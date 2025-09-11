Daugiau apie FUTURE

FUTURE Kainos informacija

FUTURE Baltoji knyga

FUTURE Oficiali svetainė

FUTURE Tokenomika

FUTURE Kainų prognozė

FUTURE Istorija

FUTURE pirkimo vadovas

FUTUREvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FUTURE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FUTURECOIN logotipas

FUTURECOIN kaina(FUTURE)

1 FUTURE į USD – tiesioginė kaina:

$0.12115
$0.12115$0.12115
-17.32%1D
USD
FUTURECOIN (FUTURE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:11:06(UTC+8)

FUTURECOIN (FUTURE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.12105
$ 0.12105$ 0.12105
24 val. žemiausia
$ 0.15223
$ 0.15223$ 0.15223
24 val. aukščiausia

$ 0.12105
$ 0.12105$ 0.12105

$ 0.15223
$ 0.15223$ 0.15223

$ 2.9995668883600395
$ 2.9995668883600395$ 2.9995668883600395

$ 0.000007321077276589
$ 0.000007321077276589$ 0.000007321077276589

-0.82%

-17.32%

-14.23%

-14.23%

FUTURECOIN (FUTURE) realiojo laiko kaina yra $ 0.12118. Per pastarąsias 24 valandas FUTURE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12105 iki aukščiausios $ 0.15223 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUTURE kaina yra $ 2.9995668883600395, o žemiausia – $ 0.000007321077276589.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUTURE per pastarąją valandą pasikeitė -0.82%, per 24 valandas – -17.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FUTURECOIN (FUTURE) rinkos informacija

No.6911

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K

$ 14.50M
$ 14.50M$ 14.50M

0.00
0.00 0.00

119,680,000
119,680,000 119,680,000

119,680,000
119,680,000 119,680,000

0.00%

BSC

Dabartinė FUTURECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.04K. FUTURE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 119680000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.50M

FUTURECOIN (FUTURE) kainos istorija USD

Stebėkite FUTURECOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0253788-17.32%
30 dienų$ -0.01497-11.00%
60 dienų$ +0.01409+13.15%
90 dienų$ +0.0094+8.40%
FUTURECOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien FUTURE užfiksuotas $ -0.0253788 (-17.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FUTURECOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01497 (-11.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FUTURECOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUTURE rodiklis pasikeitė $ +0.01409 (+13.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FUTURECOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0094 (+8.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUTURECOIN (FUTURE) pokyčius?

Peržiūrėkite FUTURECOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FUTURECOIN (FUTURE)

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

FUTURECOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUTURECOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUTUREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FUTURECOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUTURECOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FUTURECOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FUTURECOIN (FUTURE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUTURECOIN (FUTURE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUTURECOIN prognozes.

Peržiūrėkite FUTURECOIN kainos prognozę dabar!

FUTURECOIN (FUTURE) Tokenomika

Supratimas apie FUTURECOIN (FUTURE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUTUREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FUTURECOIN (FUTURE)

Ieškote, kaip nusipirkti FUTURECOIN? Viskas paprasta ir patogu! FUTURECOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUTURE į vietos valiutas

