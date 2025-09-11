Daugiau apie GFI

Goldfinch kaina(GFI)

1 GFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.5612
$0.5612$0.5612
+2.48%1D
USD
Goldfinch (GFI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Goldfinch (GFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5263
$ 0.5263$ 0.5263
24 val. žemiausia
$ 0.6483
$ 0.6483$ 0.6483
24 val. aukščiausia

$ 0.5263
$ 0.5263$ 0.5263

$ 0.6483
$ 0.6483$ 0.6483

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.29285259754006365
$ 0.29285259754006365$ 0.29285259754006365

+0.03%

+2.48%

+2.37%

+2.37%

Goldfinch (GFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.5612. Per pastarąsias 24 valandas GFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5263 iki aukščiausios $ 0.6483 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GFI kaina yra $ 34.29, o žemiausia – $ 0.29285259754006365.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Goldfinch (GFI) rinkos informacija

No.599

$ 46.52M
$ 46.52M$ 46.52M

$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K

$ 64.14M
$ 64.14M$ 64.14M

82.89M
82.89M 82.89M

114,285,714
114,285,714 114,285,714

114,285,714
114,285,714 114,285,714

72.53%

ETH

Dabartinė Goldfinch rinkos kapitalizacija yra $ 46.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.92K. GFI apyvartoje yra 82.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 114285714. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.14M

Goldfinch (GFI) kainos istorija USD

Stebėkite Goldfinch kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.013581+2.48%
30 dienų$ -0.0809-12.60%
60 dienų$ -0.156-21.76%
90 dienų$ -0.1235-18.04%
Goldfinch kainos pokytis šiandien

Šiandien GFI užfiksuotas $ +0.013581 (+2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Goldfinch 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0809 (-12.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Goldfinch 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GFI rodiklis pasikeitė $ -0.156 (-21.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Goldfinch 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1235 (-18.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Goldfinch (GFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Goldfinch kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Goldfinch (GFI)

Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.

Goldfinch galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Goldfinch investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Goldfinch mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Goldfinch, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Goldfinch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Goldfinch (GFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Goldfinch (GFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Goldfinch prognozes.

Peržiūrėkite Goldfinch kainos prognozę dabar!

Goldfinch (GFI) Tokenomika

Supratimas apie Goldfinch (GFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Goldfinch (GFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Goldfinch? Viskas paprasta ir patogu! Goldfinch lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GFI į vietos valiutas

1 Goldfinch(GFI) į VND
14,767.978
1 Goldfinch(GFI) į AUD
A$0.847412
1 Goldfinch(GFI) į GBP
0.409676
1 Goldfinch(GFI) į EUR
0.47702
1 Goldfinch(GFI) į USD
$0.5612
1 Goldfinch(GFI) į MYR
RM2.368264
1 Goldfinch(GFI) į TRY
23.171948
1 Goldfinch(GFI) į JPY
¥82.4964
1 Goldfinch(GFI) į ARS
ARS$799.4294
1 Goldfinch(GFI) į RUB
47.948928
1 Goldfinch(GFI) į INR
49.537124
1 Goldfinch(GFI) į IDR
Rp9,199.998528
1 Goldfinch(GFI) į KRW
781.6113
1 Goldfinch(GFI) į PHP
32.123088
1 Goldfinch(GFI) į EGP
￡E.27.044228
1 Goldfinch(GFI) į BRL
R$3.03048
1 Goldfinch(GFI) į CAD
C$0.774456
1 Goldfinch(GFI) į BDT
68.35416
1 Goldfinch(GFI) į NGN
846.452348
1 Goldfinch(GFI) į COP
$2,200.779472
1 Goldfinch(GFI) į ZAR
R.9.832224
1 Goldfinch(GFI) į UAH
23.166336
1 Goldfinch(GFI) į VES
Bs87.5472
1 Goldfinch(GFI) į CLP
$539.3132
1 Goldfinch(GFI) į PKR
Rs159.386412
1 Goldfinch(GFI) į KZT
302.531696
1 Goldfinch(GFI) į THB
฿17.857384
1 Goldfinch(GFI) į TWD
NT$17.015584
1 Goldfinch(GFI) į AED
د.إ2.059604
1 Goldfinch(GFI) į CHF
Fr0.443348
1 Goldfinch(GFI) į HKD
HK$4.366136
1 Goldfinch(GFI) į AMD
֏214.440132
1 Goldfinch(GFI) į MAD
.د.م5.067636
1 Goldfinch(GFI) į MXN
$10.449544
1 Goldfinch(GFI) į SAR
ريال2.1045
1 Goldfinch(GFI) į PLN
2.042768
1 Goldfinch(GFI) į RON
лв2.429996
1 Goldfinch(GFI) į SEK
kr5.252832
1 Goldfinch(GFI) į BGN
лв0.937204
1 Goldfinch(GFI) į HUF
Ft188.826964
1 Goldfinch(GFI) į CZK
11.717856
1 Goldfinch(GFI) į KWD
د.ك0.171166
1 Goldfinch(GFI) į ILS
1.863184
1 Goldfinch(GFI) į AOA
Kz511.573084
1 Goldfinch(GFI) į BHD
.د.ب0.2115724
1 Goldfinch(GFI) į BMD
$0.5612
1 Goldfinch(GFI) į DKK
kr3.580456
1 Goldfinch(GFI) į HNL
L14.709052
1 Goldfinch(GFI) į MUR
25.568272
1 Goldfinch(GFI) į NAD
$9.865896
1 Goldfinch(GFI) į NOK
kr5.572716
1 Goldfinch(GFI) į NZD
$0.942816
1 Goldfinch(GFI) į PAB
B/.0.5612
1 Goldfinch(GFI) į PGK
K2.379488
1 Goldfinch(GFI) į QAR
ر.ق2.042768
1 Goldfinch(GFI) į RSD
дин.56.226628

Kiek Goldfinch(GFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GFI kaina USD valiuta yra 0.5612USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GFI į USD kaina?
Dabartinė GFI kaina USD valiuta yra $ 0.5612. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Goldfinch rinkos kapitalizacija?
GFI rinkos kapitalizacija yra $ 46.52MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GFI apyvartoje?
GFI apyvartoje yra 82.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GFI kaina?
GFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 34.29USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GFI kaina?
GFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.29285259754006365USD.
Kokia yra GFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GFI yra $ 80.92KUSD.
Ar GFI kaina šiais metais kils?
GFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Goldfinch (GFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

