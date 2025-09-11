Daugiau apie FORTH

Mokytis

AmpleforthGovernance logotipas

AmpleforthGovernance kaina(FORTH)

1 FORTH į USD – tiesioginė kaina:

$2.729
-0.40%1D
USD
AmpleforthGovernance (FORTH) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:10:07(UTC+8)

AmpleforthGovernance (FORTH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.681
24 val. žemiausia
$ 2.767
24 val. aukščiausia

$ 2.681
$ 2.767
$ 71.37012372
$ 1.8903610185714588
-0.41%

-0.40%

+0.70%

+0.70%

AmpleforthGovernance (FORTH) realiojo laiko kaina yra $ 2.728. Per pastarąsias 24 valandas FORTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.681 iki aukščiausios $ 2.767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORTH kaina yra $ 71.37012372, o žemiausia – $ 1.8903610185714588.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORTH per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AmpleforthGovernance (FORTH) rinkos informacija

No.660

$ 39.13M
$ 121.99K
$ 41.73M
14.34M
15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00

ETH

Dabartinė AmpleforthGovernance rinkos kapitalizacija yra $ 39.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.99K. FORTH apyvartoje yra 14.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 15297897.14455933. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.73M

AmpleforthGovernance (FORTH) kainos istorija USD

Stebėkite AmpleforthGovernance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01096-0.40%
30 dienų$ -0.195-6.68%
60 dienų$ +0.175+6.85%
90 dienų$ +0.284+11.62%
AmpleforthGovernance kainos pokytis šiandien

Šiandien FORTH užfiksuotas $ -0.01096 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AmpleforthGovernance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.195 (-6.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AmpleforthGovernance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FORTH rodiklis pasikeitė $ +0.175 (+6.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AmpleforthGovernance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.284 (+11.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AmpleforthGovernance (FORTH) pokyčius?

Peržiūrėkite AmpleforthGovernance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AmpleforthGovernance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FORTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AmpleforthGovernance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AmpleforthGovernance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AmpleforthGovernance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AmpleforthGovernance (FORTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AmpleforthGovernance (FORTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AmpleforthGovernance prognozes.

Peržiūrėkite AmpleforthGovernance kainos prognozę dabar!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomika

Supratimas apie AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AmpleforthGovernance (FORTH)

Ieškote, kaip nusipirkti AmpleforthGovernance? Viskas paprasta ir patogu! AmpleforthGovernance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FORTH į vietos valiutas

1 AmpleforthGovernance(FORTH) į VND
71,787.32
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į AUD
A$4.11928
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į GBP
1.99144
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į EUR
2.3188
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į USD
$2.728
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į MYR
RM11.51216
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į TRY
112.61184
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į JPY
¥401.016
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į ARS
ARS$3,886.036
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į RUB
230.516
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į INR
240.69144
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į IDR
Rp44,721.30432
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į KRW
3,794.15696
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į PHP
156.178
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į EGP
￡E.131.29864
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į BRL
R$14.7312
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į CAD
C$3.76464
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į BDT
332.2704
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į NGN
4,114.61512
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į COP
$10,698.01568
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į ZAR
R.47.76728
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į UAH
112.61184
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į VES
Bs425.568
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į CLP
$2,621.608
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į PKR
Rs774.77928
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į KZT
1,470.61024
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į THB
฿86.80496
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į TWD
NT$82.76752
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į AED
د.إ10.01176
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į CHF
Fr2.15512
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į HKD
HK$21.22384
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į AMD
֏1,042.39608
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į MAD
.د.م24.63384
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į MXN
$50.7408
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į SAR
ريال10.23
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į PLN
9.92992
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į RON
лв11.83952
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į SEK
kr25.53408
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į BGN
лв4.55576
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į HUF
Ft917.59008
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į CZK
56.93336
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į KWD
د.ك0.83204
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į ILS
9.08424
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į AOA
Kz2,486.76296
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į BHD
.د.ب1.028456
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į BMD
$2.728
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į DKK
kr17.40464
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į HNL
L71.50088
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į MUR
124.28768
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į NAD
$47.95824
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į NOK
kr27.11632
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į NZD
$4.58304
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į PAB
B/.2.728
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į PGK
K11.56672
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į QAR
ر.ق9.92992
1 AmpleforthGovernance(FORTH) į RSD
дин.273.37288

AmpleforthGovernance išteklius

Išsamesnei AmpleforthGovernance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali AmpleforthGovernance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AmpleforthGovernance

Kiek AmpleforthGovernance(FORTH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FORTH kaina USD valiuta yra 2.728USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FORTH į USD kaina?
Dabartinė FORTH kaina USD valiuta yra $ 2.728. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AmpleforthGovernance rinkos kapitalizacija?
FORTH rinkos kapitalizacija yra $ 39.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FORTH apyvartoje?
FORTH apyvartoje yra 14.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FORTH kaina?
FORTH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 71.37012372USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FORTH kaina?
FORTH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.8903610185714588USD.
Kokia yra FORTH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FORTH yra $ 121.99KUSD.
Ar FORTH kaina šiais metais kils?
FORTH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FORTH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AmpleforthGovernance (FORTH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

