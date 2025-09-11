Goldfinch (GFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.5612. Per pastarąsias 24 valandas GFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5263 iki aukščiausios $ 0.6483 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GFI kaina yra $ 34.29, o žemiausia – $ 0.29285259754006365.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +2.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Goldfinch (GFI) rinkos informacija
Dabartinė Goldfinch rinkos kapitalizacija yra $ 46.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.92K. GFI apyvartoje yra 82.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 114285714. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.14M
Goldfinch (GFI) kainos istorija USD
Stebėkite Goldfinch kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.013581
+2.48%
30 dienų
$ -0.0809
-12.60%
60 dienų
$ -0.156
-21.76%
90 dienų
$ -0.1235
-18.04%
Goldfinch kainos pokytis šiandien
Šiandien GFI užfiksuotas $ +0.013581 (+2.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Goldfinch 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0809 (-12.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Goldfinch 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GFI rodiklis pasikeitė $ -0.156 (-21.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Goldfinch 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1235 (-18.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Goldfinch (GFI) pokyčius?
Goldfinch is a decentralized credit protocol for crypto loans without crypto collateral. By incorporating the principle of “trust through consensus” and using different types of off-chain collateral, the Goldfinch protocol creates a way for borrowers to show creditworthiness based on more than just their crypto assets.
Goldfinch kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Goldfinch (GFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Goldfinch (GFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Goldfinch prognozes.
Supratimas apie Goldfinch (GFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
