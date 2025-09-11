AmpleforthGovernance (FORTH) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.681
$ 2.681$ 2.681
24 val. žemiausia
$ 2.767
$ 2.767$ 2.767
24 val. aukščiausia
$ 2.681
$ 2.681$ 2.681
$ 2.767
$ 2.767$ 2.767
$ 71.37012372
$ 71.37012372$ 71.37012372
$ 1.8903610185714588
$ 1.8903610185714588$ 1.8903610185714588
-0.41%
-0.40%
+0.70%
+0.70%
AmpleforthGovernance (FORTH) realiojo laiko kaina yra $ 2.728. Per pastarąsias 24 valandas FORTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.681 iki aukščiausios $ 2.767 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FORTH kaina yra $ 71.37012372, o žemiausia – $ 1.8903610185714588.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FORTH per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – -0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AmpleforthGovernance (FORTH) rinkos informacija
No.660
$ 39.13M
$ 39.13M$ 39.13M
$ 121.99K
$ 121.99K$ 121.99K
$ 41.73M
$ 41.73M$ 41.73M
14.34M
14.34M 14.34M
15,297,897.14455933
15,297,897.14455933 15,297,897.14455933
2021-04-22 00:00:00
ETH
Dabartinė AmpleforthGovernance rinkos kapitalizacija yra $ 39.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 121.99K. FORTH apyvartoje yra 14.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 15297897.14455933. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.73M
AmpleforthGovernance (FORTH) kainos istorija USD
Stebėkite AmpleforthGovernance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01096
-0.40%
30 dienų
$ -0.195
-6.68%
60 dienų
$ +0.175
+6.85%
90 dienų
$ +0.284
+11.62%
AmpleforthGovernance kainos pokytis šiandien
Šiandien FORTH užfiksuotas $ -0.01096 (-0.40%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AmpleforthGovernance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.195 (-6.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AmpleforthGovernance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FORTH rodiklis pasikeitė $ +0.175 (+6.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AmpleforthGovernance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.284 (+11.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AmpleforthGovernance (FORTH) pokyčius?
Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.
AmpleforthGovernance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AmpleforthGovernance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FORTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AmpleforthGovernance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AmpleforthGovernance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AmpleforthGovernance kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AmpleforthGovernance (FORTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AmpleforthGovernance (FORTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AmpleforthGovernance prognozes.
Supratimas apie AmpleforthGovernance (FORTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FORTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AmpleforthGovernance (FORTH)
Ieškote, kaip nusipirkti AmpleforthGovernance? Viskas paprasta ir patogu! AmpleforthGovernance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.