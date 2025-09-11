FIRO (FIRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.6846. Per pastarąsias 24 valandas FIRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6664 iki aukščiausios $ 0.6848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIRO kaina yra $ 169.99099731445312, o žemiausia – $ 0.2751010060310364.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIRO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FIRO (FIRO) rinkos informacija
Dabartinė FIRO rinkos kapitalizacija yra $ 12.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.72K. FIRO apyvartoje yra 17.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 17691363.55784282. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.11M
FIRO (FIRO) kainos istorija USD
Stebėkite FIRO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.010781
+1.60%
30 dienų
$ +0.1086
+18.85%
60 dienų
$ -0.0346
-4.82%
90 dienų
$ +0.0186
+2.79%
FIRO kainos pokytis šiandien
Šiandien FIRO užfiksuotas $ +0.010781 (+1.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FIRO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.1086 (+18.85%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FIRO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FIRO rodiklis pasikeitė $ -0.0346 (-4.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FIRO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0186 (+2.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FIRO (FIRO) pokyčius?
XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.
FIRO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FIRO (FIRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FIRO (FIRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FIRO prognozes.
Supratimas apie FIRO (FIRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
