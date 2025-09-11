Friend3 (F3) realiojo laiko kaina yra $ 0.00222. Per pastarąsias 24 valandas F3 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00216 iki aukščiausios $ 0.00229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia F3 kaina yra $ 0.1514870303257766, o žemiausia – $ 0.001736935263798042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, F3 per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Friend3 (F3) rinkos informacija
Dabartinė Friend3 rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 12.71K. F3 apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.22M
Friend3 (F3) kainos istorija USD
Stebėkite Friend3 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000199
-0.89%
30 dienų
$ -0.00104
-31.91%
60 dienų
$ -0.00057
-20.44%
90 dienų
$ -0.00019
-7.89%
Friend3 kainos pokytis šiandien
Šiandien F3 užfiksuotas $ -0.0000199 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Friend3 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00104 (-31.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Friend3 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, F3 rodiklis pasikeitė $ -0.00057 (-20.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Friend3 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00019 (-7.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Friend3 (F3) pokyčius?
Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop.
Friend3 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Friend3 (F3) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Friend3 (F3) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Friend3 prognozes.
Supratimas apie Friend3 (F3) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie F3išsamią tokeno tokenomiką dabar!
