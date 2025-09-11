EYWA (EYWA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003089. Per pastarąsias 24 valandas EYWA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003042 iki aukščiausios $ 0.003119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EYWA kaina yra $ 0.22807147007540374, o žemiausia – $ 0.00304990228052472.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EYWA per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EYWA (EYWA) rinkos informacija
Dabartinė EYWA rinkos kapitalizacija yra $ 308.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.61K. EYWA apyvartoje yra 99.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.09M
EYWA (EYWA) kainos istorija USD
Stebėkite EYWA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003391
+1.11%
30 dienų
$ -0.001178
-27.61%
60 dienų
$ -0.002171
-41.28%
90 dienų
$ -0.003871
-55.62%
EYWA kainos pokytis šiandien
Šiandien EYWA užfiksuotas $ +0.00003391 (+1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EYWA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001178 (-27.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EYWA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EYWA rodiklis pasikeitė $ -0.002171 (-41.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EYWA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003871 (-55.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EYWA (EYWA) pokyčius?
EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.
EYWA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EYWA (EYWA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EYWA (EYWA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EYWA prognozes.
Supratimas apie EYWA (EYWA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EYWAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
