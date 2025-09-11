FEG Token (FEG) realiojo laiko kaina yra $ 0.00008157. Per pastarąsias 24 valandas FEG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007695 iki aukščiausios $ 0.0000869 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEG kaina yra $ 0.000511534971701919, o žemiausia – $ 0.000000099927831158.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEG per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FEG Token (FEG) rinkos informacija
$ 6.90M$ 6.90M
$ 76.14K$ 76.14K
$ 8.16M$ 8.16M
84.56B 84.56B
100,000,000,000 100,000,000,000
96,910,836,583.53777 96,910,836,583.53777
2021-05-13 00:00:00
BSC
Dabartinė FEG Token rinkos kapitalizacija yra $ 6.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.14K. FEG apyvartoje yra 84.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 96910836583.53777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.16M
FEG Token (FEG) kainos istorija USD
Stebėkite FEG Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000002947
-0.36%
30 dienų
$ -0.00000423
-4.94%
60 dienų
$ +0.00000267
+3.38%
90 dienų
$ -0.00001183
-12.67%
FEG Token kainos pokytis šiandien
Šiandien FEG užfiksuotas $ -0.0000002947 (-0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FEG Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000423 (-4.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FEG Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FEG rodiklis pasikeitė $ +0.00000267 (+3.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FEG Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001183 (-12.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FEG Token (FEG) pokyčius?
FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad.
Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.
FEG Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FEG Token (FEG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FEG Token (FEG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FEG Token prognozes.
Supratimas apie FEG Token (FEG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FEG Token (FEG)
