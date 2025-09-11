Daugiau apie FCT2

FirmaChain kaina(FCT2)

1 FCT2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.0269
$0.0269$0.0269
+0.18%1D
USD
FirmaChain (FCT2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:19(UTC+8)

FirmaChain (FCT2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02638
$ 0.02638$ 0.02638
24 val. žemiausia
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 val. aukščiausia

$ 0.02638
$ 0.02638$ 0.02638

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 133.444099809
$ 133.444099809$ 133.444099809

$ 0.0124668608351
$ 0.0124668608351$ 0.0124668608351

+0.07%

+0.18%

+1.17%

+1.17%

FirmaChain (FCT2) realiojo laiko kaina yra $ 0.0268. Per pastarąsias 24 valandas FCT2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02638 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FCT2 kaina yra $ 133.444099809, o žemiausia – $ 0.0124668608351.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FCT2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FirmaChain (FCT2) rinkos informacija

No.789

$ 28.11M
$ 28.11M$ 28.11M

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 28.48M
$ 28.48M$ 28.48M

1.05B
1.05B 1.05B

1,062,712,311.808201
1,062,712,311.808201 1,062,712,311.808201

FCT

Dabartinė FirmaChain rinkos kapitalizacija yra $ 28.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. FCT2 apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1062712311.808201. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.48M

FirmaChain (FCT2) kainos istorija USD

Stebėkite FirmaChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000483+0.18%
30 dienų$ -0.00149-5.27%
60 dienų$ -0.00416-13.44%
90 dienų$ -0.00028-1.04%
FirmaChain kainos pokytis šiandien

Šiandien FCT2 užfiksuotas $ +0.0000483 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FirmaChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00149 (-5.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FirmaChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FCT2 rodiklis pasikeitė $ -0.00416 (-13.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FirmaChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00028 (-1.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FirmaChain (FCT2) pokyčius?

Peržiūrėkite FirmaChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FirmaChain (FCT2)

FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.

FirmaChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FirmaChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

FirmaChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FirmaChain (FCT2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FirmaChain (FCT2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FirmaChain prognozes.

Peržiūrėkite FirmaChain kainos prognozę dabar!

FirmaChain (FCT2) Tokenomika

Supratimas apie FirmaChain (FCT2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FCT2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FirmaChain (FCT2)

FCT2 į vietos valiutas

FirmaChain išteklius

Išsamesnei FirmaChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FirmaChain

Kiek FirmaChain(FCT2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FCT2 kaina USD valiuta yra 0.0268USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FCT2 į USD kaina?
Dabartinė FCT2 kaina USD valiuta yra $ 0.0268. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FirmaChain rinkos kapitalizacija?
FCT2 rinkos kapitalizacija yra $ 28.11MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FCT2 apyvartoje?
FCT2 apyvartoje yra 1.05BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FCT2 kaina?
FCT2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 133.444099809USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FCT2 kaina?
FCT2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0124668608351USD.
Kokia yra FCT2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FCT2 yra $ 55.60KUSD.
Ar FCT2 kaina šiais metais kils?
FCT2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FCT2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:19:19(UTC+8)

