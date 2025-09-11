Daugiau apie GAMESTOP

GAMESTOP kaina(GAMESTOP)

GAMESTOP kaina(GAMESTOP)

1 GAMESTOP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00007209
$0.00007209$0.00007209
-7.24%1D
USD
GAMESTOP (GAMESTOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:01(UTC+8)

GAMESTOP (GAMESTOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00007146
$ 0.00007146$ 0.00007146
24 val. žemiausia
$ 0.000078
$ 0.000078$ 0.000078
24 val. aukščiausia

$ 0.00007146
$ 0.00007146$ 0.00007146

$ 0.000078
$ 0.000078$ 0.000078

$ 0.000413098438243625
$ 0.000413098438243625$ 0.000413098438243625

$ 0.000002602616451368
$ 0.000002602616451368$ 0.000002602616451368

+0.68%

-7.24%

+3.11%

+3.11%

GAMESTOP (GAMESTOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00007209. Per pastarąsias 24 valandas GAMESTOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007146 iki aukščiausios $ 0.000078 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAMESTOP kaina yra $ 0.000413098438243625, o žemiausia – $ 0.000002602616451368.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAMESTOP per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – -7.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GAMESTOP (GAMESTOP) rinkos informacija

No.771

$ 29.65M
$ 29.65M$ 29.65M

$ 93.71K
$ 93.71K$ 93.71K

$ 30.33M
$ 30.33M$ 30.33M

411.30B
411.30B 411.30B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

411,297,484,026
411,297,484,026 411,297,484,026

97.76%

ETH

Dabartinė GAMESTOP rinkos kapitalizacija yra $ 29.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.71K. GAMESTOP apyvartoje yra 411.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 411297484026. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.33M

GAMESTOP (GAMESTOP) kainos istorija USD

Stebėkite GAMESTOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000056267-7.24%
30 dienų$ -0.00002193-23.33%
60 dienų$ +0.00001266+21.30%
90 dienų$ +0.00000336+4.88%
GAMESTOP kainos pokytis šiandien

Šiandien GAMESTOP užfiksuotas $ -0.0000056267 (-7.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

GAMESTOP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002193 (-23.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

GAMESTOP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAMESTOP rodiklis pasikeitė $ +0.00001266 (+21.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

GAMESTOP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000336 (+4.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GAMESTOP (GAMESTOP) pokyčius?

Peržiūrėkite GAMESTOP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra GAMESTOP (GAMESTOP)

GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.

GAMESTOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GAMESTOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GAMESTOPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie GAMESTOP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GAMESTOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

GAMESTOP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GAMESTOP (GAMESTOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAMESTOP (GAMESTOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAMESTOP prognozes.

Peržiūrėkite GAMESTOP kainos prognozę dabar!

GAMESTOP (GAMESTOP) Tokenomika

Supratimas apie GAMESTOP (GAMESTOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAMESTOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti GAMESTOP (GAMESTOP)

Ieškote, kaip nusipirkti GAMESTOP? Viskas paprasta ir patogu! GAMESTOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GAMESTOP į vietos valiutas

1 GAMESTOP(GAMESTOP) į VND
1.89704835
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į AUD
A$0.0001088559
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į GBP
0.0000526257
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į EUR
0.0000612765
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į USD
$0.00007209
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į MYR
RM0.0003042198
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į TRY
0.0029751543
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į JPY
¥0.01059723
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į ARS
ARS$0.102692205
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į RUB
0.0060908841
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į INR
0.0063605007
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į IDR
Rp1.1818030896
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į KRW
0.1002642138
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į PHP
0.0041221062
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į EGP
￡E.0.0034682499
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į BRL
R$0.000389286
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į CAD
C$0.0000994842
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į BDT
0.008780562
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į NGN
0.1087326261
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į COP
$0.2827052604
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į ZAR
R.0.0012608541
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į UAH
0.0029758752
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į VES
Bs0.01124604
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į CLP
$0.06927849
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į PKR
Rs0.0204742809
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į KZT
0.0388622772
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į THB
฿0.0022917411
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į TWD
NT$0.0021879315
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į AED
د.إ0.0002645703
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į CHF
Fr0.0000569511
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į HKD
HK$0.0005608602
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į AMD
֏0.0275463099
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į MAD
.د.م0.0006509727
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į MXN
$0.001340874
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į SAR
ريال0.0002703375
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į PLN
0.0002624076
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į RON
лв0.0003121497
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į SEK
kr0.0006740415
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į BGN
лв0.0001203903
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į HUF
Ft0.0242316117
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į CZK
0.0015037974
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į KWD
د.ك0.00002198745
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į ILS
0.0002393388
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į AOA
Kz0.0659558619
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į BHD
.د.ب0.00002717793
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į BMD
$0.00007209
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į DKK
kr0.0004599342
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į HNL
L0.0018894789
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į MUR
0.0032844204
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į NAD
$0.0012673422
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į NOK
kr0.0007158537
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į NZD
$0.0001211112
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į PAB
B/.0.00007209
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į PGK
K0.0003056616
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į QAR
ر.ق0.0002624076
1 GAMESTOP(GAMESTOP) į RSD
дин.0.0072205344

GAMESTOP išteklius

Išsamesnei GAMESTOP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali GAMESTOP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GAMESTOP

Kiek GAMESTOP(GAMESTOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAMESTOP kaina USD valiuta yra 0.00007209USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAMESTOP į USD kaina?
Dabartinė GAMESTOP kaina USD valiuta yra $ 0.00007209. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GAMESTOP rinkos kapitalizacija?
GAMESTOP rinkos kapitalizacija yra $ 29.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAMESTOP apyvartoje?
GAMESTOP apyvartoje yra 411.30BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAMESTOP kaina?
GAMESTOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000413098438243625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAMESTOP kaina?
GAMESTOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000002602616451368USD.
Kokia yra GAMESTOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAMESTOP yra $ 93.71KUSD.
Ar GAMESTOP kaina šiais metais kils?
GAMESTOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAMESTOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:55:01(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

