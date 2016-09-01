FIRO

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

VardasFIRO

ReitingasNo.1128

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.57%

Cirkuliuojantis kiekis17,737,876.05784282

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla17,737,876.05784282

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2016-09-01 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas169.99099731445312,2017-12-26

Mažiausia kaina0.2751010060310364,2016-12-02

Vieša blokų grandinėXZC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

