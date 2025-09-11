EVR (EVR) realiojo laiko kaina yra $ 0.20851. Per pastarąsias 24 valandas EVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.18783 iki aukščiausios $ 0.20851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVR kaina yra $ 0.6500941143257551, o žemiausia – $ 0.0344550846845965.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +7.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EVR (EVR) rinkos informacija
Dabartinė EVR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 7.38K. EVR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 72253440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.07M
EVR (EVR) kainos istorija USD
Stebėkite EVR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0148355
+7.66%
30 dienų
$ +0.0047
+2.30%
60 dienų
$ -0.02249
-9.74%
90 dienų
$ -0.00355
-1.68%
EVR kainos pokytis šiandien
Šiandien EVR užfiksuotas $ +0.0148355 (+7.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EVR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0047 (+2.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EVR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVR rodiklis pasikeitė $ -0.02249 (-9.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EVR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00355 (-1.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EVR (EVR) pokyčius?
A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.