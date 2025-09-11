Daugiau apie FARTBOY

Fartboy logotipas

Fartboy kaina(FARTBOY)

1 FARTBOY į USD – tiesioginė kaina:

$0.03129
$0.03129$0.03129
-4.37%1D
USD
Fartboy (FARTBOY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:45(UTC+8)

Fartboy (FARTBOY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03025
$ 0.03025$ 0.03025
24 val. žemiausia
$ 0.03579
$ 0.03579$ 0.03579
24 val. aukščiausia

$ 0.03025
$ 0.03025$ 0.03025

$ 0.03579
$ 0.03579$ 0.03579

$ 0.19575399747960148
$ 0.19575399747960148$ 0.19575399747960148

$ 0.000007757130385205
$ 0.000007757130385205$ 0.000007757130385205

0.00%

-4.37%

+6.57%

+6.57%

Fartboy (FARTBOY) realiojo laiko kaina yra $ 0.03129. Per pastarąsias 24 valandas FARTBOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03025 iki aukščiausios $ 0.03579 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FARTBOY kaina yra $ 0.19575399747960148, o žemiausia – $ 0.000007757130385205.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FARTBOY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fartboy (FARTBOY) rinkos informacija

No.748

$ 31.27M
$ 31.27M$ 31.27M

$ 129.48K
$ 129.48K$ 129.48K

$ 31.27M
$ 31.27M$ 31.27M

999.44M
999.44M 999.44M

999,440,457
999,440,457 999,440,457

999,440,457
999,440,457 999,440,457

100.00%

SOL

Dabartinė Fartboy rinkos kapitalizacija yra $ 31.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 129.48K. FARTBOY apyvartoje yra 999.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 999440457. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.27M

Fartboy (FARTBOY) kainos istorija USD

Stebėkite Fartboy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0014299-4.37%
30 dienų$ +0.01151+58.19%
60 dienų$ +0.00314+11.15%
90 dienų$ +0.00098+3.23%
Fartboy kainos pokytis šiandien

Šiandien FARTBOY užfiksuotas $ -0.0014299 (-4.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fartboy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01151 (+58.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fartboy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FARTBOY rodiklis pasikeitė $ +0.00314 (+11.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fartboy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00098 (+3.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fartboy (FARTBOY) pokyčius?

Peržiūrėkite Fartboy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fartboy (FARTBOY)

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Fartboy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fartboy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FARTBOYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fartboy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fartboy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fartboy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fartboy (FARTBOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fartboy (FARTBOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fartboy prognozes.

Peržiūrėkite Fartboy kainos prognozę dabar!

Fartboy (FARTBOY) Tokenomika

Supratimas apie Fartboy (FARTBOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FARTBOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fartboy (FARTBOY)

Ieškote, kaip nusipirkti Fartboy? Viskas paprasta ir patogu! Fartboy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FARTBOY į vietos valiutas

1 Fartboy(FARTBOY) į VND
823.39635
1 Fartboy(FARTBOY) į AUD
A$0.0472479
1 Fartboy(FARTBOY) į GBP
0.0228417
1 Fartboy(FARTBOY) į EUR
0.0265965
1 Fartboy(FARTBOY) į USD
$0.03129
1 Fartboy(FARTBOY) į MYR
RM0.1320438
1 Fartboy(FARTBOY) į TRY
1.2913383
1 Fartboy(FARTBOY) į JPY
¥4.59963
1 Fartboy(FARTBOY) į ARS
ARS$44.572605
1 Fartboy(FARTBOY) į RUB
2.6436921
1 Fartboy(FARTBOY) į INR
2.7607167
1 Fartboy(FARTBOY) į IDR
Rp512.9507376
1 Fartboy(FARTBOY) į KRW
43.5187578
1 Fartboy(FARTBOY) į PHP
1.7891622
1 Fartboy(FARTBOY) į EGP
￡E.1.5053619
1 Fartboy(FARTBOY) į BRL
R$0.168966
1 Fartboy(FARTBOY) į CAD
C$0.0431802
1 Fartboy(FARTBOY) į BDT
3.811122
1 Fartboy(FARTBOY) į NGN
47.1943941
1 Fartboy(FARTBOY) į COP
$122.7056124
1 Fartboy(FARTBOY) į ZAR
R.0.5472621
1 Fartboy(FARTBOY) į UAH
1.2916512
1 Fartboy(FARTBOY) į VES
Bs4.88124
1 Fartboy(FARTBOY) į CLP
$30.06969
1 Fartboy(FARTBOY) į PKR
Rs8.8866729
1 Fartboy(FARTBOY) į KZT
16.8678132
1 Fartboy(FARTBOY) į THB
฿0.9947091
1 Fartboy(FARTBOY) į TWD
NT$0.9496515
1 Fartboy(FARTBOY) į AED
د.إ0.1148343
1 Fartboy(FARTBOY) į CHF
Fr0.0247191
1 Fartboy(FARTBOY) į HKD
HK$0.2434362
1 Fartboy(FARTBOY) į AMD
֏11.9562219
1 Fartboy(FARTBOY) į MAD
.د.م0.2825487
1 Fartboy(FARTBOY) į MXN
$0.581994
1 Fartboy(FARTBOY) į SAR
ريال0.1173375
1 Fartboy(FARTBOY) į PLN
0.1138956
1 Fartboy(FARTBOY) į RON
лв0.1354857
1 Fartboy(FARTBOY) į SEK
kr0.2925615
1 Fartboy(FARTBOY) į BGN
лв0.0522543
1 Fartboy(FARTBOY) į HUF
Ft10.5175077
1 Fartboy(FARTBOY) į CZK
0.6527094
1 Fartboy(FARTBOY) į KWD
د.ك0.00954345
1 Fartboy(FARTBOY) į ILS
0.1038828
1 Fartboy(FARTBOY) į AOA
Kz28.6275339
1 Fartboy(FARTBOY) į BHD
.د.ب0.01179633
1 Fartboy(FARTBOY) į BMD
$0.03129
1 Fartboy(FARTBOY) į DKK
kr0.1996302
1 Fartboy(FARTBOY) į HNL
L0.8201109
1 Fartboy(FARTBOY) į MUR
1.423695
1 Fartboy(FARTBOY) į NAD
$0.5500782
1 Fartboy(FARTBOY) į NOK
kr0.3107097
1 Fartboy(FARTBOY) į NZD
$0.0525672
1 Fartboy(FARTBOY) į PAB
B/.0.03129
1 Fartboy(FARTBOY) į PGK
K0.1326696
1 Fartboy(FARTBOY) į QAR
ر.ق0.1138956
1 Fartboy(FARTBOY) į RSD
дин.3.1336935

Fartboy išteklius

Išsamesnei Fartboy analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Fartboy svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fartboy

Kiek Fartboy(FARTBOY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FARTBOY kaina USD valiuta yra 0.03129USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FARTBOY į USD kaina?
Dabartinė FARTBOY kaina USD valiuta yra $ 0.03129. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fartboy rinkos kapitalizacija?
FARTBOY rinkos kapitalizacija yra $ 31.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FARTBOY apyvartoje?
FARTBOY apyvartoje yra 999.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FARTBOY kaina?
FARTBOY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19575399747960148USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FARTBOY kaina?
FARTBOY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000007757130385205USD.
Kokia yra FARTBOY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FARTBOY yra $ 129.48KUSD.
Ar FARTBOY kaina šiais metais kils?
FARTBOY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FARTBOY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:45(UTC+8)

Fartboy (FARTBOY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
