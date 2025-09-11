StaFi (FIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.10615. Per pastarąsias 24 valandas FIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10594 iki aukščiausios $ 0.11752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIS kaina yra $ 4.81872197, o žemiausia – $ 0.0740675001411077.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIS per pastarąją valandą pasikeitė -1.48%, per 24 valandas – -2.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StaFi (FIS) rinkos informacija
Dabartinė StaFi rinkos kapitalizacija yra $ 12.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 886.93K. FIS apyvartoje yra 118.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 154450101.555. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.39M
StaFi (FIS) kainos istorija USD
Stebėkite StaFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0022991
-2.12%
30 dienų
$ -0.00985
-8.50%
60 dienų
$ +0.00126
+1.20%
90 dienų
$ +0.00475
+4.68%
StaFi kainos pokytis šiandien
Šiandien FIS užfiksuotas $ -0.0022991 (-2.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StaFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00985 (-8.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StaFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIS rodiklis pasikeitė $ +0.00126 (+1.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StaFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00475 (+4.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StaFi (FIS) pokyčius?
StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.
StaFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StaFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie StaFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StaFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
StaFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos StaFi (FIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StaFi (FIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StaFi prognozes.
Supratimas apie StaFi (FIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FISišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti StaFi (FIS)
Ieškote, kaip nusipirkti StaFi? Viskas paprasta ir patogu! StaFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
