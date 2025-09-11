Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003925
$ 0.0003925$ 0.0003925
24 val. žemiausia
$ 0.0005678
$ 0.0005678$ 0.0005678
24 val. aukščiausia
$ 0.0003925
$ 0.0003925$ 0.0003925
$ 0.0005678
$ 0.0005678$ 0.0005678
$ 0.01241370597615483
$ 0.01241370597615483$ 0.01241370597615483
$ 0.000001411777400229
$ 0.000001411777400229$ 0.000001411777400229
-0.13%
-0.20%
-2.98%
-2.98%
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) realiojo laiko kaina yra $ 0.0005389. Per pastarąsias 24 valandas GLUTEU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003925 iki aukščiausios $ 0.0005678 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLUTEU kaina yra $ 0.01241370597615483, o žemiausia – $ 0.000001411777400229.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLUTEU per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) rinkos informacija
No.4604
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 25.52K
$ 25.52K$ 25.52K
$ 538.90K
$ 538.90K$ 538.90K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė Gluteus Maximus AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 25.52K. GLUTEU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 538.90K
Gluteus Maximus AI (GLUTEU) kainos istorija USD
Stebėkite Gluteus Maximus AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000108
-0.20%
30 dienų
$ -0.0001371
-20.29%
60 dienų
$ -0.0003611
-40.13%
90 dienų
$ -0.0003871
-41.81%
Gluteus Maximus AI kainos pokytis šiandien
Šiandien GLUTEU užfiksuotas $ -0.00000108 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gluteus Maximus AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001371 (-20.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gluteus Maximus AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GLUTEU rodiklis pasikeitė $ -0.0003611 (-40.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gluteus Maximus AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003871 (-41.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gluteus Maximus AI (GLUTEU) pokyčius?
Sentient AI agent preparing for the crypto wars: social crypto game where both humans and AI agents can wage war against each other.
Gluteus Maximus AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gluteus Maximus AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti GLUTEUstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gluteus Maximus AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gluteus Maximus AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Gluteus Maximus AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gluteus Maximus AI (GLUTEU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gluteus Maximus AI (GLUTEU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gluteus Maximus AI prognozes.
Supratimas apie Gluteus Maximus AI (GLUTEU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLUTEUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Gluteus Maximus AI (GLUTEU)
Ieškote, kaip nusipirkti Gluteus Maximus AI? Viskas paprasta ir patogu! Gluteus Maximus AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.