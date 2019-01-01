FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika
FARTCOIN (FARTCOIN) Informacija
Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.
FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami FARTCOIN tokeno struktūra (FARTCOIN)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami FARTCOIN tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Fartcoin (FARTCOIN) is a meme coin built on the Solana blockchain, distinguished by its playful, community-driven approach and innovative tokenomics. While detailed quantitative data on supply, allocation, and vesting is not available in public token unlock datasets, qualitative sources provide a comprehensive overview of its economic mechanisms.
Issuance Mechanism
- Submission-Based Distribution: Fartcoin employs a unique, community-centric issuance model. Users can earn tokens by submitting their best fart jokes or memes. This gamified, creative approach incentivizes active participation and content creation within the ecosystem.
- Airdrops and Dropgames: Fartcoin regularly conducts airdrops and "dropgames," distributing tokens to community members who engage with the project or participate in special events. These mechanisms are announced via official channels and are designed to reward both new and existing users.
- No Evidence of Traditional Mining or Staking: There is no indication of a mining or proof-of-stake mechanism for Fartcoin. The focus is on creative and social engagement rather than computational or capital-based issuance.
Allocation Mechanism
While specific allocation percentages are not disclosed, the following mechanisms are highlighted:
|Mechanism
|Description
|Community Rewards
|Tokens are distributed to users for submitting jokes, memes, and participating in events.
|Airdrops/Dropgames
|Periodic token distributions to active or new community members.
|Exchange Listings
|Fartcoin is available on major exchanges (e.g., Binance.US, Bitstamp), facilitating broad access.
|No Explicit Team/Investor Allocations
|There is no public data on allocations for the team, advisors, or investors, suggesting a strong emphasis on community distribution.
Usage and Incentive Mechanism
- Community Engagement: The primary use case is to foster a vibrant, creative community. Token holders are incentivized to participate in meme contests, submit content, and engage in social activities.
- Transaction "Gas Fee" Effect: Every transaction triggers a digital fart sound, adding a humorous, interactive layer to the user experience.
- Potential for Staking and Governance: While not currently implemented, future plans may include staking and governance features, allowing users to earn rewards and participate in project decisions.
Locking Mechanism
- No Explicit Locking or Vesting: There is no evidence of formal token locking, vesting schedules, or unlock events. The distribution appears to be immediate upon participation or event completion.
- Open Market Trading: Tokens are freely tradable on decentralized and centralized exchanges, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Distribution: Tokens earned through submissions, airdrops, or dropgames are distributed directly to users' wallets without a lock-up period.
- No Scheduled Unlocks: There are no published schedules for future unlocks or vesting cliffs.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance
|Submission-based (jokes/memes), airdrops, dropgames
|Allocation
|Community rewards, airdrops, exchange listings; no public team/investor allocation data
|Usage/Incentives
|Meme contests, community engagement, transaction effects, potential future staking/gov.
|Locking
|None; tokens are immediately liquid and tradable
|Unlocking
|Immediate; no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Technological Innovation: Fartcoin leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure and integrates AI-driven community tools (e.g., Truth Terminal).
- Market Performance: Fartcoin has achieved significant market traction, with a market cap exceeding $800 million and listings on major exchanges.
- Cultural Impact: The project is positioned as both a meme coin and an experimental platform at the intersection of blockchain and AI.
Conclusion:
Fartcoin's tokenomics are designed to maximize community engagement and creativity, with a focus on immediate, gamified distribution and minimal restrictions. The lack of traditional vesting or locking mechanisms underscores its meme-driven, open-access ethos. For the most up-to-date details on airdrops or distribution events, users should monitor Fartcoin's official channels.
FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FARTCOIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek FARTCOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate FARTCOIN tokenomiką, galite peržiūrėti FARTCOIN tokeno kainą realiuoju laiku!
FARTCOIN (FARTCOIN) Kainų istorija
FARTCOIN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
FARTCOIN kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda FARTCOIN? Mūsų FARTCOIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
