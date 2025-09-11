ETHW (ETHW) realiojo laiko kaina yra $ 1.642. Per pastarąsias 24 valandas ETHW svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.505 iki aukščiausios $ 1.674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHW kaina yra $ 141.36226499471468, o žemiausia – $ 0.9976494131002414.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHW per pastarąją valandą pasikeitė +1.86%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ETHW (ETHW) rinkos informacija
No.258
ETHW
Dabartinė ETHW rinkos kapitalizacija yra $ 177.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 365.72K. ETHW apyvartoje yra 107.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 107818999.04993. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.04M
ETHW (ETHW) kainos istorija USD
Stebėkite ETHW kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0349
+2.17%
30 dienų
$ -0.024
-1.45%
60 dienų
$ +0.122
+8.02%
90 dienų
$ +0.276
+20.20%
ETHW kainos pokytis šiandien
Šiandien ETHW užfiksuotas $ +0.0349 (+2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ETHW 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.024 (-1.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ETHW 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETHW rodiklis pasikeitė $ +0.122 (+8.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ETHW 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.276 (+20.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ETHW (ETHW) pokyčius?
EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.