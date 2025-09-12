AmpleforthGovernance (FORTH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AmpleforthGovernance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FORTH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AmpleforthGovernance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AmpleforthGovernance kainos prognozė
$2.732
$2.732$2.732
+0.96%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:51:12(UTC+8)

AmpleforthGovernance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AmpleforthGovernance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.732 prekybos kainą 2025 m.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AmpleforthGovernance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.8686 prekybos kainą 2026 m.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FORTH ateities kaina yra $ 3.0120 su 10.25% augimo norma.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FORTH ateities kaina yra $ 3.1626 su 15.76% augimo norma.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FORTH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 3.3207, o augimo norma – 21.55%.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FORTH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 3.4868, o augimo norma – 27.63%.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AmpleforthGovernance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 5.6796 prekybos kainą.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AmpleforthGovernance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 9.2515 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.732
    0.00%
  • 2026
    $ 2.8686
    5.00%
  • 2027
    $ 3.0120
    10.25%
  • 2028
    $ 3.1626
    15.76%
  • 2029
    $ 3.3207
    21.55%
  • 2030
    $ 3.4868
    27.63%
  • 2031
    $ 3.6611
    34.01%
  • 2032
    $ 3.8441
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4.0364
    47.75%
  • 2034
    $ 4.2382
    55.13%
  • 2035
    $ 4.4501
    62.89%
  • 2036
    $ 4.6726
    71.03%
  • 2037
    $ 4.9062
    79.59%
  • 2038
    $ 5.1515
    88.56%
  • 2039
    $ 5.4091
    97.99%
  • 2040
    $ 5.6796
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AmpleforthGovernance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.732
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.7323
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.7346
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.7432
    0.41%
AmpleforthGovernance (FORTH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FORTH kaina yra $2.732. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FORTH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.7323. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FORTH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.7346. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AmpleforthGovernance (FORTH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FORTH kaina yra $2.7432. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AmpleforthGovernance kainų statistika

$ 2.732
$ 2.732$ 2.732

+0.96%

$ 39.17M
$ 39.17M$ 39.17M

14.34M
14.34M 14.34M

$ 130.99K
$ 130.99K$ 130.99K

--

Naujausia FORTH kaina yra $ 2.732. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.96%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 130.99K.
Be to, FORTH turi 14.34M apyvartą ir $ 39.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AmpleforthGovernance (FORTH)

Bandote įsigyti FORTH? Dabar galite FORTH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AmpleforthGovernance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FORTH dabar

AmpleforthGovernance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AmpleforthGovernance, dabartinė AmpleforthGovernance kaina yra 2.731USD. Apyvartinė AmpleforthGovernance (FORTH) pasiūla yra 0.00 FORTH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $39.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.001000
    $ 2.76
    $ 2.684
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.019000
    $ 2.805
    $ 2.637
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.169999
    $ 3.618
    $ 2.607
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AmpleforthGovernance kaina pasikeitė $-0.001000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AmpleforthGovernance buvo prekiaujama aukščiausia $2.805 ir žemiausia $2.637. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo FORTH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AmpleforthGovernance įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.169999 vertę. Tai rodo, kad FORTH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AmpleforthGovernance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FORTH kainų istoriją

Kaip veikia AmpleforthGovernance (FORTH) kainų prognozės modulis?

AmpleforthGovernance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FORTH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AmpleforthGovernance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FORTH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AmpleforthGovernance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FORTH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FORTH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AmpleforthGovernance potencialą.

Kodėl FORTH kainų prognozė yra svarbi?

FORTH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FORTH dabar?
Pagal jūsų prognozes, FORTH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FORTH kainų prognozė?
Remiantis AmpleforthGovernance (FORTH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FORTH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FORTH 2026 m.?
1 vieneto AmpleforthGovernance (FORTH) kaina šiandien yra $2.732. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FORTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FORTH kaina 2027 m.?
AmpleforthGovernance (FORTH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FORTH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FORTH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AmpleforthGovernance (FORTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FORTH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AmpleforthGovernance (FORTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FORTH 2030 m.?
1 vieneto AmpleforthGovernance (FORTH) kaina šiandien yra $2.732. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FORTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FORTH kainų prognozė 2040 metams?
AmpleforthGovernance (FORTH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FORTH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:51:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.