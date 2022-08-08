ETHW

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ReitingasNo.275

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)9.70%

Cirkuliuojantis kiekis107,818,999.04993

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla107,818,999.04993

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas141.36226499471468,2022-08-08

Mažiausia kaina0.9976494131002414,2025-04-07

Vieša blokų grandinėETHW

Loading...