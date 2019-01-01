FOMO.FUND (FOMO) Tokenomika

FOMO.FUND (FOMO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFOMO.FUND (FOMO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
FOMO.FUND (FOMO) Informacija

FOMO is the first AI Agent, multi chain token launcher on SOL with more chains coming. Combining a bonding curve launch model with viral clicker airdrop games.

Oficiali svetainė:
https://fomo.fund
Baltoji knyga:
https://docs.fomo.fund/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/ZxBon4vcf3DVcrt63fJU52ywYm9BKZC6YuXDhb3fomo

FOMO.FUND (FOMO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius FOMO.FUND (FOMO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.58M
Bendra pasiūla:
$ 99.99B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 99.99B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.58M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0010532
Visų laikų minimumas:
$ 0.000010031977848984
Dabartinė kaina:
$ 0.00001584
FOMO.FUND (FOMO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FOMO.FUND (FOMO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FOMO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FOMO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FOMO tokenomiką, galite peržiūrėti FOMO tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FOMO

Norite įtraukti FOMO.FUND (FOMO) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FOMO pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

FOMO.FUND (FOMO) Kainų istorija

FOMO kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FOMO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FOMO? Mūsų FOMO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.