ELYSIA (EL) realiojo laiko kaina yra $ 0.004434. Per pastarąsias 24 valandas EL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004413 iki aukščiausios $ 0.004572 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EL kaina yra $ 0.06948144, o žemiausia – $ 0.00068517.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EL per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -2.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ELYSIA (EL) rinkos informacija
No.872
$ 21.73M
$ 21.73M$ 21.73M
$ 239.53K
$ 239.53K$ 239.53K
$ 31.04M
$ 31.04M$ 31.04M
4.90B
4.90B 4.90B
7,000,000,000
7,000,000,000 7,000,000,000
6,803,300,704.688
6,803,300,704.688 6,803,300,704.688
70.02%
ETH
Dabartinė ELYSIA rinkos kapitalizacija yra $ 21.73M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 239.53K. EL apyvartoje yra 4.90B vienetų, o bendras kiekis siekia 6803300704.688. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.04M
ELYSIA (EL) kainos istorija USD
Stebėkite ELYSIA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00010392
-2.29%
30 dienų
$ -0.000731
-14.16%
60 dienų
$ -0.00024
-5.14%
90 dienų
$ -0.00005
-1.12%
ELYSIA kainos pokytis šiandien
Šiandien EL užfiksuotas $ -0.00010392 (-2.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ELYSIA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000731 (-14.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ELYSIA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EL rodiklis pasikeitė $ -0.00024 (-5.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ELYSIA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00005 (-1.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ELYSIA (EL) pokyčius?
Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.
ELYSIA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ELYSIA (EL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELYSIA (EL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELYSIA prognozes.
Supratimas apie ELYSIA (EL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.