FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

ReitingasNo.1345

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis84,621,826,697.4589

Maksimali pasiūla100,000,000,000

Bendra pasiūla96,881,920,033.48746

Cirkuliacijos norma0.8462%

Išleidimo data2021-05-13 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000511534971701919,2024-11-07

Mažiausia kaina0.000000099927831158,2025-01-16

Vieša blokų grandinėBSC

ĮvadasFEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

