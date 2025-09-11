Fuel (FUEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.00557. Per pastarąsias 24 valandas FUEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00555 iki aukščiausios $ 0.00571 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUEL kaina yra $ 0.08448034403918755, o žemiausia – $ 0.00537350714114238.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fuel (FUEL) rinkos informacija
No.729
$ 32.74M
$ 9.35K
$ 56.58M
5.88B
--
10,158,705,211.296083
FUEL
Dabartinė Fuel rinkos kapitalizacija yra $ 32.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 9.35K. FUEL apyvartoje yra 5.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 10158705211.296083. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.58M
Fuel (FUEL) kainos istorija USD
Stebėkite Fuel kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000797
-1.41%
30 dienų
$ -0.0021
-27.38%
60 dienų
$ -0.00267
-32.41%
90 dienų
$ -0.00433
-43.74%
Fuel kainos pokytis šiandien
Šiandien FUEL užfiksuotas $ -0.0000797 (-1.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fuel 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0021 (-27.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fuel 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUEL rodiklis pasikeitė $ -0.00267 (-32.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fuel 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00433 (-43.74%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fuel (FUEL) pokyčius?
Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.
Fuel kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fuel (FUEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fuel (FUEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fuel prognozes.
Supratimas apie Fuel (FUEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
