Bonfida (FIDA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bonfida kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FIDA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bonfida kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bonfida kainos prognozė
$0.09539
+5.90%
USD
Faktinis
Prognozė
Bonfida Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bonfida galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09539 prekybos kainą 2025 m.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bonfida galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100159 prekybos kainą 2026 m.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FIDA ateities kaina yra $ 0.105167 su 10.25% augimo norma.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FIDA ateities kaina yra $ 0.110425 su 15.76% augimo norma.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIDA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.115947, o augimo norma – 21.55%.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIDA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.121744, o augimo norma – 27.63%.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bonfida kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.198308 prekybos kainą.

Bonfida (FIDA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bonfida kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.323024 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09539
    0.00%
  • 2026
    $ 0.100159
    5.00%
  • 2027
    $ 0.105167
    10.25%
  • 2028
    $ 0.110425
    15.76%
  • 2029
    $ 0.115947
    21.55%
  • 2030
    $ 0.121744
    27.63%
  • 2031
    $ 0.127831
    34.01%
  • 2032
    $ 0.134223
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.140934
    47.75%
  • 2034
    $ 0.147981
    55.13%
  • 2035
    $ 0.155380
    62.89%
  • 2036
    $ 0.163149
    71.03%
  • 2037
    $ 0.171306
    79.59%
  • 2038
    $ 0.179872
    88.56%
  • 2039
    $ 0.188865
    97.99%
  • 2040
    $ 0.198308
    107.89%
Trumpalaikės Bonfida kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09539
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.095403
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.095481
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.095782
    0.41%
Bonfida (FIDA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FIDA kaina yra $0.09539. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bonfida (FIDA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FIDA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095403. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bonfida (FIDA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FIDA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.095481. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bonfida (FIDA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FIDA kaina yra $0.095782. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bonfida kainų statistika

$ 0.09539
+5.90%

$ 94.47M
990.91M
$ 2.05M
--

Naujausia FIDA kaina yra $ 0.09539. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.05M.
Be to, FIDA turi 990.91M apyvartą ir $ 94.47M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Bonfida (FIDA)

Bandote įsigyti FIDA? Dabar galite FIDA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Bonfida ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FIDA dabar

Bonfida istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bonfida, dabartinė Bonfida kaina yra 0.09534USD. Apyvartinė Bonfida (FIDA) pasiūla yra 0.00 FIDA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $94.47M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.00358
    $ 0.09771
    $ 0.08947
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.009329
    $ 0.09771
    $ 0.08354
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.01482
    $ 0.11676
    $ 0.08164
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bonfida kaina pasikeitė $0.00358, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bonfida buvo prekiaujama aukščiausia $0.09771 ir žemiausia $0.08354. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo FIDA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bonfida įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.01482 vertę. Tai rodo, kad FIDA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Bonfida kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FIDA kainų istoriją

Kaip veikia Bonfida (FIDA) kainų prognozės modulis?

Bonfida Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FIDA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bonfida ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FIDA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bonfida kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FIDA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FIDA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bonfida potencialą.

Kodėl FIDA kainų prognozė yra svarbi?

FIDA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FIDA dabar?
Pagal jūsų prognozes, FIDA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FIDA kainų prognozė?
Remiantis Bonfida (FIDA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FIDA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FIDA 2026 m.?
1 vieneto Bonfida (FIDA) kaina šiandien yra $0.09539. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FIDA kaina 2027 m.?
Bonfida (FIDA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FIDA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FIDA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bonfida (FIDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FIDA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bonfida (FIDA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FIDA 2030 m.?
1 vieneto Bonfida (FIDA) kaina šiandien yra $0.09539. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIDA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FIDA kainų prognozė 2040 metams?
Bonfida (FIDA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FIDA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.