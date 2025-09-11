Daugiau apie EURI

Eurite logotipas

Eurite kaina(EURI)

1 EURI į USD – tiesioginė kaina:

Eurite (EURI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:48(UTC+8)

Eurite (EURI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
-0.02%

-0.15%

+0.42%

+0.42%

Eurite (EURI) realiojo laiko kaina yra $ 1.1695. Per pastarąsias 24 valandas EURI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.1684 iki aukščiausios $ 1.1729 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURI kaina yra $ 1.1826709264182684, o žemiausia – $ 1.018151620054694.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURI per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Eurite (EURI) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Eurite rinkos kapitalizacija yra $ 55.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 438.18K. EURI apyvartoje yra 47.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 47552344.99990108. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.61M

Eurite (EURI) kainos istorija USD

Stebėkite Eurite kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001757-0.15%
30 dienų$ +0.0076+0.65%
60 dienų$ -0.0075-0.64%
90 dienų$ +0.0172+1.49%
Eurite kainos pokytis šiandien

Šiandien EURI užfiksuotas $ -0.001757 (-0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Eurite 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0076 (+0.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Eurite 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EURI rodiklis pasikeitė $ -0.0075 (-0.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Eurite 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0172 (+1.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Eurite (EURI) pokyčius?

Peržiūrėkite Eurite kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Eurite (EURI)

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Eurite galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Eurite investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EURIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Eurite mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Eurite, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Eurite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Eurite (EURI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Eurite (EURI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Eurite prognozes.

Peržiūrėkite Eurite kainos prognozę dabar!

Eurite (EURI) Tokenomika

Supratimas apie Eurite (EURI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Eurite (EURI)

Ieškote, kaip nusipirkti Eurite? Viskas paprasta ir patogu! Eurite lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EURI į vietos valiutas

1 Eurite(EURI) į VND
30,775.3925
1 Eurite(EURI) į AUD
A$1.765945
1 Eurite(EURI) į GBP
0.853735
1 Eurite(EURI) į EUR
0.994075
1 Eurite(EURI) į USD
$1.1695
1 Eurite(EURI) į MYR
RM4.93529
1 Eurite(EURI) į TRY
48.27696
1 Eurite(EURI) į JPY
¥171.9165
1 Eurite(EURI) į ARS
ARS$1,665.95275
1 Eurite(EURI) į RUB
98.82275
1 Eurite(EURI) į INR
103.03295
1 Eurite(EURI) į IDR
Rp19,172.12808
1 Eurite(EURI) į KRW
1,626.56399
1 Eurite(EURI) į PHP
66.860315
1 Eurite(EURI) į EGP
￡E.56.241255
1 Eurite(EURI) į BRL
R$6.3153
1 Eurite(EURI) į CAD
C$1.61391
1 Eurite(EURI) į BDT
142.4451
1 Eurite(EURI) į NGN
1,766.611615
1 Eurite(EURI) į COP
$4,586.26442
1 Eurite(EURI) į ZAR
R.20.454555
1 Eurite(EURI) į UAH
48.27696
1 Eurite(EURI) į VES
Bs182.442
1 Eurite(EURI) į CLP
$1,123.8895
1 Eurite(EURI) į PKR
Rs332.149695
1 Eurite(EURI) į KZT
630.45406
1 Eurite(EURI) į THB
฿37.1901
1 Eurite(EURI) į TWD
NT$35.447545
1 Eurite(EURI) į AED
د.إ4.292065
1 Eurite(EURI) į CHF
Fr0.923905
1 Eurite(EURI) į HKD
HK$9.09871
1 Eurite(EURI) į AMD
֏446.877645
1 Eurite(EURI) į MAD
.د.م10.560585
1 Eurite(EURI) į MXN
$21.741005
1 Eurite(EURI) į SAR
ريال4.385625
1 Eurite(EURI) į PLN
4.25698
1 Eurite(EURI) į RON
лв5.063935
1 Eurite(EURI) į SEK
kr10.92313
1 Eurite(EURI) į BGN
лв1.953065
1 Eurite(EURI) į HUF
Ft392.97539
1 Eurite(EURI) į CZK
24.39577
1 Eurite(EURI) į KWD
د.ك0.3566975
1 Eurite(EURI) į ILS
3.88274
1 Eurite(EURI) į AOA
Kz1,069.987245
1 Eurite(EURI) į BHD
.د.ب0.4409015
1 Eurite(EURI) į BMD
$1.1695
1 Eurite(EURI) į DKK
kr7.46141
1 Eurite(EURI) į HNL
L30.652595
1 Eurite(EURI) į MUR
53.21225
1 Eurite(EURI) į NAD
$20.55981
1 Eurite(EURI) į NOK
kr11.613135
1 Eurite(EURI) į NZD
$1.96476
1 Eurite(EURI) į PAB
B/.1.1695
1 Eurite(EURI) į PGK
K4.95868
1 Eurite(EURI) į QAR
ر.ق4.25698
1 Eurite(EURI) į RSD
дин.117.125425

Eurite išteklius

Išsamesnei Eurite analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Eurite svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Eurite

Kiek Eurite(EURI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EURI kaina USD valiuta yra 1.1695USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EURI į USD kaina?
Dabartinė EURI kaina USD valiuta yra $ 1.1695. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Eurite rinkos kapitalizacija?
EURI rinkos kapitalizacija yra $ 55.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EURI apyvartoje?
EURI apyvartoje yra 47.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EURI kaina?
EURI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1826709264182684USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EURI kaina?
EURI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.018151620054694USD.
Kokia yra EURI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EURI yra $ 438.18KUSD.
Ar EURI kaina šiais metais kils?
EURI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EURI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

