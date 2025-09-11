Daugiau apie GHUB

GHUB Kainos informacija

GHUB Baltoji knyga

GHUB Oficiali svetainė

GHUB Tokenomika

GHUB Kainų prognozė

GHUB Istorija

GHUB pirkimo vadovas

GHUBvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

GHUB Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GemHUB logotipas

GemHUB kaina(GHUB)

1 GHUB į USD – tiesioginė kaina:

$0.02448
$0.02448$0.02448
+1.57%1D
USD
GemHUB (GHUB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:12:05(UTC+8)

GemHUB (GHUB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02367
$ 0.02367$ 0.02367
24 val. žemiausia
$ 0.02506
$ 0.02506$ 0.02506
24 val. aukščiausia

$ 0.02367
$ 0.02367$ 0.02367

$ 0.02506
$ 0.02506$ 0.02506

$ 0.43901544785408864
$ 0.43901544785408864$ 0.43901544785408864

$ 0.009656749077784126
$ 0.009656749077784126$ 0.009656749077784126

+0.61%

+1.57%

-1.92%

-1.92%

GemHUB (GHUB) realiojo laiko kaina yra $ 0.02456. Per pastarąsias 24 valandas GHUB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02367 iki aukščiausios $ 0.02506 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHUB kaina yra $ 0.43901544785408864, o žemiausia – $ 0.009656749077784126.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHUB per pastarąją valandą pasikeitė +0.61%, per 24 valandas – +1.57%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GemHUB (GHUB) rinkos informacija

No.1703

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

$ 83.53K
$ 83.53K$ 83.53K

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

118.62M
118.62M 118.62M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

9.88%

KLAY

Dabartinė GemHUB rinkos kapitalizacija yra $ 2.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 83.53K. GHUB apyvartoje yra 118.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.47M

GemHUB (GHUB) kainos istorija USD

Stebėkite GemHUB kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003784+1.57%
30 dienų$ -0.00506-17.09%
60 dienų$ -0.0084-25.49%
90 dienų$ +0.01275+107.95%
GemHUB kainos pokytis šiandien

Šiandien GHUB užfiksuotas $ +0.0003784 (+1.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GemHUB 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00506 (-17.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GemHUB 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHUB rodiklis pasikeitė $ -0.0084 (-25.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GemHUB 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01275 (+107.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GemHUB (GHUB) pokyčius?

Peržiūrėkite GemHUB kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GemHUB (GHUB)

The GemHUB Project (GHUB Token) is a core utility token designed for use within Poplus, a next-generation blockchain-based social platform. It aims to build a sustainable digital ecosystem driven by user participation. GHUB is used within the platform for rewarding user engagement, event participation, advertising, and content payments. Its precise, participation-based incentive structure encourages active user involvement and facilitates the onboarding of new participants into the ecosystem. Poplus serves as a Web3 communication hub connected with partners across various entertainment sectors such as gaming, broadcasting, and shopping, emphasizing real-time information sharing and transparent community management. Building on this foundation, GHUB is expanding into areas such as AI service integration, shopping linkage, and digital asset investment infrastructure, positioning itself as a key engine of intelligent platform growth. More than just a reward mechanism, GHUB is evolving into a future-oriented token model that applied social-driven user value. With a trustworthy partner network, it continues to foster the development of a sustainable Web3 ecosystem.

GemHUB galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GemHUB investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GHUBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GemHUB mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GemHUB, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GemHUB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GemHUB (GHUB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GemHUB (GHUB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GemHUB prognozes.

Peržiūrėkite GemHUB kainos prognozę dabar!

GemHUB (GHUB) Tokenomika

Supratimas apie GemHUB (GHUB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHUBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GemHUB (GHUB)

Ieškote, kaip nusipirkti GemHUB? Viskas paprasta ir patogu! GemHUB lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GHUB į vietos valiutas

