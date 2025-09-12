FIO Protocol (FIO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FIO Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FIO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FIO Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FIO Protocol kainos prognozė
$0.01899
$0.01899$0.01899
+1.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:59:48(UTC+8)

FIO Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FIO Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01899 prekybos kainą 2025 m.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FIO Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019939 prekybos kainą 2026 m.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FIO ateities kaina yra $ 0.020936 su 10.25% augimo norma.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FIO ateities kaina yra $ 0.021983 su 15.76% augimo norma.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.023082, o augimo norma – 21.55%.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.024236, o augimo norma – 27.63%.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FIO Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.039478 prekybos kainą.

FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FIO Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.064306 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01899
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019939
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020936
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021983
    15.76%
  • 2029
    $ 0.023082
    21.55%
  • 2030
    $ 0.024236
    27.63%
  • 2031
    $ 0.025448
    34.01%
  • 2032
    $ 0.026720
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.028056
    47.75%
  • 2034
    $ 0.029459
    55.13%
  • 2035
    $ 0.030932
    62.89%
  • 2036
    $ 0.032479
    71.03%
  • 2037
    $ 0.034103
    79.59%
  • 2038
    $ 0.035808
    88.56%
  • 2039
    $ 0.037598
    97.99%
  • 2040
    $ 0.039478
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FIO Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01899
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018992
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.019008
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.019068
    0.41%
FIO Protocol (FIO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FIO kaina yra $0.01899. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FIO Protocol (FIO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FIO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018992. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FIO Protocol (FIO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FIO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.019008. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FIO Protocol (FIO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FIO kaina yra $0.019068. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FIO Protocol kainų statistika

$ 0.01899
$ 0.01899$ 0.01899

+1.60%

$ 15.55M
$ 15.55M$ 15.55M

818.73M
818.73M 818.73M

$ 166.08K
$ 166.08K$ 166.08K

--

Naujausia FIO kaina yra $ 0.01899. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 166.08K.
Be to, FIO turi 818.73M apyvartą ir $ 15.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FIO Protocol (FIO)

Bandote įsigyti FIO? Dabar galite FIO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FIO Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FIO dabar

FIO Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FIO Protocol, dabartinė FIO Protocol kaina yra 0.01899USD. Apyvartinė FIO Protocol (FIO) pasiūla yra 0.00 FIO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15.55M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000109
    $ 0.01912
    $ 0.0185
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.00034
    $ 0.02085
    $ 0.01797
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.001580
    $ 0.02127
    $ 0.01722
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FIO Protocol kaina pasikeitė $0.000109, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FIO Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.02085 ir žemiausia $0.01797. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo FIO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FIO Protocol įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001580 vertę. Tai rodo, kad FIO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FIO Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FIO kainų istoriją

Kaip veikia FIO Protocol (FIO) kainų prognozės modulis?

FIO Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FIO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FIO Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FIO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FIO Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FIO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FIO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FIO Protocol potencialą.

Kodėl FIO kainų prognozė yra svarbi?

FIO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FIO dabar?
Pagal jūsų prognozes, FIO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FIO kainų prognozė?
Remiantis FIO Protocol (FIO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FIO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FIO 2026 m.?
1 vieneto FIO Protocol (FIO) kaina šiandien yra $0.01899. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FIO kaina 2027 m.?
FIO Protocol (FIO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FIO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FIO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FIO Protocol (FIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FIO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FIO Protocol (FIO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FIO 2030 m.?
1 vieneto FIO Protocol (FIO) kaina šiandien yra $0.01899. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FIO kainų prognozė 2040 metams?
FIO Protocol (FIO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FIO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:59:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.