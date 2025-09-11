Daugiau apie EMYC

E Money Network logotipas

E Money Network kaina(EMYC)

1 EMYC į USD – tiesioginė kaina:

$0.01814
$0.01814
-0.65%1D
USD
E Money Network (EMYC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:06:59(UTC+8)

E Money Network (EMYC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01741
$ 0.01741
24 val. žemiausia
$ 0.01937
$ 0.01937
24 val. aukščiausia

$ 0.01741
$ 0.01741

$ 0.01937
$ 0.01937

$ 0.30715122277689194
$ 0.30715122277689194

$ 0.014184030324586042
$ 0.014184030324586042

-0.12%

-0.65%

-5.67%

-5.67%

E Money Network (EMYC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01814. Per pastarąsias 24 valandas EMYC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01741 iki aukščiausios $ 0.01937 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMYC kaina yra $ 0.30715122277689194, o žemiausia – $ 0.014184030324586042.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMYC per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

E Money Network (EMYC) rinkos informacija

No.1775

$ 2.47M
$ 2.47M

$ 183.14K
$ 183.14K

$ 7.26M
$ 7.26M

136.21M
136.21M

400,000,000
400,000,000

BSC

Dabartinė E Money Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.47M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 183.14K. EMYC apyvartoje yra 136.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.26M

E Money Network (EMYC) kainos istorija USD

Stebėkite E Money Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001187-0.65%
30 dienų$ -0.00331-15.44%
60 dienų$ +0.00198+12.25%
90 dienų$ +0.00173+10.54%
E Money Network kainos pokytis šiandien

Šiandien EMYC užfiksuotas $ -0.0001187 (-0.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

E Money Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00331 (-15.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

E Money Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EMYC rodiklis pasikeitė $ +0.00198 (+12.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

E Money Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00173 (+10.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir E Money Network (EMYC) pokyčius?

Peržiūrėkite E Money Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra E Money Network (EMYC)

Leading the way with Modular RWA protocol. We're revolutionizing the blockchain landscape as the FIRST MiCA Compliant Modular blockchain. E Money Network seamlessly connects DeFi 2.0 and RWA tokenisation, creating a bridge between Web 2.0 and Web 3.0 liquidity. Explore the possibilities with us!

E Money Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų E Money Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EMYCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie E Money Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti E Money Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

E Money Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos E Money Network (EMYC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų E Money Network (EMYC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes E Money Network prognozes.

Peržiūrėkite E Money Network kainos prognozę dabar!

E Money Network (EMYC) Tokenomika

Supratimas apie E Money Network (EMYC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMYCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti E Money Network (EMYC)

Ieškote, kaip nusipirkti E Money Network? Viskas paprasta ir patogu! E Money Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EMYC į vietos valiutas

1 E Money Network(EMYC) į VND
477.3541
1 E Money Network(EMYC) į AUD
A$0.0273914
1 E Money Network(EMYC) į GBP
0.0132422
1 E Money Network(EMYC) į EUR
0.015419
1 E Money Network(EMYC) į USD
$0.01814
1 E Money Network(EMYC) į MYR
RM0.0765508
1 E Money Network(EMYC) į TRY
0.7488192
1 E Money Network(EMYC) į JPY
¥2.66658
1 E Money Network(EMYC) į ARS
ARS$25.84043
1 E Money Network(EMYC) į RUB
1.53283
1 E Money Network(EMYC) į INR
1.6004922
1 E Money Network(EMYC) į IDR
Rp297.3770016
1 E Money Network(EMYC) į KRW
25.2294748
1 E Money Network(EMYC) į PHP
1.038515
1 E Money Network(EMYC) į EGP
￡E.0.8730782
1 E Money Network(EMYC) į BRL
R$0.097956
1 E Money Network(EMYC) į CAD
C$0.0250332
1 E Money Network(EMYC) į BDT
2.209452
1 E Money Network(EMYC) į NGN
27.3603806
1 E Money Network(EMYC) į COP
$71.1370984
1 E Money Network(EMYC) į ZAR
R.0.3176314
1 E Money Network(EMYC) į UAH
0.7488192
1 E Money Network(EMYC) į VES
Bs2.82984
1 E Money Network(EMYC) į CLP
$17.43254
1 E Money Network(EMYC) į PKR
Rs5.1519414
1 E Money Network(EMYC) į KZT
9.7789112
1 E Money Network(EMYC) į THB
฿0.5772148
1 E Money Network(EMYC) į TWD
NT$0.5503676
1 E Money Network(EMYC) į AED
د.إ0.0665738
1 E Money Network(EMYC) į CHF
Fr0.0143306
1 E Money Network(EMYC) į HKD
HK$0.1411292
1 E Money Network(EMYC) į AMD
֏6.9314754
1 E Money Network(EMYC) į MAD
.د.م0.1638042
1 E Money Network(EMYC) į MXN
$0.337404
1 E Money Network(EMYC) į SAR
ريال0.068025
1 E Money Network(EMYC) į PLN
0.0660296
1 E Money Network(EMYC) į RON
лв0.0787276
1 E Money Network(EMYC) į SEK
kr0.1697904
1 E Money Network(EMYC) į BGN
лв0.0302938
1 E Money Network(EMYC) į HUF
Ft6.1015704
1 E Money Network(EMYC) į CZK
0.3785818
1 E Money Network(EMYC) į KWD
د.ك0.0055327
1 E Money Network(EMYC) į ILS
0.0604062
1 E Money Network(EMYC) į AOA
Kz16.5358798
1 E Money Network(EMYC) į BHD
.د.ب0.00683878
1 E Money Network(EMYC) į BMD
$0.01814
1 E Money Network(EMYC) į DKK
kr0.1157332
1 E Money Network(EMYC) į HNL
L0.4754494
1 E Money Network(EMYC) į MUR
0.8264584
1 E Money Network(EMYC) į NAD
$0.3189012
1 E Money Network(EMYC) į NOK
kr0.1803116
1 E Money Network(EMYC) į NZD
$0.0304752
1 E Money Network(EMYC) į PAB
B/.0.01814
1 E Money Network(EMYC) į PGK
K0.0769136
1 E Money Network(EMYC) į QAR
ر.ق0.0660296
1 E Money Network(EMYC) į RSD
дин.1.8178094

E Money Network išteklius

Išsamesnei E Money Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali E Money Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie E Money Network

Kiek E Money Network(EMYC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EMYC kaina USD valiuta yra 0.01814USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EMYC į USD kaina?
Dabartinė EMYC kaina USD valiuta yra $ 0.01814. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra E Money Network rinkos kapitalizacija?
EMYC rinkos kapitalizacija yra $ 2.47MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EMYC apyvartoje?
EMYC apyvartoje yra 136.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EMYC kaina?
EMYC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.30715122277689194USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EMYC kaina?
EMYC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014184030324586042USD.
Kokia yra EMYC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EMYC yra $ 183.14KUSD.
Ar EMYC kaina šiais metais kils?
EMYC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EMYC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
E Money Network (EMYC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

EMYC-į-USD skaičiuoklė

Suma

EMYC
EMYC
USD
USD

1 EMYC = 0.01814 USD

Prekiauti EMYC

EMYCUSDT
$0.01814
$0.01814
-0.65%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