1 GemHUB(GHUB) į VND
646.2964
1 GemHUB(GHUB) į AUD
A$0.0370856
1 GemHUB(GHUB) į GBP
0.0179288
1 GemHUB(GHUB) į EUR
0.020876
1 GemHUB(GHUB) į USD
$0.02456
1 GemHUB(GHUB) į MYR
RM0.1036432
1 GemHUB(GHUB) į TRY
1.0138368
1 GemHUB(GHUB) į JPY
¥3.61032
1 GemHUB(GHUB) į ARS
ARS$34.98572
1 GemHUB(GHUB) į RUB
2.07532
1 GemHUB(GHUB) į INR
2.1669288
1 GemHUB(GHUB) į IDR
Rp402.6228864
1 GemHUB(GHUB) į KRW
34.1585392
1 GemHUB(GHUB) į PHP
1.40606
1 GemHUB(GHUB) į EGP
￡E.1.1820728
1 GemHUB(GHUB) į BRL
R$0.132624
1 GemHUB(GHUB) į CAD
C$0.0338928
1 GemHUB(GHUB) į BDT
2.991408
1 GemHUB(GHUB) į NGN
37.0436024
1 GemHUB(GHUB) į COP
$96.3135136
1 GemHUB(GHUB) į ZAR
R.0.4300456
1 GemHUB(GHUB) į UAH
1.0138368
1 GemHUB(GHUB) į VES
Bs3.83136
1 GemHUB(GHUB) į CLP
$23.60216
1 GemHUB(GHUB) į PKR
Rs6.9752856
1 GemHUB(GHUB) į KZT
13.2398048
1 GemHUB(GHUB) į THB
฿0.7814992
1 GemHUB(GHUB) į TWD
NT$0.7451504
1 GemHUB(GHUB) į AED
د.إ0.0901352
1 GemHUB(GHUB) į CHF
Fr0.0194024
1 GemHUB(GHUB) į HKD
HK$0.1910768
1 GemHUB(GHUB) į AMD
֏9.3846216
1 GemHUB(GHUB) į MAD
.د.م0.2217768
1 GemHUB(GHUB) į MXN
$0.456816
1 GemHUB(GHUB) į SAR
ريال0.0921
1 GemHUB(GHUB) į PLN
0.0893984
1 GemHUB(GHUB) į RON
лв0.1065904
1 GemHUB(GHUB) į SEK
kr0.2298816
1 GemHUB(GHUB) į BGN
лв0.0410152
1 GemHUB(GHUB) į HUF
Ft8.2610016
1 GemHUB(GHUB) į CZK
0.5125672
1 GemHUB(GHUB) į KWD
د.ك0.0074908
1 GemHUB(GHUB) į ILS
0.0817848
1 GemHUB(GHUB) į AOA
Kz22.3881592
1 GemHUB(GHUB) į BHD
.د.ب0.00925912
1 GemHUB(GHUB) į BMD
$0.02456
1 GemHUB(GHUB) į DKK
kr0.1566928
1 GemHUB(GHUB) į HNL
L0.6437176
1 GemHUB(GHUB) į MUR
1.1189536
1 GemHUB(GHUB) į NAD
$0.4317648
1 GemHUB(GHUB) į NOK
kr0.2441264
1 GemHUB(GHUB) į NZD
$0.0412608
1 GemHUB(GHUB) į PAB
B/.0.02456
1 GemHUB(GHUB) į PGK
K0.1041344
1 GemHUB(GHUB) į QAR
ر.ق0.0893984
1 GemHUB(GHUB) į RSD
дин.2.4611576

GemHUB išteklius

Išsamesnei GemHUB analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali GemHUB svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GemHUB

Kiek GemHUB(GHUB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHUB kaina USD valiuta yra 0.02456USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHUB į USD kaina?
Dabartinė GHUB kaina USD valiuta yra $ 0.02456. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GemHUB rinkos kapitalizacija?
GHUB rinkos kapitalizacija yra $ 2.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHUB apyvartoje?
GHUB apyvartoje yra 118.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHUB kaina?
GHUB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.43901544785408864USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHUB kaina?
GHUB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.009656749077784126USD.
Kokia yra GHUB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHUB yra $ 83.53KUSD.
Ar GHUB kaina šiais metais kils?
GHUB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHUB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:12:05(UTC+8)

GemHUB (GHUB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GHUB-į-USD skaičiuoklė

Suma

GHUB
GHUB
USD
USD

1 GHUB = 0.02456 USD

Prekiauti GHUB

GHUBUSDT
$0.02448
$0.02448$0.02448
+1.57%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis