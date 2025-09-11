FOMO.FUND (FOMO) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001511. Per pastarąsias 24 valandas FOMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001464 iki aukščiausios $ 0.00001537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOMO kaina yra $ 0.001112507432639462, o žemiausia – $ 0.000010031977848984.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOMO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FOMO.FUND (FOMO) rinkos informacija
$ 1.51M
$ 524.70
$ 1.51M
99.99B
99,987,000,000
SOL
Dabartinė FOMO.FUND rinkos kapitalizacija yra $ 1.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 524.70. FOMO apyvartoje yra 99.99B vienetų, o bendras kiekis siekia 99987000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.51M
FOMO.FUND (FOMO) kainos istorija USD
Stebėkite FOMO.FUND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000002597
-1.69%
30 dienų
$ -0.00000021
-1.38%
60 dienų
$ -0.00000103
-6.39%
90 dienų
$ -0.00000807
-34.82%
FOMO.FUND kainos pokytis šiandien
Šiandien FOMO užfiksuotas $ -0.0000002597 (-1.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FOMO.FUND 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000021 (-1.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FOMO.FUND 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FOMO rodiklis pasikeitė $ -0.00000103 (-6.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FOMO.FUND 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000807 (-34.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FOMO.FUND (FOMO) pokyčius?
FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming.
Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.
FOMO.FUND galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FOMO.FUND investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FOMOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FOMO.FUND mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FOMO.FUND, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FOMO.FUND kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FOMO.FUND (FOMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FOMO.FUND (FOMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FOMO.FUND prognozes.
Supratimas apie FOMO.FUND (FOMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FOMO.FUND (FOMO)
Ieškote, kaip nusipirkti FOMO.FUND? Viskas paprasta ir patogu! FOMO.FUND lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.