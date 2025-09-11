FimarkCoin (FMC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002546. Per pastarąsias 24 valandas FMC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002467 iki aukščiausios $ 0.0002704 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FMC kaina yra $ 0.002728857637974776, o žemiausia – $ 0.000154885329233886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FMC per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FimarkCoin (FMC) rinkos informacija
Dabartinė FimarkCoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.75K. FMC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 128318618918. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.67M
FimarkCoin (FMC) kainos istorija USD
Stebėkite FimarkCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000006282
+2.53%
30 dienų
$ +0.0000657
+34.78%
60 dienų
$ -0.0024619
-90.63%
90 dienų
$ -0.0023568
-90.26%
FimarkCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien FMC užfiksuotas $ +0.000006282 (+2.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FimarkCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000657 (+34.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FimarkCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FMC rodiklis pasikeitė $ -0.0024619 (-90.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FimarkCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0023568 (-90.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FimarkCoin (FMC) pokyčius?
FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.
FimarkCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FimarkCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FMCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FimarkCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FimarkCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FimarkCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FimarkCoin (FMC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FimarkCoin (FMC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FimarkCoin prognozes.
Supratimas apie FimarkCoin (FMC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FMCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FimarkCoin (FMC)
Ieškote, kaip nusipirkti FimarkCoin? Viskas paprasta ir patogu! FimarkCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.