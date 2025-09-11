GAMESTOP (GAMESTOP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00007209. Per pastarąsias 24 valandas GAMESTOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007146 iki aukščiausios $ 0.000078 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAMESTOP kaina yra $ 0.000413098438243625, o žemiausia – $ 0.000002602616451368.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAMESTOP per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – -7.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
GAMESTOP (GAMESTOP) rinkos informacija
No.771
$ 29.65M
$ 29.65M
$ 93.71K
$ 93.71K
$ 30.33M
$ 30.33M
411.30B
411.30B
420,690,000,000
420,690,000,000
411,297,484,026
411,297,484,026
97.76%
ETH
Dabartinė GAMESTOP rinkos kapitalizacija yra $ 29.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 93.71K. GAMESTOP apyvartoje yra 411.30B vienetų, o bendras kiekis siekia 411297484026. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.33M
GAMESTOP (GAMESTOP) kainos istorija USD
Stebėkite GAMESTOP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000056267
-7.24%
30 dienų
$ -0.00002193
-23.33%
60 dienų
$ +0.00001266
+21.30%
90 dienų
$ +0.00000336
+4.88%
GAMESTOP kainos pokytis šiandien
Šiandien GAMESTOP užfiksuotas $ -0.0000056267 (-7.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
GAMESTOP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00002193 (-23.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
GAMESTOP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GAMESTOP rodiklis pasikeitė $ +0.00001266 (+21.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
GAMESTOP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000336 (+4.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir GAMESTOP (GAMESTOP) pokyčius?
GME offers a unique investment opportunity by blending the viral appeal of memecoins with a strong community foundation. GME created a community identity among its investors, who see themselves not just as investors, but as part of a movement. This community aspect keeps the narrative alive through various platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and other social media, where updates, theories, and memes keep the interest in GME vibrant.
GAMESTOP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų GAMESTOP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti GAMESTOP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
GAMESTOP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos GAMESTOP (GAMESTOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GAMESTOP (GAMESTOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GAMESTOP prognozes.
Supratimas apie GAMESTOP (GAMESTOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAMESTOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti GAMESTOP (GAMESTOP)
Ieškote, kaip nusipirkti GAMESTOP? Viskas paprasta ir patogu! GAMESTOP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.