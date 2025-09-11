GemHUB (GHUB) realiojo laiko kaina yra $ 0.02456. Per pastarąsias 24 valandas GHUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02367 iki aukščiausios $ 0.02506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHUB kaina yra $ 0.43901544785408864, o žemiausia – $ 0.009656749077784126.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHUB per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GemHUB (GHUB) rinkos informacija
Dabartinė GemHUB rinkos kapitalizacija yra $ 2.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.53K. GHUB apyvartoje yra 118.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.47M
GemHUB (GHUB) kainos istorija USD
Stebėkite GemHUB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003784
+1.57%
30 dienų
$ -0.00506
-17.09%
60 dienų
$ -0.0084
-25.49%
90 dienų
$ +0.01275
+107.95%
GemHUB kainos pokytis šiandien
Šiandien GHUB užfiksuotas $ +0.0003784 (+1.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GemHUB 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00506 (-17.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GemHUB 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHUB rodiklis pasikeitė $ -0.0084 (-25.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GemHUB 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01275 (+107.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GemHUB (GHUB) pokyčius?
The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation.
GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem.
Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management.
Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth.
More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.
GemHUB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GemHUB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GemHUB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GemHUB kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GemHUB (GHUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GemHUB (GHUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GemHUB prognozes.
Supratimas apie GemHUB (GHUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GemHUB (GHUB)
Ieškote, kaip nusipirkti GemHUB? Viskas paprasta ir patogu! GemHUB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.