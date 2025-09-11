Daugiau apie FEG

FEG Kainos informacija

FEG Baltoji knyga

FEG Oficiali svetainė

FEG Tokenomika

FEG Kainų prognozė

FEG Istorija

FEG pirkimo vadovas

FEGvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FEG Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FEG Token logotipas

FEG Token kaina(FEG)

1 FEG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00008157
$0.00008157$0.00008157
-0.36%1D
USD
FEG Token (FEG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:08:34(UTC+8)

FEG Token (FEG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00007695
$ 0.00007695$ 0.00007695
24 val. žemiausia
$ 0.0000869
$ 0.0000869$ 0.0000869
24 val. aukščiausia

$ 0.00007695
$ 0.00007695$ 0.00007695

$ 0.0000869
$ 0.0000869$ 0.0000869

$ 0.000511534971701919
$ 0.000511534971701919$ 0.000511534971701919

$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158

-0.12%

-0.36%

-6.01%

-6.01%

FEG Token (FEG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00008157. Per pastarąsias 24 valandas FEG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007695 iki aukščiausios $ 0.0000869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEG kaina yra $ 0.000511534971701919, o žemiausia – $ 0.000000099927831158.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEG per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FEG Token (FEG) rinkos informacija

No.1317

$ 6.90M
$ 6.90M$ 6.90M

$ 76.14K
$ 76.14K$ 76.14K

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

84.56B
84.56B 84.56B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

96,910,836,583.53777
96,910,836,583.53777 96,910,836,583.53777

84.55%

2021-05-13 00:00:00

BSC

Dabartinė FEG Token rinkos kapitalizacija yra $ 6.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.14K. FEG apyvartoje yra 84.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 96910836583.53777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.16M

FEG Token (FEG) kainos istorija USD

Stebėkite FEG Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000002947-0.36%
30 dienų$ -0.00000423-4.94%
60 dienų$ +0.00000267+3.38%
90 dienų$ -0.00001183-12.67%
FEG Token kainos pokytis šiandien

Šiandien FEG užfiksuotas $ -0.0000002947 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FEG Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000423 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FEG Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FEG rodiklis pasikeitė $ +0.00000267 (+3.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FEG Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001183 (-12.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FEG Token (FEG) pokyčius?

Peržiūrėkite FEG Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FEG Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FEGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FEG Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FEG Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FEG Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FEG Token (FEG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FEG Token (FEG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FEG Token prognozes.

Peržiūrėkite FEG Token kainos prognozę dabar!

FEG Token (FEG) Tokenomika

Supratimas apie FEG Token (FEG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FEG Token (FEG)

Ieškote, kaip nusipirkti FEG Token? Viskas paprasta ir patogu! FEG Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FEG į vietos valiutas

1 FEG Token(FEG) į VND
2.14651455
1 FEG Token(FEG) į AUD
A$0.0001231707
1 FEG Token(FEG) į GBP
0.0000595461
1 FEG Token(FEG) į EUR
0.0000693345
1 FEG Token(FEG) į USD
$0.00008157
1 FEG Token(FEG) į MYR
RM0.0003442254
1 FEG Token(FEG) į TRY
0.0033672096
1 FEG Token(FEG) į JPY
¥0.01199079
1 FEG Token(FEG) į ARS
ARS$0.116196465
1 FEG Token(FEG) į RUB
0.006892665
1 FEG Token(FEG) į INR
0.0071969211
1 FEG Token(FEG) į IDR
Rp1.3372129008
1 FEG Token(FEG) į KRW
0.1134491874
1 FEG Token(FEG) į PHP
0.0046698825
1 FEG Token(FEG) į EGP
￡E.0.0039259641
1 FEG Token(FEG) į BRL
R$0.000440478
1 FEG Token(FEG) į CAD
C$0.0001125666
1 FEG Token(FEG) į BDT
0.009935226
1 FEG Token(FEG) į NGN
0.1230312153
1 FEG Token(FEG) į COP
$0.3198816492
1 FEG Token(FEG) į ZAR
R.0.0014282907
1 FEG Token(FEG) į UAH
0.0033672096
1 FEG Token(FEG) į VES
Bs0.01272492
1 FEG Token(FEG) į CLP
$0.07838877
1 FEG Token(FEG) į PKR
Rs0.0231666957
1 FEG Token(FEG) į KZT
0.0439727556
1 FEG Token(FEG) į THB
฿0.0025955574
1 FEG Token(FEG) į TWD
NT$0.0024748338
1 FEG Token(FEG) į AED
د.إ0.0002993619
1 FEG Token(FEG) į CHF
Fr0.0000644403
1 FEG Token(FEG) į HKD
HK$0.0006346146
1 FEG Token(FEG) į AMD
֏0.0311687127
1 FEG Token(FEG) į MAD
.د.م0.0007365771
1 FEG Token(FEG) į MXN
$0.001517202
1 FEG Token(FEG) į SAR
ريال0.0003058875
1 FEG Token(FEG) į PLN
0.0002969148
1 FEG Token(FEG) į RON
лв0.0003540138
1 FEG Token(FEG) į SEK
kr0.0007634952
1 FEG Token(FEG) į BGN
лв0.0001362219
1 FEG Token(FEG) į HUF
Ft0.0274368852
1 FEG Token(FEG) į CZK
0.0017023659
1 FEG Token(FEG) į KWD
د.ك0.00002487885
1 FEG Token(FEG) į ILS
0.0002716281
1 FEG Token(FEG) į AOA
Kz0.0743567649
1 FEG Token(FEG) į BHD
.د.ب0.00003075189
1 FEG Token(FEG) į BMD
$0.00008157
1 FEG Token(FEG) į DKK
kr0.0005204166
1 FEG Token(FEG) į HNL
L0.0021379497
1 FEG Token(FEG) į MUR
0.0037163292
1 FEG Token(FEG) į NAD
$0.0014340006
1 FEG Token(FEG) į NOK
kr0.0008108058
1 FEG Token(FEG) į NZD
$0.0001370376
1 FEG Token(FEG) į PAB
B/.0.00008157
1 FEG Token(FEG) į PGK
K0.0003458568
1 FEG Token(FEG) į QAR
ر.ق0.0002969148
1 FEG Token(FEG) į RSD
дин.0.0081741297

FEG Token išteklius

Išsamesnei FEG Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali FEG Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FEG Token

Kiek FEG Token(FEG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEG kaina USD valiuta yra 0.00008157USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEG į USD kaina?
Dabartinė FEG kaina USD valiuta yra $ 0.00008157. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FEG Token rinkos kapitalizacija?
FEG rinkos kapitalizacija yra $ 6.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEG apyvartoje?
FEG apyvartoje yra 84.56BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEG kaina?
FEG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000511534971701919USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEG kaina?
FEG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000099927831158USD.
Kokia yra FEG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEG yra $ 76.14KUSD.
Ar FEG kaina šiais metais kils?
FEG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:08:34(UTC+8)

FEG Token (FEG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FEG-į-USD skaičiuoklė

Suma

FEG
FEG
USD
USD

1 FEG = 0.00008157 USD

Prekiauti FEG

FEGUSDT
$0.00008157
$0.00008157$0.00008157
-0.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis