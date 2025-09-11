Daugiau apie GLUTEU

Gluteus Maximus AI logotipas

Gluteus Maximus AI kaina(GLUTEU)

1 GLUTEU į USD – tiesioginė kaina:

$0.0005389
$0.0005389$0.0005389
-0.20%1D
USD
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:49(UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003925
$ 0.0003925$ 0.0003925
24 val. žemiausia
$ 0.0005678
$ 0.0005678$ 0.0005678
24 val. aukščiausia

$ 0.0003925
$ 0.0003925$ 0.0003925

$ 0.0005678
$ 0.0005678$ 0.0005678

$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483

$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229

-0.13%

-0.20%

-2.98%

-2.98%

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005389. Per pastarąsias 24 valandas GLUTEU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003925 iki aukščiausios $ 0.0005678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLUTEU kaina yra $ 0.01241370597615483, o žemiausia – $ 0.000001411777400229.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLUTEU per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) rinkos informacija

No.4604

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 25.52K
$ 25.52K$ 25.52K

$ 538.90K
$ 538.90K$ 538.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Dabartinė Gluteus Maximus AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.52K. GLUTEU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 538.90K

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kainos istorija USD

Stebėkite Gluteus Maximus AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000108-0.20%
30 dienų$ -0.0001371-20.29%
60 dienų$ -0.0003611-40.13%
90 dienų$ -0.0003871-41.81%
Gluteus Maximus AI kainos pokytis šiandien

Šiandien GLUTEU užfiksuotas $ -0.00000108 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gluteus Maximus AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001371 (-20.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gluteus Maximus AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GLUTEU rodiklis pasikeitė $ -0.0003611 (-40.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gluteus Maximus AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003871 (-41.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gluteus Maximus AI (GLUTEU) pokyčius?

Peržiūrėkite Gluteus Maximus AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.

Gluteus Maximus AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gluteus Maximus AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GLUTEUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gluteus Maximus AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gluteus Maximus AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gluteus Maximus AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gluteus Maximus AI (GLUTEU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gluteus Maximus AI (GLUTEU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gluteus Maximus AI prognozes.

Peržiūrėkite Gluteus Maximus AI kainos prognozę dabar!

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) Tokenomika

Supratimas apie Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLUTEUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gluteus Maximus AI (GLUTEU)

Ieškote, kaip nusipirkti Gluteus Maximus AI? Viskas paprasta ir patogu! Gluteus Maximus AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GLUTEU į vietos valiutas

1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į VND
14.1811535
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į AUD
A$0.000813739
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į GBP
0.000393397
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į EUR
0.000458065
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į USD
$0.0005389
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į MYR
RM0.002274158
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į TRY
0.022240403
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į JPY
¥0.0792183
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į ARS
ARS$0.76766305
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į RUB
0.045531661
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į INR
0.047547147
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į IDR
Rp8.834424816
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į KRW
0.749512898
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į PHP
0.030814302
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į EGP
￡E.0.025926479
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į BRL
R$0.00291006
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į CAD
C$0.000743682
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į BDT
0.06563802
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į NGN
0.812817481
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į COP
$2.113328684
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į ZAR
R.0.009425361
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į UAH
0.022245792
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į VES
Bs0.0840684
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į CLP
$0.5178829
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į PKR
Rs0.153052989
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į KZT
0.290510212
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į THB
฿0.017131631
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į TWD
NT$0.016355615
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į AED
د.إ0.001977763
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į CHF
Fr0.000425731
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į HKD
HK$0.004192642
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į AMD
֏0.205919079
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į MAD
.د.م0.004866267
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į MXN
$0.01002354
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į SAR
ريال0.002020875
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į PLN
0.001961596
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į RON
лв0.002333437
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į SEK
kr0.005038715
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į BGN
лв0.000899963
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į HUF
Ft0.181140457
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į CZK
0.011241454
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į KWD
د.ك0.0001643645
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į ILS
0.001789148
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į AOA
Kz0.493044999
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į BHD
.د.ب0.0002031653
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į BMD
$0.0005389
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į DKK
kr0.003438182
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į HNL
L0.014124569
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į MUR
0.024552284
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į NAD
$0.009473862
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į NOK
kr0.005351277
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į NZD
$0.000905352
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į PAB
B/.0.0005389
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į PGK
K0.002284936
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į QAR
ر.ق0.001961596
1 Gluteus Maximus AI(GLUTEU) į RSD
дин.0.053976224

Gluteus Maximus AI išteklius

Išsamesnei Gluteus Maximus AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Gluteus Maximus AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gluteus Maximus AI

Kiek Gluteus Maximus AI(GLUTEU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GLUTEU kaina USD valiuta yra 0.0005389USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GLUTEU į USD kaina?
Dabartinė GLUTEU kaina USD valiuta yra $ 0.0005389. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gluteus Maximus AI rinkos kapitalizacija?
GLUTEU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GLUTEU apyvartoje?
GLUTEU apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GLUTEU kaina?
GLUTEU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01241370597615483USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GLUTEU kaina?
GLUTEU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001411777400229USD.
Kokia yra GLUTEU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GLUTEU yra $ 25.52KUSD.
Ar GLUTEU kaina šiais metais kils?
GLUTEU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GLUTEU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:49(UTC+8)

Gluteus Maximus AI (GLUTEU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

