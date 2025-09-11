Daugiau apie FNTIO

FNT Crypto kaina(FNTIO)

1 FNTIO į USD – tiesioginė kaina:

FNT Crypto (FNTIO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:53:12(UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) kainos informacija (USD)

FNT Crypto (FNTIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0014279. Per pastarąsias 24 valandas FNTIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013276 iki aukščiausios $ 0.00158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FNTIO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FNTIO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FNT Crypto (FNTIO) rinkos informacija

Dabartinė FNT Crypto rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 29.55K. FNTIO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.43M

FNT Crypto (FNTIO) kainos istorija USD

Stebėkite FNT Crypto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000023178+1.65%
30 dienų$ +0.0004669+48.58%
60 dienų$ +0.0007287+104.21%
90 dienų$ +0.0007525+111.41%
FNT Crypto kainos pokytis šiandien

Šiandien FNTIO užfiksuotas $ +0.000023178 (+1.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FNT Crypto 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0004669 (+48.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FNT Crypto 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FNTIO rodiklis pasikeitė $ +0.0007287 (+104.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FNT Crypto 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007525 (+111.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FNT Crypto (FNTIO) pokyčius?

Peržiūrėkite FNT Crypto kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto is at the forefront of financial innovation, taking inspiration from everyday financial activities. FNT Crypto introduces a novel concept, combining DeFi, CeFi, and Game-Fi elements in one platform.

FNT Crypto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FNT Crypto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FNTIOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FNT Crypto mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FNT Crypto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FNT Crypto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FNT Crypto (FNTIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FNT Crypto (FNTIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FNT Crypto prognozes.

Peržiūrėkite FNT Crypto kainos prognozę dabar!

FNT Crypto (FNTIO) Tokenomika

Supratimas apie FNT Crypto (FNTIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FNTIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FNT Crypto (FNTIO)

Ieškote, kaip nusipirkti FNT Crypto? Viskas paprasta ir patogu! FNT Crypto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FNTIO į vietos valiutas

1 FNT Crypto(FNTIO) į VND
37.5751885
1 FNT Crypto(FNTIO) į AUD
A$0.002156129
1 FNT Crypto(FNTIO) į GBP
0.001042367
1 FNT Crypto(FNTIO) į EUR
0.001213715
1 FNT Crypto(FNTIO) į USD
$0.0014279
1 FNT Crypto(FNTIO) į MYR
RM0.006025738
1 FNT Crypto(FNTIO) į TRY
0.058929433
1 FNT Crypto(FNTIO) į JPY
¥0.2099013
1 FNT Crypto(FNTIO) į ARS
ARS$2.03404355
1 FNT Crypto(FNTIO) į RUB
0.120643271
1 FNT Crypto(FNTIO) į INR
0.125983617
1 FNT Crypto(FNTIO) į IDR
Rp23.408192976
1 FNT Crypto(FNTIO) į KRW
1.985951878
1 FNT Crypto(FNTIO) į PHP
0.081647322
1 FNT Crypto(FNTIO) į EGP
￡E.0.068696269
1 FNT Crypto(FNTIO) į BRL
R$0.00771066
1 FNT Crypto(FNTIO) į CAD
C$0.001970502
1 FNT Crypto(FNTIO) į BDT
0.17391822
1 FNT Crypto(FNTIO) į NGN
2.153687291
1 FNT Crypto(FNTIO) į COP
$5.599595524
1 FNT Crypto(FNTIO) į ZAR
R.0.024973971
1 FNT Crypto(FNTIO) į UAH
0.058943712
1 FNT Crypto(FNTIO) į VES
Bs0.2227524
1 FNT Crypto(FNTIO) į CLP
$1.3722119
1 FNT Crypto(FNTIO) į PKR
Rs0.405537879
1 FNT Crypto(FNTIO) į KZT
0.769752332
1 FNT Crypto(FNTIO) į THB
฿0.045392941
1 FNT Crypto(FNTIO) į TWD
NT$0.043336765
1 FNT Crypto(FNTIO) į AED
د.إ0.005240393
1 FNT Crypto(FNTIO) į CHF
Fr0.001128041
1 FNT Crypto(FNTIO) į HKD
HK$0.011109062
1 FNT Crypto(FNTIO) į AMD
֏0.545614869
1 FNT Crypto(FNTIO) į MAD
.د.م0.012893937
1 FNT Crypto(FNTIO) į MXN
$0.02655894
1 FNT Crypto(FNTIO) į SAR
ريال0.005354625
1 FNT Crypto(FNTIO) į PLN
0.005197556
1 FNT Crypto(FNTIO) į RON
лв0.006182807
1 FNT Crypto(FNTIO) į SEK
kr0.013350865
1 FNT Crypto(FNTIO) į BGN
лв0.002384593
1 FNT Crypto(FNTIO) į HUF
Ft0.479960027
1 FNT Crypto(FNTIO) į CZK
0.029785994
1 FNT Crypto(FNTIO) į KWD
د.ك0.0004355095
1 FNT Crypto(FNTIO) į ILS
0.004740628
1 FNT Crypto(FNTIO) į AOA
Kz1.306399989
1 FNT Crypto(FNTIO) į BHD
.د.ب0.0005383183
1 FNT Crypto(FNTIO) į BMD
$0.0014279
1 FNT Crypto(FNTIO) į DKK
kr0.009110002
1 FNT Crypto(FNTIO) į HNL
L0.037425259
1 FNT Crypto(FNTIO) į MUR
0.065055124
1 FNT Crypto(FNTIO) į NAD
$0.025102482
1 FNT Crypto(FNTIO) į NOK
kr0.014179047
1 FNT Crypto(FNTIO) į NZD
$0.002398872
1 FNT Crypto(FNTIO) į PAB
B/.0.0014279
1 FNT Crypto(FNTIO) į PGK
K0.006054296
1 FNT Crypto(FNTIO) į QAR
ر.ق0.005197556
1 FNT Crypto(FNTIO) į RSD
дин.0.143018464

FNT Crypto išteklius

Išsamesnei FNT Crypto analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FNT Crypto svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FNT Crypto

Kiek FNT Crypto(FNTIO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FNTIO kaina USD valiuta yra 0.0014279USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FNTIO į USD kaina?
Dabartinė FNTIO kaina USD valiuta yra $ 0.0014279. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FNT Crypto rinkos kapitalizacija?
FNTIO rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FNTIO apyvartoje?
FNTIO apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FNTIO kaina?
FNTIO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FNTIO kaina?
FNTIO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra FNTIO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FNTIO yra $ 29.55KUSD.
Ar FNTIO kaina šiais metais kils?
FNTIO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FNTIO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:53:12(UTC+8)

FNT Crypto (FNTIO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

