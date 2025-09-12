E Money Network (EMYC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite E Money Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EMYC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte E Money Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

E Money Network kainos prognozė
$0.01841
+3.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:48:37(UTC+8)

E Money Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, E Money Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01841 prekybos kainą 2025 m.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, E Money Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.019330 prekybos kainą 2026 m.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EMYC ateities kaina yra $ 0.020297 su 10.25% augimo norma.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EMYC ateities kaina yra $ 0.021311 su 15.76% augimo norma.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMYC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.022377, o augimo norma – 21.55%.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EMYC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.023496, o augimo norma – 27.63%.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. E Money Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.038273 prekybos kainą.

E Money Network (EMYC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. E Money Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.062342 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01841
    0.00%
  • 2026
    $ 0.019330
    5.00%
  • 2027
    $ 0.020297
    10.25%
  • 2028
    $ 0.021311
    15.76%
  • 2029
    $ 0.022377
    21.55%
  • 2030
    $ 0.023496
    27.63%
  • 2031
    $ 0.024671
    34.01%
  • 2032
    $ 0.025904
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.027199
    47.75%
  • 2034
    $ 0.028559
    55.13%
  • 2035
    $ 0.029987
    62.89%
  • 2036
    $ 0.031487
    71.03%
  • 2037
    $ 0.033061
    79.59%
  • 2038
    $ 0.034714
    88.56%
  • 2039
    $ 0.036450
    97.99%
  • 2040
    $ 0.038273
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės E Money Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01841
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.018412
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.018427
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.018485
    0.41%
E Money Network (EMYC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EMYC kaina yra $0.01841. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

E Money Network (EMYC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EMYC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.018412. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

E Money Network (EMYC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EMYC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.018427. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

E Money Network (EMYC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EMYC kaina yra $0.018485. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė E Money Network kainų statistika

$ 0.01841
$ 2.51M

+3.83%

$ 2.51M
136.24M

136.24M
$ 195.07K

$ 195.07K
$ 195.07K$ 195.07K

--

Naujausia EMYC kaina yra $ 0.01841. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 195.07K.
Be to, EMYC turi 136.24M apyvartą ir $ 2.51M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti E Money Network (EMYC)

Bandote įsigyti EMYC? Dabar galite EMYC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti E Money Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EMYC dabar

E Money Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje E Money Network, dabartinė E Money Network kaina yra 0.01841USD. Apyvartinė E Money Network (EMYC) pasiūla yra 0.00 EMYC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.51M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000369
    $ 0.0189
    $ 0.01767
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000660
    $ 0.0204
    $ 0.01551
  • 30 dienų
    -0.23%
    $ -0.00571
    $ 0.0267
    $ 0.01551
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas E Money Network kaina pasikeitė $0.000369, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas E Money Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0204 ir žemiausia $0.01551. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo EMYC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį E Money Network įvyko -0.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00571 vertę. Tai rodo, kad EMYC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą E Money Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EMYC kainų istoriją

Kaip veikia E Money Network (EMYC) kainų prognozės modulis?

E Money Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EMYC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius E Money Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EMYC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti E Money Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EMYC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EMYC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą E Money Network potencialą.

Kodėl EMYC kainų prognozė yra svarbi?

EMYC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EMYC dabar?
Pagal jūsų prognozes, EMYC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EMYC kainų prognozė?
Remiantis E Money Network (EMYC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EMYC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EMYC 2026 m.?
1 vieneto E Money Network (EMYC) kaina šiandien yra $0.01841. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMYC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EMYC kaina 2027 m.?
E Money Network (EMYC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EMYC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EMYC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, E Money Network (EMYC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EMYC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, E Money Network (EMYC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EMYC 2030 m.?
1 vieneto E Money Network (EMYC) kaina šiandien yra $0.01841. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EMYC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EMYC kainų prognozė 2040 metams?
E Money Network (EMYC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EMYC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.