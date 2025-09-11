Gearbox (GEAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.003779. Per pastarąsias 24 valandas GEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003705 iki aukščiausios $ 0.0039 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEAR kaina yra $ 0.04199126237952066, o žemiausia – $ 0.002394699189497087.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -2.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Gearbox (GEAR) rinkos informacija
No.682
$ 37.79M
$ 57.92K
$ 37.79M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Gearbox rinkos kapitalizacija yra $ 37.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.92K. GEAR apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.79M
Gearbox (GEAR) kainos istorija USD
Stebėkite Gearbox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00011166
-2.87%
30 dienų
$ -0.00035
-8.48%
60 dienų
$ +0.000538
+16.59%
90 dienų
$ -0.000044
-1.16%
Gearbox kainos pokytis šiandien
Šiandien GEAR užfiksuotas $ -0.00011166 (-2.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Gearbox 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00035 (-8.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Gearbox 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GEAR rodiklis pasikeitė $ +0.000538 (+16.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Gearbox 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000044 (-1.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gearbox (GEAR) pokyčius?
Gearbox is a generalized leverage protocol. It has two sides to it: passive liquidity providers who earn low-risk APY by providing single-asset liquidity; and active farmers, firms, or even other protocols who borrow those assets to trade or farm with even x10 leverage.
Gearbox kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Gearbox (GEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gearbox (GEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gearbox prognozes.
Supratimas apie Gearbox (GEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.