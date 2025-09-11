enfineo (ENF) realiojo laiko kaina yra $ 0.03286. Per pastarąsias 24 valandas ENF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.029 iki aukščiausios $ 0.035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENF kaina yra $ 0.04707658444467169, o žemiausia – $ 0.007643826912459699.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
enfineo (ENF) rinkos informacija
No.4139
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 131.90K
$ 131.90K$ 131.90K
$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M
0.00
0.00 0.00
110,000,000
110,000,000 110,000,000
109,999,775
109,999,775 109,999,775
0.00%
2024-09-17 00:00:00
$ 0.125
$ 0.125$ 0.125
BSC
Dabartinė enfineo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 131.90K. ENF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 109999775. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.61M
enfineo (ENF) kainos istorija USD
Stebėkite enfineo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0006475
+2.01%
30 dienų
$ +0.02078
+172.01%
60 dienų
$ +0.01179
+55.95%
90 dienų
$ +0.0041
+14.25%
enfineo kainos pokytis šiandien
Šiandien ENF užfiksuotas $ +0.0006475 (+2.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
enfineo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02078 (+172.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
enfineo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENF rodiklis pasikeitė $ +0.01179 (+55.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
enfineo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0041 (+14.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir enfineo (ENF) pokyčius?
enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.
enfineo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų enfineo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ENFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie enfineo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti enfineo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
enfineo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos enfineo (ENF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų enfineo (ENF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes enfineo prognozes.
Supratimas apie enfineo (ENF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti enfineo (ENF)
Ieškote, kaip nusipirkti enfineo? Viskas paprasta ir patogu! enfineo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.