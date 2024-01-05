GIGA

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original “Gigachad”, by utilizing the strength of memes and “Chad” energy. GIGA is a community run project.

ReitingasNo.373

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.04%

Cirkuliuojantis kiekis9,302,411,888

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla9,603,935,545.16

Cirkuliacijos norma0.9302%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.09511039750207428,2025-01-03

Mažiausia kaina0.000001831035084425,2024-01-05

Vieša blokų grandinėSOL

GIGA is a meme token deployed on the Solana blockchain intended to honor the legend Ernest Khalimov the original "Gigachad", by utilizing the strength of memes and "Chad" energy. GIGA is a community run project.

