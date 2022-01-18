GARI

GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth.

VardasGARI

ReitingasNo.1922

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.02%

Cirkuliuojantis kiekis561,537,169

Maksimali pasiūla979,444,315.55

Bendra pasiūla979,444,315.55

Cirkuliacijos norma0.5733%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.0509175415173795,2022-01-18

Mažiausia kaina0.001662954237778263,2025-08-01

Vieša blokų grandinėSOL

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...