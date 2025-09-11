Daugiau apie ETHW

ETHW kaina(ETHW)

1 ETHW į USD – tiesioginė kaina:

$1.643
$1.643$1.643
+2.17%1D
ETHW (ETHW) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:27(UTC+8)

ETHW (ETHW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.505
$ 1.505$ 1.505
24 val. žemiausia
$ 1.674
$ 1.674$ 1.674
24 val. aukščiausia

$ 1.505
$ 1.505$ 1.505

$ 1.674
$ 1.674$ 1.674

$ 141.36226499471468
$ 141.36226499471468$ 141.36226499471468

$ 0.9976494131002414
$ 0.9976494131002414$ 0.9976494131002414

+1.86%

+2.17%

+4.71%

+4.71%

ETHW (ETHW) realiojo laiko kaina yra $ 1.642. Per pastarąsias 24 valandas ETHW svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.505 iki aukščiausios $ 1.674 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHW kaina yra $ 141.36226499471468, o žemiausia – $ 0.9976494131002414.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHW per pastarąją valandą pasikeitė +1.86%, per 24 valandas – +2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ETHW (ETHW) rinkos informacija

No.258

$ 177.04M
$ 177.04M$ 177.04M

$ 365.72K
$ 365.72K$ 365.72K

$ 177.04M
$ 177.04M$ 177.04M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

Dabartinė ETHW rinkos kapitalizacija yra $ 177.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 365.72K. ETHW apyvartoje yra 107.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 107818999.04993. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 177.04M

ETHW (ETHW) kainos istorija USD

Stebėkite ETHW kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0349+2.17%
30 dienų$ -0.024-1.45%
60 dienų$ +0.122+8.02%
90 dienų$ +0.276+20.20%
ETHW kainos pokytis šiandien

Šiandien ETHW užfiksuotas $ +0.0349 (+2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ETHW 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.024 (-1.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ETHW 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETHW rodiklis pasikeitė $ +0.122 (+8.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ETHW 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.276 (+20.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ETHW (ETHW) pokyčius?

Peržiūrėkite ETHW kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ETHW investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

ETHW kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ETHW (ETHW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ETHW (ETHW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ETHW prognozes.

Peržiūrėkite ETHW kainos prognozę dabar!

ETHW (ETHW) Tokenomika

Supratimas apie ETHW (ETHW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ETHW (ETHW)

Ieškote, kaip nusipirkti ETHW? Viskas paprasta ir patogu! ETHW lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ETHW į vietos valiutas

1 ETHW(ETHW) į VND
43,209.23
1 ETHW(ETHW) į AUD
A$2.47942
1 ETHW(ETHW) į GBP
1.19866
1 ETHW(ETHW) į EUR
1.3957
1 ETHW(ETHW) į USD
$1.642
1 ETHW(ETHW) į MYR
RM6.92924
1 ETHW(ETHW) į TRY
67.78176
1 ETHW(ETHW) į JPY
¥241.374
1 ETHW(ETHW) į ARS
ARS$2,339.029
1 ETHW(ETHW) į RUB
138.749
1 ETHW(ETHW) į INR
144.6602
1 ETHW(ETHW) į IDR
Rp26,918.02848
1 ETHW(ETHW) į KRW
2,283.72644
1 ETHW(ETHW) į PHP
93.87314
1 ETHW(ETHW) į EGP
￡E.78.96378
1 ETHW(ETHW) į BRL
R$8.8668
1 ETHW(ETHW) į CAD
C$2.26596
1 ETHW(ETHW) į BDT
199.9956
1 ETHW(ETHW) į NGN
2,480.35594
1 ETHW(ETHW) į COP
$6,439.20152
1 ETHW(ETHW) į ZAR
R.28.71858
1 ETHW(ETHW) į UAH
67.78176
1 ETHW(ETHW) į VES
Bs256.152
1 ETHW(ETHW) į CLP
$1,577.962
1 ETHW(ETHW) į PKR
Rs466.34442
1 ETHW(ETHW) į KZT
885.16936
1 ETHW(ETHW) į THB
฿52.2156
1 ETHW(ETHW) į TWD
NT$49.76902
1 ETHW(ETHW) į AED
د.إ6.02614
1 ETHW(ETHW) į CHF
Fr1.29718
1 ETHW(ETHW) į HKD
HK$12.77476
1 ETHW(ETHW) į AMD
֏627.42462
1 ETHW(ETHW) į MAD
.د.م14.82726
1 ETHW(ETHW) į MXN
$30.52478
1 ETHW(ETHW) į SAR
ريال6.1575
1 ETHW(ETHW) į PLN
5.97688
1 ETHW(ETHW) į RON
лв7.10986
1 ETHW(ETHW) į SEK
kr15.33628
1 ETHW(ETHW) į BGN
лв2.74214
1 ETHW(ETHW) į HUF
Ft551.74484
1 ETHW(ETHW) į CZK
34.25212
1 ETHW(ETHW) į KWD
د.ك0.50081
1 ETHW(ETHW) į ILS
5.45144
1 ETHW(ETHW) į AOA
Kz1,502.28222
1 ETHW(ETHW) į BHD
.د.ب0.619034
1 ETHW(ETHW) į BMD
$1.642
1 ETHW(ETHW) į DKK
kr10.47596
1 ETHW(ETHW) į HNL
L43.03682
1 ETHW(ETHW) į MUR
74.711
1 ETHW(ETHW) į NAD
$28.86636
1 ETHW(ETHW) į NOK
kr16.30506
1 ETHW(ETHW) į NZD
$2.75856
1 ETHW(ETHW) į PAB
B/.1.642
1 ETHW(ETHW) į PGK
K6.96208
1 ETHW(ETHW) į QAR
ر.ق5.97688
1 ETHW(ETHW) į RSD
дин.164.4463

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ETHW

Kiek ETHW(ETHW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHW kaina USD valiuta yra 1.642USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHW į USD kaina?
Dabartinė ETHW kaina USD valiuta yra $ 1.642. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ETHW rinkos kapitalizacija?
ETHW rinkos kapitalizacija yra $ 177.04MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHW apyvartoje?
ETHW apyvartoje yra 107.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHW kaina?
ETHW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 141.36226499471468USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHW kaina?
ETHW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.9976494131002414USD.
Kokia yra ETHW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHW yra $ 365.72KUSD.
Ar ETHW kaina šiais metais kils?
ETHW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:50:27(UTC+8)

ETHW (ETHW) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

