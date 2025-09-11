Daugiau apie FIS

StaFi logotipas

StaFi kaina(FIS)

1 FIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.10615
$0.10615$0.10615
-2.12%1D
USD
StaFi (FIS) kainos grafikas realiu laiku
StaFi (FIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10594
$ 0.10594$ 0.10594
24 val. žemiausia
$ 0.11752
$ 0.11752$ 0.11752
24 val. aukščiausia

$ 0.10594
$ 0.10594$ 0.10594

$ 0.11752
$ 0.11752$ 0.11752

$ 4.81872197
$ 4.81872197$ 4.81872197

$ 0.0740675001411077
$ 0.0740675001411077$ 0.0740675001411077

-1.48%

-2.12%

-4.02%

-4.02%

StaFi (FIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.10615. Per pastarąsias 24 valandas FIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10594 iki aukščiausios $ 0.11752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIS kaina yra $ 4.81872197, o žemiausia – $ 0.0740675001411077.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIS per pastarąją valandą pasikeitė -1.48%, per 24 valandas – -2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StaFi (FIS) rinkos informacija

No.1078

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

$ 886.93K
$ 886.93K$ 886.93K

$ 16.39M
$ 16.39M$ 16.39M

118.88M
118.88M 118.88M

154,450,101.555
154,450,101.555 154,450,101.555

ETH

Dabartinė StaFi rinkos kapitalizacija yra $ 12.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 886.93K. FIS apyvartoje yra 118.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 154450101.555. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.39M

StaFi (FIS) kainos istorija USD

Stebėkite StaFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0022991-2.12%
30 dienų$ -0.00985-8.50%
60 dienų$ +0.00126+1.20%
90 dienų$ +0.00475+4.68%
StaFi kainos pokytis šiandien

Šiandien FIS užfiksuotas $ -0.0022991 (-2.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

StaFi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00985 (-8.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

StaFi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIS rodiklis pasikeitė $ +0.00126 (+1.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

StaFi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00475 (+4.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StaFi (FIS) pokyčius?

Peržiūrėkite StaFi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StaFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie StaFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StaFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

StaFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StaFi (FIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StaFi (FIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StaFi prognozes.

Peržiūrėkite StaFi kainos prognozę dabar!

StaFi (FIS) Tokenomika

Supratimas apie StaFi (FIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti StaFi (FIS)

Ieškote, kaip nusipirkti StaFi? Viskas paprasta ir patogu! StaFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FIS į vietos valiutas

1 StaFi(FIS) į VND
2,793.33725
1 StaFi(FIS) į AUD
A$0.1602865
1 StaFi(FIS) į GBP
0.0774895
1 StaFi(FIS) į EUR
0.0902275
1 StaFi(FIS) į USD
$0.10615
1 StaFi(FIS) į MYR
RM0.447953
1 StaFi(FIS) į TRY
4.381872
1 StaFi(FIS) į JPY
¥15.60405
1 StaFi(FIS) į ARS
ARS$151.210675
1 StaFi(FIS) į RUB
8.969675
1 StaFi(FIS) į INR
9.3656145
1 StaFi(FIS) į IDR
Rp1,740.163656
1 StaFi(FIS) į KRW
147.635543
1 StaFi(FIS) į PHP
6.0770875
1 StaFi(FIS) į EGP
￡E.5.1089995
1 StaFi(FIS) į BRL
R$0.57321
1 StaFi(FIS) į CAD
C$0.146487
1 StaFi(FIS) į BDT
12.92907
1 StaFi(FIS) į NGN
160.1049835
1 StaFi(FIS) į COP
$416.273594
1 StaFi(FIS) į ZAR
R.1.8586865
1 StaFi(FIS) į UAH
4.381872
1 StaFi(FIS) į VES
Bs16.5594
1 StaFi(FIS) į CLP
$102.01015
1 StaFi(FIS) į PKR
Rs30.1476615
1 StaFi(FIS) į KZT
57.223342
1 StaFi(FIS) į THB
฿3.377693
1 StaFi(FIS) į TWD
NT$3.220591
1 StaFi(FIS) į AED
د.إ0.3895705
1 StaFi(FIS) į CHF
Fr0.0838585
1 StaFi(FIS) į HKD
HK$0.825847
1 StaFi(FIS) į AMD
֏40.5609765
1 StaFi(FIS) į MAD
.د.م0.9585345
1 StaFi(FIS) į MXN
$1.97439
1 StaFi(FIS) į SAR
ريال0.3980625
1 StaFi(FIS) į PLN
0.386386
1 StaFi(FIS) į RON
лв0.460691
1 StaFi(FIS) į SEK
kr0.993564
1 StaFi(FIS) į BGN
лв0.1772705
1 StaFi(FIS) į HUF
Ft35.704614
1 StaFi(FIS) į CZK
2.2153505
1 StaFi(FIS) į KWD
د.ك0.03237575
1 StaFi(FIS) į ILS
0.3534795
1 StaFi(FIS) į AOA
Kz96.7631555
1 StaFi(FIS) į BHD
.د.ب0.04001855
1 StaFi(FIS) į BMD
$0.10615
1 StaFi(FIS) į DKK
kr0.677237
1 StaFi(FIS) į HNL
L2.7821915
1 StaFi(FIS) į MUR
4.836194
1 StaFi(FIS) į NAD
$1.866117
1 StaFi(FIS) į NOK
kr1.055131
1 StaFi(FIS) į NZD
$0.178332
1 StaFi(FIS) į PAB
B/.0.10615
1 StaFi(FIS) į PGK
K0.450076
1 StaFi(FIS) į QAR
ر.ق0.386386
1 StaFi(FIS) į RSD
дин.10.6372915

StaFi išteklius

Išsamesnei StaFi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali StaFi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StaFi

Kiek StaFi(FIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIS kaina USD valiuta yra 0.10615USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIS į USD kaina?
Dabartinė FIS kaina USD valiuta yra $ 0.10615. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StaFi rinkos kapitalizacija?
FIS rinkos kapitalizacija yra $ 12.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIS apyvartoje?
FIS apyvartoje yra 118.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIS kaina?
FIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.81872197USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIS kaina?
FIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0740675001411077USD.
Kokia yra FIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIS yra $ 886.93KUSD.
Ar FIS kaina šiais metais kils?
FIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
StaFi (FIS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

