Forward (FORWARD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00025. Per pastarąsias 24 valandas FORWARD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00025 iki aukščiausios $ 0.0002556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORWARD kaina yra $ 0.028728345064898762, o žemiausia – $ 0.000074242456436236.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORWARD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Forward (FORWARD) rinkos informacija
No.2073
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
$ 193.44K
$ 193.44K$ 193.44K
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
5.00B
5.00B 5.00B
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
99.99%
BSC
Dabartinė Forward rinkos kapitalizacija yra $ 1.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 193.44K. FORWARD apyvartoje yra 5.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.25M
Forward (FORWARD) kainos istorija USD
Stebėkite Forward kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000175
-0.06%
30 dienų
$ +0.0001422
+131.91%
60 dienų
$ -0.000358
-58.89%
90 dienų
$ -0.0003
-54.55%
Forward kainos pokytis šiandien
Šiandien FORWARD užfiksuotas $ -0.000000175 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Forward 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0001422 (+131.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Forward 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FORWARD rodiklis pasikeitė $ -0.000358 (-58.89% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Forward 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003 (-54.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.
Forward galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Forward investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Forward, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Forward kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Forward (FORWARD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Forward (FORWARD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Forward prognozes.
Supratimas apie Forward (FORWARD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORWARDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Forward (FORWARD)
Ieškote, kaip nusipirkti Forward? Viskas paprasta ir patogu! Forward lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.