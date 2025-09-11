FirmaChain (FCT2) realiojo laiko kaina yra $ 0.0268. Per pastarąsias 24 valandas FCT2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02638 iki aukščiausios $ 0.027 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FCT2 kaina yra $ 133.444099809, o žemiausia – $ 0.0124668608351.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FCT2 per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FirmaChain (FCT2) rinkos informacija
No.789
$ 28.11M
$ 28.11M$ 28.11M
$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K
$ 28.48M
$ 28.48M$ 28.48M
1.05B
1.05B 1.05B
1,062,712,311.808201
1,062,712,311.808201 1,062,712,311.808201
FCT
Dabartinė FirmaChain rinkos kapitalizacija yra $ 28.11M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.60K. FCT2 apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1062712311.808201. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.48M
FirmaChain (FCT2) kainos istorija USD
Stebėkite FirmaChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000483
+0.18%
30 dienų
$ -0.00149
-5.27%
60 dienų
$ -0.00416
-13.44%
90 dienų
$ -0.00028
-1.04%
FirmaChain kainos pokytis šiandien
Šiandien FCT2 užfiksuotas $ +0.0000483 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FirmaChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00149 (-5.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FirmaChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FCT2 rodiklis pasikeitė $ -0.00416 (-13.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FirmaChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00028 (-1.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FirmaChain (FCT2) pokyčius?
FIRMACHAIN originally aimed to transfer all paper based social and legal activities onto the blockchain to introduce transparency and prevent document tampering and forgery. Maintaining the fundamental value of trust, the FIRMACHAIN team is now turning its gaze to becoming a comprehensive blockchain platform. Our goal is to provide business entities and FIRMACHAIN holders with useful blockchain based services that are useful yet fun to engage with thereby satisfying the team’s goal to become a ‘Utilitainment’ (Utility + Entertainment) platform.
FirmaChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FirmaChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FCT2statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie FirmaChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FirmaChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
FirmaChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FirmaChain (FCT2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FirmaChain (FCT2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FirmaChain prognozes.
Supratimas apie FirmaChain (FCT2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FCT2išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FirmaChain (FCT2)
Ieškote, kaip nusipirkti FirmaChain? Viskas paprasta ir patogu! FirmaChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.