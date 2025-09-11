Electroneum (ETN) realiojo laiko kaina yra $ 0.003351. Per pastarąsias 24 valandas ETN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003207 iki aukščiausios $ 0.003452 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETN kaina yra $ 0.23623399436473846, o žemiausia – $ 0.001296283350169341.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETN per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +2.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Electroneum (ETN) rinkos informacija
Dabartinė Electroneum rinkos kapitalizacija yra $ 60.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.80K. ETN apyvartoje yra 17.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 17979817604.56. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.37M
Electroneum (ETN) kainos istorija USD
Stebėkite Electroneum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00008176
+2.50%
30 dienų
$ +0.000761
+29.38%
60 dienų
$ +0.001838
+121.48%
90 dienų
$ +0.001747
+108.91%
Electroneum kainos pokytis šiandien
Šiandien ETN užfiksuotas $ +0.00008176 (+2.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Electroneum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000761 (+29.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Electroneum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETN rodiklis pasikeitė $ +0.001838 (+121.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Electroneum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001747 (+108.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Electroneum (ETN) pokyčius?
Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.
Electroneum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Electroneum (ETN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Electroneum (ETN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Electroneum prognozes.
Supratimas apie Electroneum (ETN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