1 FUTURECOIN(FUTURE) į VND
3,188.8517
1 FUTURECOIN(FUTURE) į AUD
A$0.1829818
1 FUTURECOIN(FUTURE) į GBP
0.0884614
1 FUTURECOIN(FUTURE) į EUR
0.103003
1 FUTURECOIN(FUTURE) į USD
$0.12118
1 FUTURECOIN(FUTURE) į MYR
RM0.5113796
1 FUTURECOIN(FUTURE) į TRY
5.0023104
1 FUTURECOIN(FUTURE) į JPY
¥17.81346
1 FUTURECOIN(FUTURE) į ARS
ARS$172.62091
1 FUTURECOIN(FUTURE) į RUB
10.23971
1 FUTURECOIN(FUTURE) į INR
10.6917114
1 FUTURECOIN(FUTURE) į IDR
Rp1,986.5570592
1 FUTURECOIN(FUTURE) į KRW
168.5395676
1 FUTURECOIN(FUTURE) į PHP
6.937555
1 FUTURECOIN(FUTURE) į EGP
￡E.5.8323934
1 FUTURECOIN(FUTURE) į BRL
R$0.654372
1 FUTURECOIN(FUTURE) į CAD
C$0.1672284
1 FUTURECOIN(FUTURE) į BDT
14.759724
1 FUTURECOIN(FUTURE) į NGN
182.7745822
1 FUTURECOIN(FUTURE) į COP
$475.2146408
1 FUTURECOIN(FUTURE) į ZAR
R.2.1218618
1 FUTURECOIN(FUTURE) į UAH
5.0023104
1 FUTURECOIN(FUTURE) į VES
Bs18.90408
1 FUTURECOIN(FUTURE) į CLP
$116.45398
1 FUTURECOIN(FUTURE) į PKR
Rs34.4163318
1 FUTURECOIN(FUTURE) į KZT
65.3257144
1 FUTURECOIN(FUTURE) į THB
฿3.8559476
1 FUTURECOIN(FUTURE) į TWD
NT$3.6766012
1 FUTURECOIN(FUTURE) į AED
د.إ0.4447306
1 FUTURECOIN(FUTURE) į CHF
Fr0.0957322
1 FUTURECOIN(FUTURE) į HKD
HK$0.9427804
1 FUTURECOIN(FUTURE) į AMD
֏46.3040898
1 FUTURECOIN(FUTURE) į MAD
.د.م1.0942554
1 FUTURECOIN(FUTURE) į MXN
$2.253948
1 FUTURECOIN(FUTURE) į SAR
ريال0.454425
1 FUTURECOIN(FUTURE) į PLN
0.4410952
1 FUTURECOIN(FUTURE) į RON
лв0.5259212
1 FUTURECOIN(FUTURE) į SEK
kr1.1342448
1 FUTURECOIN(FUTURE) į BGN
лв0.2023706
1 FUTURECOIN(FUTURE) į HUF
Ft40.7601048
1 FUTURECOIN(FUTURE) į CZK
2.5290266
1 FUTURECOIN(FUTURE) į KWD
د.ك0.0369599
1 FUTURECOIN(FUTURE) į ILS
0.4035294
1 FUTURECOIN(FUTURE) į AOA
Kz110.4640526
1 FUTURECOIN(FUTURE) į BHD
.د.ب0.04568486
1 FUTURECOIN(FUTURE) į BMD
$0.12118
1 FUTURECOIN(FUTURE) į DKK
kr0.7731284
1 FUTURECOIN(FUTURE) į HNL
L3.1761278
1 FUTURECOIN(FUTURE) į MUR
5.5209608
1 FUTURECOIN(FUTURE) į NAD
$2.1303444
1 FUTURECOIN(FUTURE) į NOK
kr1.2045292
1 FUTURECOIN(FUTURE) į NZD
$0.2035824
1 FUTURECOIN(FUTURE) į PAB
B/.0.12118
1 FUTURECOIN(FUTURE) į PGK
K0.5138032
1 FUTURECOIN(FUTURE) į QAR
ر.ق0.4410952
1 FUTURECOIN(FUTURE) į RSD
дин.12.1434478

FUTURECOIN išteklius

Išsamesnei FUTURECOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FUTURECOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FUTURECOIN

Kiek FUTURECOIN(FUTURE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUTURE kaina USD valiuta yra 0.12118USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUTURE į USD kaina?
Dabartinė FUTURE kaina USD valiuta yra $ 0.12118. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FUTURECOIN rinkos kapitalizacija?
FUTURE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUTURE apyvartoje?
FUTURE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUTURE kaina?
FUTURE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.9995668883600395USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUTURE kaina?
FUTURE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000007321077276589USD.
Kokia yra FUTURE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUTURE yra $ 56.04KUSD.
Ar FUTURE kaina šiais metais kils?
FUTURE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUTURE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:11:06(UTC+8)

FUTURECOIN (FUTURE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FUTURE-į-USD skaičiuoklė

Suma

FUTURE
FUTURE
USD
USD

1 FUTURE = 0.12118 USD

Prekiauti FUTURE

FUTUREUSDT
$0.12115
$0.12115$0.12115
-17.34%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis