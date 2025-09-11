FUTURECOIN (FUTURE) realiojo laiko kaina yra $ 0.12118. Per pastarąsias 24 valandas FUTURE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12105 iki aukščiausios $ 0.15223 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUTURE kaina yra $ 2.9995668883600395, o žemiausia – $ 0.000007321077276589.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUTURE per pastarąją valandą pasikeitė -0.82%, per 24 valandas – -17.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FUTURECOIN (FUTURE) rinkos informacija
No.6911
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.04K
$ 56.04K$ 56.04K
$ 14.50M
$ 14.50M$ 14.50M
0.00
0.00 0.00
119,680,000
119,680,000 119,680,000
119,680,000
119,680,000 119,680,000
0.00%
BSC
Dabartinė FUTURECOIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.04K. FUTURE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 119680000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.50M
FUTURECOIN (FUTURE) kainos istorija USD
Stebėkite FUTURECOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0253788
-17.32%
30 dienų
$ -0.01497
-11.00%
60 dienų
$ +0.01409
+13.15%
90 dienų
$ +0.0094
+8.40%
FUTURECOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien FUTURE užfiksuotas $ -0.0253788 (-17.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FUTURECOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01497 (-11.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FUTURECOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUTURE rodiklis pasikeitė $ +0.01409 (+13.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FUTURECOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0094 (+8.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUTURECOIN (FUTURE) pokyčius?
A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.
FUTURECOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUTURECOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUTURECOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FUTURECOIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FUTURECOIN (FUTURE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUTURECOIN (FUTURE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUTURECOIN prognozes.
Supratimas apie FUTURECOIN (FUTURE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUTUREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FUTURECOIN (FUTURE)
Ieškote, kaip nusipirkti FUTURECOIN? Viskas paprasta ir patogu! FUTURECOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.