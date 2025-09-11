Daugiau apie FARTCOIN

FARTCOIN Kainos informacija

FARTCOIN Oficiali svetainė

FARTCOIN Tokenomika

FARTCOIN Kainų prognozė

FARTCOIN Istorija

FARTCOIN pirkimo vadovas

FARTCOINvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FARTCOIN Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FARTCOIN logotipas

FARTCOIN kaina(FARTCOIN)

1 FARTCOIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.87988
$0.87988$0.87988
-1.12%1D
USD
FARTCOIN (FARTCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:01(UTC+8)

FARTCOIN (FARTCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.83181
$ 0.83181$ 0.83181
24 val. žemiausia
$ 0.8998
$ 0.8998$ 0.8998
24 val. aukščiausia

$ 0.83181
$ 0.83181$ 0.83181

$ 0.8998
$ 0.8998$ 0.8998

$ 2.605717139485896
$ 2.605717139485896$ 2.605717139485896

$ 0.000004723471365755
$ 0.000004723471365755$ 0.000004723471365755

-0.42%

-1.11%

+12.01%

+12.01%

FARTCOIN (FARTCOIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.87988. Per pastarąsias 24 valandas FARTCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.83181 iki aukščiausios $ 0.8998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTCOIN kaina yra $ 2.605717139485896, o žemiausia – $ 0.000004723471365755.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTCOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FARTCOIN (FARTCOIN) rinkos informacija

No.89

$ 879.88M
$ 879.88M$ 879.88M

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

$ 879.88M
$ 879.88M$ 879.88M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.99%

0.02%

SOL

Dabartinė FARTCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 879.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.70M. FARTCOIN apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 879.88M

FARTCOIN (FARTCOIN) kainos istorija USD

Stebėkite FARTCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0099663-1.11%
30 dienų$ -0.01089-1.23%
60 dienų$ -0.41031-31.81%
90 dienų$ -0.2398-21.42%
FARTCOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien FARTCOIN užfiksuotas $ -0.0099663 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FARTCOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01089 (-1.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FARTCOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FARTCOIN rodiklis pasikeitė $ -0.41031 (-31.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FARTCOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2398 (-21.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FARTCOIN (FARTCOIN) pokyčius?

Peržiūrėkite FARTCOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FARTCOIN (FARTCOIN)

Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.

FARTCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FARTCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FARTCOINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FARTCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FARTCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FARTCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FARTCOIN (FARTCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FARTCOIN (FARTCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FARTCOIN prognozes.

Peržiūrėkite FARTCOIN kainos prognozę dabar!

FARTCOIN (FARTCOIN) Tokenomika

Supratimas apie FARTCOIN (FARTCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FARTCOIN (FARTCOIN)

Ieškote, kaip nusipirkti FARTCOIN? Viskas paprasta ir patogu! FARTCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FARTCOIN į vietos valiutas

1 FARTCOIN(FARTCOIN) į VND
23,154.0422
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į AUD
A$1.3286188
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į GBP
0.6423124
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į EUR
0.747898
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į USD
$0.87988
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į MYR
RM3.7130936
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į TRY
36.3214464
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į JPY
¥129.34236
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į ARS
ARS$1,253.38906
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į RUB
74.34986
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į INR
77.517428
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į IDR
Rp14,424.2599872
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į KRW
1,223.7547016
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į PHP
50.3027396
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į EGP
￡E.42.3134292
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į BRL
R$4.751352
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į CAD
C$1.2142344
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į BDT
107.169384
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į NGN
1,329.1203316
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į COP
$3,450.5022128
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į ZAR
R.15.3891012
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į UAH
36.3214464
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į VES
Bs137.26128
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į CLP
$845.56468
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į PKR
Rs249.8947188
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į KZT
474.3257104
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į THB
฿27.980184
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į TWD
NT$26.6691628
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į AED
د.إ3.2291596
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į CHF
Fr0.6951052
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į HKD
HK$6.8454664
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į AMD
֏336.2109468
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į MAD
.د.م7.9453164
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į MXN
$16.3569692
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į SAR
ريال3.29955
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į PLN
3.2027632
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į RON
лв3.8098804
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į SEK
kr8.2180792
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į BGN
лв1.4693996
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į HUF
Ft295.6572776
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į CZK
18.3542968
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į KWD
د.ك0.2683634
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į ILS
2.9212016
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į AOA
Kz805.0110108
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į BHD
.د.ب0.33171476
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į BMD
$0.87988
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į DKK
kr5.6136344
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į HNL
L23.0616548
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į MUR
40.03454
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į NAD
$15.4682904
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į NOK
kr8.7372084
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į NZD
$1.4781984
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į PAB
B/.0.87988
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į PGK
K3.7306912
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į QAR
ر.ق3.2027632
1 FARTCOIN(FARTCOIN) į RSD
дин.88.119982

FARTCOIN išteklius

Išsamesnei FARTCOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FARTCOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FARTCOIN

Kiek FARTCOIN(FARTCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARTCOIN kaina USD valiuta yra 0.87988USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARTCOIN į USD kaina?
Dabartinė FARTCOIN kaina USD valiuta yra $ 0.87988. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FARTCOIN rinkos kapitalizacija?
FARTCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 879.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARTCOIN apyvartoje?
FARTCOIN apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARTCOIN kaina?
FARTCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.605717139485896USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARTCOIN kaina?
FARTCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000004723471365755USD.
Kokia yra FARTCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARTCOIN yra $ 2.70MUSD.
Ar FARTCOIN kaina šiais metais kils?
FARTCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARTCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:01(UTC+8)

FARTCOIN (FARTCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FARTCOIN-į-USD skaičiuoklė

Suma

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0.87988 USD

Prekiauti FARTCOIN

FARTCOINUSDC
$0.87924
$0.87924$0.87924
-1.09%
FARTCOINUSDT
$0.87988
$0.87988$0.87988
-0.91%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis