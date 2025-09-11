Daugiau apie GIGA

GIGACHAD logotipas

GIGACHAD kaina(GIGA)

1 GIGA į USD – tiesioginė kaina:

$0.01268
$0.01268$0.01268
-1.93%1D
USD
GIGACHAD (GIGA) kainos grafikas realiu laiku
GIGACHAD (GIGA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01196
$ 0.01196$ 0.01196
24 val. žemiausia
$ 0.01296
$ 0.01296$ 0.01296
24 val. aukščiausia

$ 0.01196
$ 0.01196$ 0.01196

$ 0.01296
$ 0.01296$ 0.01296

$ 0.09511039750207428
$ 0.09511039750207428$ 0.09511039750207428

$ 0.000001831035084425
$ 0.000001831035084425$ 0.000001831035084425

-0.16%

-1.93%

+18.28%

+18.28%

GIGACHAD (GIGA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01268. Per pastarąsias 24 valandas GIGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01196 iki aukščiausios $ 0.01296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIGA kaina yra $ 0.09511039750207428, o žemiausia – $ 0.000001831035084425.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GIGACHAD (GIGA) rinkos informacija

No.339

$ 117.95M
$ 117.95M$ 117.95M

$ 32.95K
$ 32.95K$ 32.95K

$ 126.80M
$ 126.80M$ 126.80M

9.30B
9.30B 9.30B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,603,935,545.16
9,603,935,545.16 9,603,935,545.16

93.02%

SOL

Dabartinė GIGACHAD rinkos kapitalizacija yra $ 117.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 32.95K. GIGA apyvartoje yra 9.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 9603935545.16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 126.80M

GIGACHAD (GIGA) kainos istorija USD

Stebėkite GIGACHAD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002495-1.93%
30 dienų$ -0.00234-15.58%
60 dienų$ -0.00559-30.60%
90 dienų$ -0.00998-44.05%
GIGACHAD kainos pokytis šiandien

Šiandien GIGA užfiksuotas $ -0.0002495 (-1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GIGACHAD 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00234 (-15.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GIGACHAD 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GIGA rodiklis pasikeitė $ -0.00559 (-30.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GIGACHAD 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00998 (-44.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GIGACHAD (GIGA) pokyčius?

Peržiūrėkite GIGACHAD kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GIGACHAD (GIGA)

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

GIGACHAD galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GIGACHAD investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GIGAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GIGACHAD mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GIGACHAD, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GIGACHAD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GIGACHAD (GIGA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GIGACHAD (GIGA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GIGACHAD prognozes.

Peržiūrėkite GIGACHAD kainos prognozę dabar!

GIGACHAD (GIGA) Tokenomika

Supratimas apie GIGACHAD (GIGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIGAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GIGACHAD (GIGA)

Ieškote, kaip nusipirkti GIGACHAD? Viskas paprasta ir patogu! GIGACHAD lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GIGA į vietos valiutas

GIGACHAD išteklius

Išsamesnei GIGACHAD analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali GIGACHAD svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GIGACHAD

Kiek GIGACHAD(GIGA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIGA kaina USD valiuta yra 0.01268USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIGA į USD kaina?
Dabartinė GIGA kaina USD valiuta yra $ 0.01268. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GIGACHAD rinkos kapitalizacija?
GIGA rinkos kapitalizacija yra $ 117.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIGA apyvartoje?
GIGA apyvartoje yra 9.30BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIGA kaina?
GIGA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09511039750207428USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIGA kaina?
GIGA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000001831035084425USD.
Kokia yra GIGA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIGA yra $ 32.95KUSD.
Ar GIGA kaina šiais metais kils?
GIGA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIGA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

