Fuel (FUEL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFuel (FUEL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Fuel (FUEL) Informacija

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

Oficiali svetainė:
https://www.fuel.network/
Baltoji knyga:
https://docs.fuel.network/docs/intro/what-is-fuel/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x675b68aa4d9c2d3bb3f0397048e62e6b7192079c

Fuel (FUEL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fuel (FUEL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 36.70M
Bendra pasiūla:
$ 10.16B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 5.89B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 63.27M
Visų laikų rekordas:
$ 0.2
Visų laikų minimumas:
$ 0.00537350714114238
Dabartinė kaina:
$ 0.00623
Fuel (FUEL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fuel (FUEL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FUEL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FUEL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FUEL tokenomiką, galite peržiūrėti FUEL tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.