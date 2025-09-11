Daugiau apie ENF

enfineo logotipas

enfineo kaina(ENF)

1 ENF į USD – tiesioginė kaina:

enfineo (ENF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:43(UTC+8)

enfineo (ENF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+2.01%

+36.00%

+36.00%

enfineo (ENF) realiojo laiko kaina yra $ 0.03286. Per pastarąsias 24 valandas ENF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.029 iki aukščiausios $ 0.035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENF kaina yra $ 0.04707658444467169, o žemiausia – $ 0.007643826912459699.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENF per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +36.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

enfineo (ENF) rinkos informacija

No.4139

0.00%

2024-09-17 00:00:00

BSC

Dabartinė enfineo rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 131.90K. ENF apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 109999775. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.61M

enfineo (ENF) kainos istorija USD

Stebėkite enfineo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0006475+2.01%
30 dienų$ +0.02078+172.01%
60 dienų$ +0.01179+55.95%
90 dienų$ +0.0041+14.25%
enfineo kainos pokytis šiandien

Šiandien ENF užfiksuotas $ +0.0006475 (+2.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

enfineo 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.02078 (+172.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

enfineo 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ENF rodiklis pasikeitė $ +0.01179 (+55.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

enfineo 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0041 (+14.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir enfineo (ENF) pokyčius?

Peržiūrėkite enfineo kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

enfineo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų enfineo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ENFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie enfineo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti enfineo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

enfineo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos enfineo (ENF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų enfineo (ENF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes enfineo prognozes.

Peržiūrėkite enfineo kainos prognozę dabar!

enfineo (ENF) Tokenomika

Supratimas apie enfineo (ENF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti enfineo (ENF)

Ieškote, kaip nusipirkti enfineo? Viskas paprasta ir patogu! enfineo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ENF į vietos valiutas

1 enfineo(ENF) į VND
864.7109
1 enfineo(ENF) į AUD
A$0.0496186
1 enfineo(ENF) į GBP
0.0239878
1 enfineo(ENF) į EUR
0.027931
1 enfineo(ENF) į USD
$0.03286
1 enfineo(ENF) į MYR
RM0.1386692
1 enfineo(ENF) į TRY
1.3564608
1 enfineo(ENF) į JPY
¥4.83042
1 enfineo(ENF) į ARS
ARS$46.80907
1 enfineo(ENF) į RUB
2.77667
1 enfineo(ENF) į INR
2.894966
1 enfineo(ENF) į IDR
Rp538.6884384
1 enfineo(ENF) į KRW
45.7023452
1 enfineo(ENF) į PHP
1.8786062
1 enfineo(ENF) į EGP
￡E.1.5802374
1 enfineo(ENF) į BRL
R$0.177444
1 enfineo(ENF) į CAD
C$0.0453468
1 enfineo(ENF) į BDT
4.002348
1 enfineo(ENF) į NGN
49.6373302
1 enfineo(ENF) į COP
$128.8624616
1 enfineo(ENF) į ZAR
R.0.5747214
1 enfineo(ENF) į UAH
1.3564608
1 enfineo(ENF) į VES
Bs5.12616
1 enfineo(ENF) į CLP
$31.57846
1 enfineo(ENF) į PKR
Rs9.3325686
1 enfineo(ENF) į KZT
17.7141688
1 enfineo(ENF) į THB
฿1.044948
1 enfineo(ENF) į TWD
NT$0.9959866
1 enfineo(ENF) į AED
د.إ0.1205962
1 enfineo(ENF) į CHF
Fr0.0259594
1 enfineo(ENF) į HKD
HK$0.2556508
1 enfineo(ENF) į AMD
֏12.5561346
1 enfineo(ENF) į MAD
.د.م0.2967258
1 enfineo(ENF) į MXN
$0.6108674
1 enfineo(ENF) į SAR
ريال0.123225
1 enfineo(ENF) į PLN
0.1196104
1 enfineo(ENF) į RON
лв0.1422838
1 enfineo(ENF) į SEK
kr0.3069124
1 enfineo(ENF) į BGN
лв0.0548762
1 enfineo(ENF) į HUF
Ft11.0416172
1 enfineo(ENF) į CZK
0.6854596
1 enfineo(ENF) į KWD
د.ك0.0100223
1 enfineo(ENF) į ILS
0.1090952
1 enfineo(ENF) į AOA
Kz30.0639426
1 enfineo(ENF) į BHD
.د.ب0.01238822
1 enfineo(ENF) į BMD
$0.03286
1 enfineo(ENF) į DKK
kr0.2096468
1 enfineo(ENF) į HNL
L0.8612606
1 enfineo(ENF) į MUR
1.49513
1 enfineo(ENF) į NAD
$0.5776788
1 enfineo(ENF) į NOK
kr0.3262998
1 enfineo(ENF) į NZD
$0.0552048
1 enfineo(ENF) į PAB
B/.0.03286
1 enfineo(ENF) į PGK
K0.1393264
1 enfineo(ENF) į QAR
ر.ق0.1196104
1 enfineo(ENF) į RSD
дин.3.290929

enfineo išteklius

Išsamesnei enfineo analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali enfineo svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie enfineo

Kiek enfineo(ENF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENF kaina USD valiuta yra 0.03286USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENF į USD kaina?
Dabartinė ENF kaina USD valiuta yra $ 0.03286. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra enfineo rinkos kapitalizacija?
ENF rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENF apyvartoje?
ENF apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENF kaina?
ENF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04707658444467169USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENF kaina?
ENF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007643826912459699USD.
Kokia yra ENF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENF yra $ 131.90KUSD.
Ar ENF kaina šiais metais kils?
ENF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:48:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

