Electroneum kaina(ETN)

Electroneum (ETN) kainos grafikas realiu laiku
Electroneum (ETN) kainos informacija (USD)

Electroneum (ETN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003351. Per pastarąsias 24 valandas ETN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003207 iki aukščiausios $ 0.003452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETN kaina yra $ 0.23623399436473846, o žemiausia – $ 0.001296283350169341.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETN per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Electroneum (ETN) rinkos informacija

$ 60.25M
$ 60.25M$ 60.25M

$ 104.80K
$ 104.80K$ 104.80K

$ 70.37M
$ 70.37M$ 70.37M

17.98B
17.98B 17.98B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

17,979,817,604.56
17,979,817,604.56 17,979,817,604.56

85.61%

Dabartinė Electroneum rinkos kapitalizacija yra $ 60.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.80K. ETN apyvartoje yra 17.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 17979817604.56. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.37M

Electroneum (ETN) kainos istorija USD

Stebėkite Electroneum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00008176+2.50%
30 dienų$ +0.000761+29.38%
60 dienų$ +0.001838+121.48%
90 dienų$ +0.001747+108.91%
Electroneum kainos pokytis šiandien

Šiandien ETN užfiksuotas $ +0.00008176 (+2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Electroneum 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000761 (+29.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Electroneum 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETN rodiklis pasikeitė $ +0.001838 (+121.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Electroneum 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001747 (+108.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Electroneum (ETN) pokyčius?

Peržiūrėkite Electroneum kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Electroneum (ETN)

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

Electroneum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Electroneum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ETNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Electroneum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Electroneum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Electroneum kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Electroneum (ETN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Electroneum (ETN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Electroneum prognozes.

Peržiūrėkite Electroneum kainos prognozę dabar!

Electroneum (ETN) Tokenomika

Supratimas apie Electroneum (ETN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Electroneum (ETN)

Ieškote, kaip nusipirkti Electroneum? Viskas paprasta ir patogu! Electroneum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ETN į vietos valiutas

Išsamesnei Electroneum analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Electroneum

Kiek Electroneum(ETN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETN kaina USD valiuta yra 0.003351USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETN į USD kaina?
Dabartinė ETN kaina USD valiuta yra $ 0.003351. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Electroneum rinkos kapitalizacija?
ETN rinkos kapitalizacija yra $ 60.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETN apyvartoje?
ETN apyvartoje yra 17.98BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETN kaina?
ETN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.23623399436473846USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETN kaina?
ETN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001296283350169341USD.
Kokia yra ETN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETN yra $ 104.80KUSD.
Ar ETN kaina šiais metais kils?
ETN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
