD.
Ar GOAT kaina šiais metais kils?
GOAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:00:07(UTC+8)

Goatseus Maximus (GOAT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GOAT-į-USD skaičiuoklė

Suma

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.09326 USD

Prekiauti GOAT

GOATUSDT
$0.09337
$0.09337$0.09337
-2.32%

