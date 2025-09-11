Fartboy (FARTBOY) realiojo laiko kaina yra $ 0.03129. Per pastarąsias 24 valandas FARTBOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03025 iki aukščiausios $ 0.03579 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTBOY kaina yra $ 0.19575399747960148, o žemiausia – $ 0.000007757130385205.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTBOY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fartboy (FARTBOY) rinkos informacija
Dabartinė Fartboy rinkos kapitalizacija yra $ 31.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 129.48K. FARTBOY apyvartoje yra 999.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 999440457. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.27M
Fartboy (FARTBOY) kainos istorija USD
Stebėkite Fartboy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0014299
-4.37%
30 dienų
$ +0.01151
+58.19%
60 dienų
$ +0.00314
+11.15%
90 dienų
$ +0.00098
+3.23%
Fartboy kainos pokytis šiandien
Šiandien FARTBOY užfiksuotas $ -0.0014299 (-4.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fartboy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01151 (+58.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fartboy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FARTBOY rodiklis pasikeitė $ +0.00314 (+11.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fartboy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00098 (+3.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.
Fartboy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fartboy (FARTBOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fartboy (FARTBOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fartboy prognozes.
Supratimas apie Fartboy (FARTBOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTBOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
