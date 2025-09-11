Daugiau apie EVR

EVR logotipas

EVR kaina(EVR)

EVR (EVR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:51(UTC+8)

EVR (EVR) kainos informacija (USD)

EVR (EVR) realiojo laiko kaina yra $ 0.20851. Per pastarąsias 24 valandas EVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.18783 iki aukščiausios $ 0.20851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVR kaina yra $ 0.6500941143257551, o žemiausia – $ 0.0344550846845965.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +7.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EVR (EVR) rinkos informacija

Dabartinė EVR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.38K. EVR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 72253440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.07M

EVR (EVR) kainos istorija USD

Stebėkite EVR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0148355+7.66%
30 dienų$ +0.0047+2.30%
60 dienų$ -0.02249-9.74%
90 dienų$ -0.00355-1.68%
EVR kainos pokytis šiandien

Šiandien EVR užfiksuotas $ +0.0148355 (+7.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EVR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0047 (+2.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EVR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVR rodiklis pasikeitė $ -0.02249 (-9.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EVR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00355 (-1.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EVR (EVR) pokyčius?

Peržiūrėkite EVR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EVR (EVR)

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

EVR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EVR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EVRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EVR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EVR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EVR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EVR (EVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EVR (EVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EVR prognozes.

Peržiūrėkite EVR kainos prognozę dabar!

EVR (EVR) Tokenomika

Supratimas apie EVR (EVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EVR (EVR)

Ieškote, kaip nusipirkti EVR? Viskas paprasta ir patogu! EVR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EVR į vietos valiutas

EVR išteklius

Išsamesnei EVR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EVR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EVR

Kiek EVR(EVR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVR kaina USD valiuta yra 0.20851USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVR į USD kaina?
Dabartinė EVR kaina USD valiuta yra $ 0.20851. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EVR rinkos kapitalizacija?
EVR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVR apyvartoje?
EVR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVR kaina?
EVR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6500941143257551USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVR kaina?
EVR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0344550846845965USD.
Kokia yra EVR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVR yra $ 7.38KUSD.
Ar EVR kaina šiais metais kils?
EVR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:51(UTC+8)

EVR (EVR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

