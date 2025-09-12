Electroneum (ETN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Electroneum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ETN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Electroneum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Electroneum kainos prognozė
$0.003273
-0.51%
USD
Faktinis
Prognozė
Electroneum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Electroneum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003273 prekybos kainą 2025 m.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Electroneum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003436 prekybos kainą 2026 m.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ETN ateities kaina yra $ 0.003608 su 10.25% augimo norma.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ETN ateities kaina yra $ 0.003788 su 15.76% augimo norma.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003978, o augimo norma – 21.55%.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004177, o augimo norma – 27.63%.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Electroneum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006804 prekybos kainą.

Electroneum (ETN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Electroneum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011083 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003273
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003436
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003608
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003788
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003978
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004177
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004386
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004605
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004835
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005077
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005331
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005597
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005877
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006171
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006480
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006804
    107.89%
Trumpalaikės Electroneum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003273
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003273
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003276
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003286
    0.41%
Electroneum (ETN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ETN kaina yra $0.003273. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Electroneum (ETN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ETN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003273. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Electroneum (ETN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ETN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003276. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Electroneum (ETN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ETN kaina yra $0.003286. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Electroneum kainų statistika

$ 0.003273
$ 0.003273$ 0.003273

-0.51%

$ 58.83M
$ 58.83M$ 58.83M

17.98B
17.98B 17.98B

$ 96.26K
$ 96.26K$ 96.26K

--

Naujausia ETN kaina yra $ 0.003273. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.51%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 96.26K.
Be to, ETN turi 17.98B apyvartą ir $ 58.83M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Electroneum (ETN)

Bandote įsigyti ETN? Dabar galite ETN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Electroneum ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ETN dabar

Electroneum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Electroneum, dabartinė Electroneum kaina yra 0.003272USD. Apyvartinė Electroneum (ETN) pasiūla yra 0.00 ETN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $58.83M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000065
    $ 0.003365
    $ 0.003188
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.000145
    $ 0.003727
    $ 0.003024
  • 30 dienų
    0.23%
    $ 0.000611
    $ 0.005
    $ 0.002522
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Electroneum kaina pasikeitė $-0.000065, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Electroneum buvo prekiaujama aukščiausia $0.003727 ir žemiausia $0.003024. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo ETN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Electroneum įvyko 0.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000611 vertę. Tai rodo, kad ETN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Electroneum kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ETN kainų istoriją

Kaip veikia Electroneum (ETN) kainų prognozės modulis?

Electroneum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ETN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Electroneum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ETN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Electroneum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ETN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ETN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Electroneum potencialą.

Kodėl ETN kainų prognozė yra svarbi?

ETN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ETN dabar?
Pagal jūsų prognozes, ETN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ETN kainų prognozė?
Remiantis Electroneum (ETN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ETN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ETN 2026 m.?
1 vieneto Electroneum (ETN) kaina šiandien yra $0.003273. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ETN kaina 2027 m.?
Electroneum (ETN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ETN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ETN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Electroneum (ETN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ETN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Electroneum (ETN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ETN 2030 m.?
1 vieneto Electroneum (ETN) kaina šiandien yra $0.003273. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ETN kainų prognozė 2040 metams?
Electroneum (ETN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ETN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.