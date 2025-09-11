Paysenger (EGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.001789. Per pastarąsias 24 valandas EGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001788 iki aukščiausios $ 0.001811 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGO kaina yra $ 0.1315824884726725, o žemiausia – $ 0.001702490697625572.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGO per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Paysenger (EGO) rinkos informacija
Dabartinė Paysenger rinkos kapitalizacija yra $ 358.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.84K. EGO apyvartoje yra 200.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 323000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 577.85K
Paysenger (EGO) kainos istorija USD
Stebėkite Paysenger kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001189
-0.66%
30 dienų
$ -0.000301
-14.41%
60 dienų
$ -0.00182
-50.43%
90 dienų
$ -0.003098
-63.40%
Paysenger kainos pokytis šiandien
Šiandien EGO užfiksuotas $ -0.00001189 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Paysenger 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000301 (-14.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Paysenger 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EGO rodiklis pasikeitė $ -0.00182 (-50.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Paysenger 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003098 (-63.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.
Paysenger galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paysenger investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti EGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paysenger mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paysenger, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Paysenger kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Paysenger (EGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paysenger (EGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paysenger prognozes.
Supratimas apie Paysenger (EGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Paysenger (EGO)
Ieškote, kaip nusipirkti Paysenger? Viskas paprasta ir patogu! Paysenger lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
