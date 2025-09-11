E Money Network (EMYC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01814. Per pastarąsias 24 valandas EMYC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01741 iki aukščiausios $ 0.01937 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMYC kaina yra $ 0.30715122277689194, o žemiausia – $ 0.014184030324586042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMYC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
E Money Network (EMYC) rinkos informacija
Dabartinė E Money Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 183.14K. EMYC apyvartoje yra 136.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.26M
E Money Network (EMYC) kainos istorija USD
Stebėkite E Money Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001187
-0.65%
30 dienų
$ -0.00331
-15.44%
60 dienų
$ +0.00198
+12.25%
90 dienų
$ +0.00173
+10.54%
E Money Network kainos pokytis šiandien
Šiandien EMYC užfiksuotas $ -0.0001187 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
E Money Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00331 (-15.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
E Money Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EMYC rodiklis pasikeitė $ +0.00198 (+12.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
E Money Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00173 (+10.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir E Money Network (EMYC) pokyčius?
Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!
E Money Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų E Money Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EMYCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie E Money Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti E Money Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
E Money Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos E Money Network (EMYC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų E Money Network (EMYC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes E Money Network prognozes.
Supratimas apie E Money Network (EMYC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMYCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti E Money Network (EMYC)
Ieškote, kaip nusipirkti E Money Network? Viskas paprasta ir patogu! E Money Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.