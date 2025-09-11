Daugiau apie GHT

Governance Health logotipas

Governance Health kaina(GHT)

1 GHT į USD – tiesioginė kaina:

$0.06121
$0.06121$0.06121
-0.87%1D
USD
Governance Health (GHT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:11(UTC+8)

Governance Health (GHT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603
24 val. žemiausia
$ 0.06327
$ 0.06327$ 0.06327
24 val. aukščiausia

$ 0.0603
$ 0.0603$ 0.0603

$ 0.06327
$ 0.06327$ 0.06327

0.00%

-0.86%

-4.38%

-4.38%

Governance Health (GHT) realiojo laiko kaina yra $ 0.06121. Per pastarąsias 24 valandas GHT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0603 iki aukščiausios $ 0.06327 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Governance Health (GHT) rinkos informacija

$ 57.45K
$ 57.45K$ 57.45K

$ 30.61M
$ 30.61M$ 30.61M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SONEIUM

Dabartinė Governance Health rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.45K. GHT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.61M

Governance Health (GHT) kainos istorija USD

Stebėkite Governance Health kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005372-0.86%
30 dienų$ +0.00109+1.81%
60 dienų$ +0.00662+12.12%
90 dienų$ +0.02458+67.10%
Governance Health kainos pokytis šiandien

Šiandien GHT užfiksuotas $ -0.0005372 (-0.86%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Governance Health 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00109 (+1.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Governance Health 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GHT rodiklis pasikeitė $ +0.00662 (+12.12% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Governance Health 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02458 (+67.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Governance Health (GHT) pokyčius?

Peržiūrėkite Governance Health kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Governance Health (GHT)

HEALTHREE (HEAL3) generates enthusiasm through gamification, providing a mechanism for individuals to actively engage in health activities. Our goal is to encourage healthy habits through positive actions, offering services that enable people to lead richer lives. In contrast to the previous “Move to Earn” project, HEALTHREE (HEAL3) allows users to earn tokens through activities related to daily health habits such as exercise, sleep, and nutrition.

Governance Health galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Governance Health investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GHTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Governance Health mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Governance Health, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Governance Health kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Governance Health (GHT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Governance Health (GHT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Governance Health prognozes.

Peržiūrėkite Governance Health kainos prognozę dabar!

Governance Health (GHT) Tokenomika

Supratimas apie Governance Health (GHT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Governance Health (GHT)

Ieškote, kaip nusipirkti Governance Health? Viskas paprasta ir patogu! Governance Health lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GHT į vietos valiutas

1 Governance Health(GHT) į VND
1,610.74115
1 Governance Health(GHT) į AUD
A$0.0924271
1 Governance Health(GHT) į GBP
0.0446833
1 Governance Health(GHT) į EUR
0.0520285
1 Governance Health(GHT) į USD
$0.06121
1 Governance Health(GHT) į MYR
RM0.2583062
1 Governance Health(GHT) į TRY
2.5267488
1 Governance Health(GHT) į JPY
¥8.99787
1 Governance Health(GHT) į ARS
ARS$87.193645
1 Governance Health(GHT) į RUB
5.172245
1 Governance Health(GHT) į INR
5.392601
1 Governance Health(GHT) į IDR
Rp1,003.4424624
1 Governance Health(GHT) į KRW
85.1320922
1 Governance Health(GHT) į PHP
3.4993757
1 Governance Health(GHT) į EGP
￡E.2.9435889
1 Governance Health(GHT) į BRL
R$0.330534
1 Governance Health(GHT) į CAD
C$0.0844698
1 Governance Health(GHT) į BDT
7.455378
1 Governance Health(GHT) į NGN
92.4619897
1 Governance Health(GHT) į COP
$240.0386876
1 Governance Health(GHT) į ZAR
R.1.0705629
1 Governance Health(GHT) į UAH
2.5267488
1 Governance Health(GHT) į VES
Bs9.54876
1 Governance Health(GHT) į CLP
$58.82281
1 Governance Health(GHT) į PKR
Rs17.3842521
1 Governance Health(GHT) į KZT
32.9970868
1 Governance Health(GHT) į THB
฿1.946478
1 Governance Health(GHT) į TWD
NT$1.8552751
1 Governance Health(GHT) į AED
د.إ0.2246407
1 Governance Health(GHT) į CHF
Fr0.0483559
1 Governance Health(GHT) į HKD
HK$0.4762138
1 Governance Health(GHT) į AMD
֏23.3889531
1 Governance Health(GHT) į MAD
.د.م0.5527263
1 Governance Health(GHT) į MXN
$1.1378939
1 Governance Health(GHT) į SAR
ريال0.2295375
1 Governance Health(GHT) į PLN
0.2228044
1 Governance Health(GHT) į RON
лв0.2650393
1 Governance Health(GHT) į SEK
kr0.5717014
1 Governance Health(GHT) į BGN
лв0.1022207
1 Governance Health(GHT) į HUF
Ft20.5677842
1 Governance Health(GHT) į CZK
1.2768406
1 Governance Health(GHT) į KWD
د.ك0.01866905
1 Governance Health(GHT) į ILS
0.2032172
1 Governance Health(GHT) į AOA
Kz56.0016411
1 Governance Health(GHT) į BHD
.د.ب0.02307617
1 Governance Health(GHT) į BMD
$0.06121
1 Governance Health(GHT) į DKK
kr0.3905198
1 Governance Health(GHT) į HNL
L1.6043141
1 Governance Health(GHT) į MUR
2.785055
1 Governance Health(GHT) į NAD
$1.0760718
1 Governance Health(GHT) į NOK
kr0.6078153
1 Governance Health(GHT) į NZD
$0.1028328
1 Governance Health(GHT) į PAB
B/.0.06121
1 Governance Health(GHT) į PGK
K0.2595304
1 Governance Health(GHT) į QAR
ر.ق0.2228044
1 Governance Health(GHT) į RSD
дин.6.1301815

Governance Health išteklius

Išsamesnei Governance Health analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Governance Health svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Governance Health

Kiek Governance Health(GHT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHT kaina USD valiuta yra 0.06121USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHT į USD kaina?
Dabartinė GHT kaina USD valiuta yra $ 0.06121. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Governance Health rinkos kapitalizacija?
GHT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHT apyvartoje?
GHT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHT kaina?
GHT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHT kaina?
GHT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra GHT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHT yra $ 57.45KUSD.
Ar GHT kaina šiais metais kils?
GHT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:58:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

GHT-į-USD skaičiuoklė

Suma

GHT
GHT
USD
USD

1 GHT = 0.06121 USD

Prekiauti GHT

GHTUSDT
$0.06121
$0.06121$0.06121
-0.86%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

