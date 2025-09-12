FNT Crypto (FNTIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FNT Crypto kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FNTIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FNT Crypto kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FNT Crypto kainos prognozė
$0.0014014
$0.0014014$0.0014014
-0.22%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:44:05(UTC+8)

FNT Crypto Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FNT Crypto galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001401 prekybos kainą 2025 m.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FNT Crypto galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001471 prekybos kainą 2026 m.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FNTIO ateities kaina yra $ 0.001545 su 10.25% augimo norma.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FNTIO ateities kaina yra $ 0.001622 su 15.76% augimo norma.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FNTIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001703, o augimo norma – 21.55%.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FNTIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001788, o augimo norma – 27.63%.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FNT Crypto kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002913 prekybos kainą.

FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FNT Crypto kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004745 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001401
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001471
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001545
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001622
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001703
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001788
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001878
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001971
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002070
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002174
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002282
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002396
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002516
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002642
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002774
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002913
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FNT Crypto kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001401
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001401
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001402
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001407
    0.41%
FNT Crypto (FNTIO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FNTIO kaina yra $0.001401. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FNT Crypto (FNTIO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FNTIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FNT Crypto (FNTIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FNTIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001402. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FNT Crypto (FNTIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FNTIO kaina yra $0.001407. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FNT Crypto kainų statistika

$ 0.0014014
$ 0.0014014$ 0.0014014

-0.22%

--
----

--
----

$ 26.16K
$ 26.16K$ 26.16K

--

Naujausia FNTIO kaina yra $ 0.0014014. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.22%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 26.16K.
Be to, FNTIO turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FNT Crypto (FNTIO)

Bandote įsigyti FNTIO? Dabar galite FNTIO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FNT Crypto ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FNTIO dabar

FNT Crypto istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FNT Crypto, dabartinė FNT Crypto kaina yra 0.001401USD. Apyvartinė FNT Crypto (FNTIO) pasiūla yra 0.00 FNTIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000028
    $ 0.001429
    $ 0.001386
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.000048
    $ 0.001871
    $ 0.001111
  • 30 dienų
    0.40%
    $ 0.000402
    $ 0.001871
    $ 0.000996
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FNT Crypto kaina pasikeitė $-0.000028, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FNT Crypto buvo prekiaujama aukščiausia $0.001871 ir žemiausia $0.001111. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo FNTIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FNT Crypto įvyko 0.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000402 vertę. Tai rodo, kad FNTIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FNT Crypto kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FNTIO kainų istoriją

Kaip veikia FNT Crypto (FNTIO) kainų prognozės modulis?

FNT Crypto Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FNTIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FNT Crypto ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FNTIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FNT Crypto kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FNTIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FNTIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FNT Crypto potencialą.

Kodėl FNTIO kainų prognozė yra svarbi?

FNTIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FNTIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, FNTIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FNTIO kainų prognozė?
Remiantis FNT Crypto (FNTIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FNTIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FNTIO 2026 m.?
1 vieneto FNT Crypto (FNTIO) kaina šiandien yra $0.001401. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FNTIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FNTIO kaina 2027 m.?
FNT Crypto (FNTIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FNTIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FNTIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FNT Crypto (FNTIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FNTIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FNT Crypto (FNTIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FNTIO 2030 m.?
1 vieneto FNT Crypto (FNTIO) kaina šiandien yra $0.001401. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FNTIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FNTIO kainų prognozė 2040 metams?
FNT Crypto (FNTIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FNTIO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:44:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.