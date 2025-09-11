Eurite (EURI) realiojo laiko kaina yra $ 1.1695. Per pastarąsias 24 valandas EURI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1684 iki aukščiausios $ 1.1729 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURI kaina yra $ 1.1826709264182684, o žemiausia – $ 1.018151620054694.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURI per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Eurite (EURI) rinkos informacija
Dabartinė Eurite rinkos kapitalizacija yra $ 55.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 438.18K. EURI apyvartoje yra 47.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 47552344.99990108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.61M
Eurite (EURI) kainos istorija USD
Stebėkite Eurite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001757
-0.15%
30 dienų
$ +0.0076
+0.65%
60 dienų
$ -0.0075
-0.64%
90 dienų
$ +0.0172
+1.49%
Eurite kainos pokytis šiandien
Šiandien EURI užfiksuotas $ -0.001757 (-0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Eurite 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0076 (+0.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Eurite 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EURI rodiklis pasikeitė $ -0.0075 (-0.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Eurite 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0172 (+1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Eurite (EURI) pokyčius?
Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.
Eurite kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Eurite (EURI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eurite (EURI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eurite prognozes.
Supratimas apie Eurite (EURI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
