Gari Token logotipas

Gari Token kaina(GARI)

1 GARI į USD – tiesioginė kaina:

$0,004543
$0,004543$0,004543
+%0,171D
USD
Gari Token (GARI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:56:27(UTC+8)

Gari Token (GARI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,00434
$ 0,00434$ 0,00434
24 val. žemiausia
$ 0,004824
$ 0,004824$ 0,004824
24 val. aukščiausia

$ 0,00434
$ 0,00434$ 0,00434

$ 0,004824
$ 0,004824$ 0,004824

$ 1,0509175415173795
$ 1,0509175415173795$ 1,0509175415173795

$ 0,001662954237778263
$ 0,001662954237778263$ 0,001662954237778263

-%1,07

+%0,17

-%3,43

-%3,43

Gari Token (GARI) realiojo laiko kaina yra $ 0,004546. Per pastarąsias 24 valandas GARI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,00434 iki aukščiausios $ 0,004824 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GARI kaina yra $ 1,0509175415173795, o žemiausia – $ 0,001662954237778263.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GARI per pastarąją valandą pasikeitė -%1,07, per 24 valandas – +%0,17, o per pastarąsias 7 dienas – -%3,43. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gari Token (GARI) rinkos informacija

No.1755

$ 2,55M
$ 2,55M$ 2,55M

$ 29,27K
$ 29,27K$ 29,27K

$ 4,45M
$ 4,45M$ 4,45M

561,54M
561,54M 561,54M

979.444.315,55
979.444.315,55 979.444.315,55

979.444.315,55
979.444.315,55 979.444.315,55

%57,33

SOL

Dabartinė Gari Token rinkos kapitalizacija yra $ 2,55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29,27K. GARI apyvartoje yra 561,54M vienetų, o bendras kiekis siekia 979444315.55. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4,45M

Gari Token (GARI) kainos istorija USD

Stebėkite Gari Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0,00000771+%0,17
30 dienų$ +0,00197+%76,47
60 dienų$ +0,002471+%119,08
90 dienų$ +0,001894+%71,41
Gari Token kainos pokytis šiandien

Šiandien GARI užfiksuotas $ +0,00000771 (+%0,17) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Gari Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,00197 (+%76,47), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Gari Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GARI rodiklis pasikeitė $ +0,002471 (+%119,08 ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Gari Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0,001894 (+%71,41), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Gari Token (GARI) pokyčius?

Peržiūrėkite Gari Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Gari Token (GARI)

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

Gari Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Gari Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GARIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Gari Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Gari Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Gari Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gari Token (GARI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gari Token (GARI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gari Token prognozes.

Peržiūrėkite Gari Token kainos prognozę dabar!

Gari Token (GARI) Tokenomika

Supratimas apie Gari Token (GARI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GARIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Gari Token (GARI)

Ieškote, kaip nusipirkti Gari Token? Viskas paprasta ir patogu! Gari Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GARI į vietos valiutas

1 Gari Token(GARI) į VND
119,62799
1 Gari Token(GARI) į AUD
A$0,00686446
1 Gari Token(GARI) į GBP
0,00331858
1 Gari Token(GARI) į EUR
0,0038641
1 Gari Token(GARI) į USD
$0,004546
1 Gari Token(GARI) į MYR
RM0,01918412
1 Gari Token(GARI) į TRY
0,18765888
1 Gari Token(GARI) į JPY
¥0,668262
1 Gari Token(GARI) į ARS
ARS$6,475777
1 Gari Token(GARI) į RUB
0,384137
1 Gari Token(GARI) į INR
0,4005026
1 Gari Token(GARI) į IDR
Rp74,52457824
1 Gari Token(GARI) į KRW
6,32266772
1 Gari Token(GARI) į PHP
0,25989482
1 Gari Token(GARI) į EGP
￡E.0,21861714
1 Gari Token(GARI) į BRL
R$0,0245484
1 Gari Token(GARI) į CAD
C$0,00627348
1 Gari Token(GARI) į BDT
0,5537028
1 Gari Token(GARI) į NGN
6,86705122
1 Gari Token(GARI) į COP
$17,82741176
1 Gari Token(GARI) į ZAR
R.0,07950954
1 Gari Token(GARI) į UAH
0,18765888
1 Gari Token(GARI) į VES
Bs0,709176
1 Gari Token(GARI) į CLP
$4,368706
1 Gari Token(GARI) į PKR
Rs1,29110946
1 Gari Token(GARI) į KZT
2,45065768
1 Gari Token(GARI) į THB
฿0,1445628
1 Gari Token(GARI) į TWD
NT$0,13778926
1 Gari Token(GARI) į AED
د.إ0,01668382
1 Gari Token(GARI) į CHF
Fr0,00359134
1 Gari Token(GARI) į HKD
HK$0,03536788
1 Gari Token(GARI) į AMD
֏1,73707206
1 Gari Token(GARI) į MAD
.د.م0,04105038
1 Gari Token(GARI) į MXN
$0,08451014
1 Gari Token(GARI) į SAR
ريال0,0170475
1 Gari Token(GARI) į PLN
0,01654744
1 Gari Token(GARI) į RON
лв0,01968418
1 Gari Token(GARI) į SEK
kr0,04245964
1 Gari Token(GARI) į BGN
лв0,00759182
1 Gari Token(GARI) į HUF
Ft1,52754692
1 Gari Token(GARI) į CZK
0,09482956
1 Gari Token(GARI) į KWD
د.ك0,00138653
1 Gari Token(GARI) į ILS
0,01509272
1 Gari Token(GARI) į AOA
Kz4,15918086
1 Gari Token(GARI) į BHD
.د.ب0,001713842
1 Gari Token(GARI) į BMD
$0,004546
1 Gari Token(GARI) į DKK
kr0,02900348
1 Gari Token(GARI) į HNL
L0,11915066
1 Gari Token(GARI) į MUR
0,206843
1 Gari Token(GARI) į NAD
$0,07991868
1 Gari Token(GARI) į NOK
kr0,04514178
1 Gari Token(GARI) į NZD
$0,00763728
1 Gari Token(GARI) į PAB
B/.0,004546
1 Gari Token(GARI) į PGK
K0,01927504
1 Gari Token(GARI) į QAR
ر.ق0,01654744
1 Gari Token(GARI) į RSD
дин.0,4552819

Gari Token išteklius

Išsamesnei Gari Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Gari Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gari Token

Kiek Gari Token(GARI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GARI kaina USD valiuta yra 0,004546USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GARI į USD kaina?
Dabartinė GARI kaina USD valiuta yra $ 0,004546. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gari Token rinkos kapitalizacija?
GARI rinkos kapitalizacija yra $ 2,55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GARI apyvartoje?
GARI apyvartoje yra 561,54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GARI kaina?
GARI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,0509175415173795USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GARI kaina?
GARI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,001662954237778263USD.
Kokia yra GARI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GARI yra $ 29,27KUSD.
Ar GARI kaina šiais metais kils?
GARI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GARI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:56:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

