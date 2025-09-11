Daugiau apie EYWA

EYWA kaina(EYWA)

1 EYWA į USD – tiesioginė kaina:

$0.003089
$0.003089$0.003089
+1.11%1D
USD
EYWA (EYWA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:09(UTC+8)

EYWA (EYWA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003042
$ 0.003042$ 0.003042
24 val. žemiausia
$ 0.003119
$ 0.003119$ 0.003119
24 val. aukščiausia

$ 0.003042
$ 0.003042$ 0.003042

$ 0.003119
$ 0.003119$ 0.003119

$ 0.22807147007540374
$ 0.22807147007540374$ 0.22807147007540374

$ 0.00304990228052472
$ 0.00304990228052472$ 0.00304990228052472

+0.25%

+1.11%

-2.56%

-2.56%

EYWA (EYWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003089. Per pastarąsias 24 valandas EYWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003042 iki aukščiausios $ 0.003119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EYWA kaina yra $ 0.22807147007540374, o žemiausia – $ 0.00304990228052472.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EYWA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EYWA (EYWA) rinkos informacija

No.2681

$ 308.64K
$ 308.64K$ 308.64K

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

99.91M
99.91M 99.91M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.99%

ARB

Dabartinė EYWA rinkos kapitalizacija yra $ 308.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.61K. EYWA apyvartoje yra 99.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.09M

EYWA (EYWA) kainos istorija USD

Stebėkite EYWA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003391+1.11%
30 dienų$ -0.001178-27.61%
60 dienų$ -0.002171-41.28%
90 dienų$ -0.003871-55.62%
EYWA kainos pokytis šiandien

Šiandien EYWA užfiksuotas $ +0.00003391 (+1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EYWA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001178 (-27.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EYWA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EYWA rodiklis pasikeitė $ -0.002171 (-41.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EYWA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003871 (-55.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EYWA (EYWA) pokyčius?

Peržiūrėkite EYWA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

EYWA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EYWA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EYWAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EYWA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EYWA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EYWA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EYWA (EYWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EYWA (EYWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EYWA prognozes.

Peržiūrėkite EYWA kainos prognozę dabar!

EYWA (EYWA) Tokenomika

Supratimas apie EYWA (EYWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EYWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EYWA (EYWA)

Ieškote, kaip nusipirkti EYWA? Viskas paprasta ir patogu! EYWA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EYWA į vietos valiutas

1 EYWA(EYWA) į VND
81.287035
1 EYWA(EYWA) į AUD
A$0.00466439
1 EYWA(EYWA) į GBP
0.00225497
1 EYWA(EYWA) į EUR
0.00262565
1 EYWA(EYWA) į USD
$0.003089
1 EYWA(EYWA) į MYR
RM0.01303558
1 EYWA(EYWA) į TRY
0.12748303
1 EYWA(EYWA) į JPY
¥0.454083
1 EYWA(EYWA) į ARS
ARS$4.4002805
1 EYWA(EYWA) į RUB
0.26098961
1 EYWA(EYWA) į INR
0.27254247
1 EYWA(EYWA) į IDR
Rp50.63933616
1 EYWA(EYWA) į KRW
4.29624298
1 EYWA(EYWA) į PHP
0.17662902
1 EYWA(EYWA) į EGP
￡E.0.14861179
1 EYWA(EYWA) į BRL
R$0.0166806
1 EYWA(EYWA) į CAD
C$0.00426282
1 EYWA(EYWA) į BDT
0.3762402
1 EYWA(EYWA) į NGN
4.65910781
1 EYWA(EYWA) į COP
$12.11369884
1 EYWA(EYWA) į ZAR
R.0.05402661
1 EYWA(EYWA) į UAH
0.12751392
1 EYWA(EYWA) į VES
Bs0.481884
1 EYWA(EYWA) į CLP
$2.968529
1 EYWA(EYWA) į PKR
Rs0.87730689
1 EYWA(EYWA) į KZT
1.66521812
1 EYWA(EYWA) į THB
฿0.09819931
1 EYWA(EYWA) į TWD
NT$0.09375115
1 EYWA(EYWA) į AED
د.إ0.01133663
1 EYWA(EYWA) į CHF
Fr0.00244031
1 EYWA(EYWA) į HKD
HK$0.02403242
1 EYWA(EYWA) į AMD
֏1.18033779
1 EYWA(EYWA) į MAD
.د.م0.02789367
1 EYWA(EYWA) į MXN
$0.0574554
1 EYWA(EYWA) į SAR
ريال0.01158375
1 EYWA(EYWA) į PLN
0.01124396
1 EYWA(EYWA) į RON
лв0.01340626
1 EYWA(EYWA) į SEK
kr0.02888215
1 EYWA(EYWA) į BGN
лв0.00515863
1 EYWA(EYWA) į HUF
Ft1.03830557
1 EYWA(EYWA) į CZK
0.06443654
1 EYWA(EYWA) į KWD
د.ك0.000942145
1 EYWA(EYWA) į ILS
0.01025548
1 EYWA(EYWA) į AOA
Kz2.82615699
1 EYWA(EYWA) į BHD
.د.ب0.001164553
1 EYWA(EYWA) į BMD
$0.003089
1 EYWA(EYWA) į DKK
kr0.01970782
1 EYWA(EYWA) į HNL
L0.08096269
1 EYWA(EYWA) į MUR
0.1405495
1 EYWA(EYWA) į NAD
$0.05430462
1 EYWA(EYWA) į NOK
kr0.03067377
1 EYWA(EYWA) į NZD
$0.00518952
1 EYWA(EYWA) į PAB
B/.0.003089
1 EYWA(EYWA) į PGK
K0.01309736
1 EYWA(EYWA) į QAR
ر.ق0.01124396
1 EYWA(EYWA) į RSD
дин.0.30936335

EYWA išteklius

Išsamesnei EYWA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EYWA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EYWA

Kiek EYWA(EYWA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EYWA kaina USD valiuta yra 0.003089USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EYWA į USD kaina?
Dabartinė EYWA kaina USD valiuta yra $ 0.003089. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EYWA rinkos kapitalizacija?
EYWA rinkos kapitalizacija yra $ 308.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EYWA apyvartoje?
EYWA apyvartoje yra 99.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EYWA kaina?
EYWA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.22807147007540374USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EYWA kaina?
EYWA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00304990228052472USD.
Kokia yra EYWA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EYWA yra $ 54.61KUSD.
Ar EYWA kaina šiais metais kils?
EYWA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EYWA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:09(UTC+8)

EYWA (EYWA) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

