gib logotipas

gib kaina(GIB)

1 GIB į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008143
-4.06%1D
USD
gib (GIB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:23(UTC+8)

gib (GIB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0008015
24 val. žemiausia
$ 0.0008897
24 val. aukščiausia

$ 0.0008015
$ 0.0008897
$ 0.015572038299508024
$ 0.0003464614979181
-1.10%

-4.06%

-2.69%

-2.69%

gib (GIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008148. Per pastarąsias 24 valandas GIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008015 iki aukščiausios $ 0.0008897 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIB kaina yra $ 0.015572038299508024, o žemiausia – $ 0.0003464614979181.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIB per pastarąją valandą pasikeitė -1.10%, per 24 valandas – -4.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

gib (GIB) rinkos informacija

No.3636

$ 0.00
$ 54.06K
$ 814.80K
0.00
999,999,900
999,999,900
0.00%

SOL

Dabartinė gib rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.06K. GIB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999900. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 814.80K

gib (GIB) kainos istorija USD

Stebėkite gib kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003446-4.06%
30 dienų$ -0.0010502-56.32%
60 dienų$ -0.0017285-67.97%
90 dienų$ -0.0001852-18.52%
gib kainos pokytis šiandien

Šiandien GIB užfiksuotas $ -0.00003446 (-4.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

gib 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0010502 (-56.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

gib 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GIB rodiklis pasikeitė $ -0.0017285 (-67.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

gib 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001852 (-18.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir gib (GIB) pokyčius?

Peržiūrėkite gib kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra gib (GIB)

Smiling frog meme

gib galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų gib investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GIBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie gib mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti gib, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

gib kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos gib (GIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gib (GIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gib prognozes.

Peržiūrėkite gib kainos prognozę dabar!

gib (GIB) Tokenomika

Supratimas apie gib (GIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti gib (GIB)

Ieškote, kaip nusipirkti gib? Viskas paprasta ir patogu! gib lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GIB į vietos valiutas

1 gib(GIB) į VND
21.441462
1 gib(GIB) į AUD
A$0.001230348
1 gib(GIB) į GBP
0.000594804
1 gib(GIB) į EUR
0.00069258
1 gib(GIB) į USD
$0.0008148
1 gib(GIB) į MYR
RM0.003438456
1 gib(GIB) į TRY
0.033634944
1 gib(GIB) į JPY
¥0.1197756
1 gib(GIB) į ARS
ARS$1.1606826
1 gib(GIB) į RUB
0.0688506
1 gib(GIB) į INR
0.07178388
1 gib(GIB) į IDR
Rp13.357374912
1 gib(GIB) į KRW
1.133240136
1 gib(GIB) į PHP
0.046582116
1 gib(GIB) į EGP
￡E.0.039183732
1 gib(GIB) į BRL
R$0.00439992
1 gib(GIB) į CAD
C$0.001124424
1 gib(GIB) į BDT
0.09924264
1 gib(GIB) į NGN
1.230812436
1 gib(GIB) į COP
$3.195287088
1 gib(GIB) į ZAR
R.0.014250852
1 gib(GIB) į UAH
0.033634944
1 gib(GIB) į VES
Bs0.1271088
1 gib(GIB) į CLP
$0.7830228
1 gib(GIB) į PKR
Rs0.231411348
1 gib(GIB) į KZT
0.439242384
1 gib(GIB) į THB
฿0.02591064
1 gib(GIB) į TWD
NT$0.024696588
1 gib(GIB) į AED
د.إ0.002990316
1 gib(GIB) į CHF
Fr0.000643692
1 gib(GIB) į HKD
HK$0.006339144
1 gib(GIB) į AMD
֏0.311343228
1 gib(GIB) į MAD
.د.م0.007357644
1 gib(GIB) į MXN
$0.015147132
1 gib(GIB) į SAR
ريال0.0030555
1 gib(GIB) į PLN
0.002965872
1 gib(GIB) į RON
лв0.003528084
1 gib(GIB) į SEK
kr0.007610232
1 gib(GIB) į BGN
лв0.001360716
1 gib(GIB) į HUF
Ft0.273789096
1 gib(GIB) į CZK
0.016996728
1 gib(GIB) į KWD
د.ك0.000248514
1 gib(GIB) į ILS
0.002705136
1 gib(GIB) į AOA
Kz0.745468668
1 gib(GIB) į BHD
.د.ب0.0003071796
1 gib(GIB) į BMD
$0.0008148
1 gib(GIB) į DKK
kr0.005198424
1 gib(GIB) į HNL
L0.021355908
1 gib(GIB) į MUR
0.0370734
1 gib(GIB) į NAD
$0.014324184
1 gib(GIB) į NOK
kr0.008090964
1 gib(GIB) į NZD
$0.001368864
1 gib(GIB) į PAB
B/.0.0008148
1 gib(GIB) į PGK
K0.003454752
1 gib(GIB) į QAR
ر.ق0.002965872
1 gib(GIB) į RSD
дин.0.08160222

gib išteklius

Išsamesnei gib analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali gib svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie gib

Kiek gib(GIB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIB kaina USD valiuta yra 0.0008148USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIB į USD kaina?
Dabartinė GIB kaina USD valiuta yra $ 0.0008148. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra gib rinkos kapitalizacija?
GIB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIB apyvartoje?
GIB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIB kaina?
GIB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.015572038299508024USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIB kaina?
GIB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0003464614979181USD.
Kokia yra GIB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIB yra $ 54.06KUSD.
Ar GIB kaina šiais metais kils?
GIB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:23(UTC+8)

gib (GIB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

GIB-į-USD skaičiuoklė

Suma

GIB
GIB
USD
USD

1 GIB = 0.0008148 USD

Prekiauti GIB

GIBUSDT
$0.0008143
$0.0008143$0.0008143
-4.14%

