Paysenger kaina(EGO)

1 EGO į USD – tiesioginė kaina:

$0.001789
$0.001789
-0.66%1D
USD
Paysenger (EGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:52(UTC+8)

Paysenger (EGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001788
$ 0.001788
24 val. žemiausia
$ 0.001811
$ 0.001811
24 val. aukščiausia

$ 0.001788
$ 0.001788

$ 0.001811
$ 0.001811

$ 0.1315824884726725
$ 0.1315824884726725

$ 0.001702490697625572
$ 0.001702490697625572

-0.12%

-0.66%

-0.84%

-0.84%

Paysenger (EGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.001789. Per pastarąsias 24 valandas EGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001788 iki aukščiausios $ 0.001811 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGO kaina yra $ 0.1315824884726725, o žemiausia – $ 0.001702490697625572.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGO per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Paysenger (EGO) rinkos informacija

No.2617

$ 358.95K
$ 358.95K

$ 59.84K
$ 59.84K

$ 577.85K
$ 577.85K

200.64M
200.64M

323,000,000
323,000,000

323,000,000
323,000,000

62.11%

BSC

Dabartinė Paysenger rinkos kapitalizacija yra $ 358.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.84K. EGO apyvartoje yra 200.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 323000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 577.85K

Paysenger (EGO) kainos istorija USD

Stebėkite Paysenger kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001189-0.66%
30 dienų$ -0.000301-14.41%
60 dienų$ -0.00182-50.43%
90 dienų$ -0.003098-63.40%
Paysenger kainos pokytis šiandien

Šiandien EGO užfiksuotas $ -0.00001189 (-0.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Paysenger 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000301 (-14.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Paysenger 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EGO rodiklis pasikeitė $ -0.00182 (-50.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Paysenger 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003098 (-63.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Paysenger (EGO) pokyčius?

Peržiūrėkite Paysenger kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Paysenger (EGO)

Paysenger is an innovative collaboration platform that unites content creators, fans, and brands, offering cutting-edge tools for monetization and audience engagement.

Paysenger galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paysenger investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paysenger mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paysenger, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Paysenger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Paysenger (EGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paysenger (EGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paysenger prognozes.

Peržiūrėkite Paysenger kainos prognozę dabar!

Paysenger (EGO) Tokenomika

Supratimas apie Paysenger (EGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Paysenger (EGO)

Ieškote, kaip nusipirkti Paysenger? Viskas paprasta ir patogu! Paysenger lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EGO į vietos valiutas

1 Paysenger(EGO) į VND
47.077535
1 Paysenger(EGO) į AUD
A$0.00270139
1 Paysenger(EGO) į GBP
0.00130597
1 Paysenger(EGO) į EUR
0.00152065
1 Paysenger(EGO) į USD
$0.001789
1 Paysenger(EGO) į MYR
RM0.00754958
1 Paysenger(EGO) į TRY
0.07384992
1 Paysenger(EGO) į JPY
¥0.262983
1 Paysenger(EGO) į ARS
ARS$2.5484305
1 Paysenger(EGO) į RUB
0.15113472
1 Paysenger(EGO) į INR
0.15771824
1 Paysenger(EGO) į IDR
Rp29.32786416
1 Paysenger(EGO) į KRW
2.48470632
1 Paysenger(EGO) į PHP
0.10224135
1 Paysenger(EGO) į EGP
￡E.0.08614035
1 Paysenger(EGO) į BRL
R$0.0096606
1 Paysenger(EGO) į CAD
C$0.00246882
1 Paysenger(EGO) į BDT
0.2179002
1 Paysenger(EGO) į NGN
2.69833081
1 Paysenger(EGO) į COP
$7.01567084
1 Paysenger(EGO) į ZAR
R.0.03128961
1 Paysenger(EGO) į UAH
0.07384992
1 Paysenger(EGO) į VES
Bs0.279084
1 Paysenger(EGO) į CLP
$1.719229
1 Paysenger(EGO) į PKR
Rs0.50809389
1 Paysenger(EGO) į KZT
0.96441412
1 Paysenger(EGO) į THB
฿0.05685442
1 Paysenger(EGO) į TWD
NT$0.05429615
1 Paysenger(EGO) į AED
د.إ0.00656563
1 Paysenger(EGO) į CHF
Fr0.00141331
1 Paysenger(EGO) į HKD
HK$0.01391842
1 Paysenger(EGO) į AMD
֏0.68359479
1 Paysenger(EGO) į MAD
.د.م0.01615467
1 Paysenger(EGO) į MXN
$0.0332754
1 Paysenger(EGO) į SAR
ريال0.00670875
1 Paysenger(EGO) į PLN
0.00651196
1 Paysenger(EGO) į RON
лв0.00776426
1 Paysenger(EGO) į SEK
kr0.01672715
1 Paysenger(EGO) į BGN
лв0.00298763
1 Paysenger(EGO) į HUF
Ft0.60133657
1 Paysenger(EGO) į CZK
0.03731854
1 Paysenger(EGO) į KWD
د.ك0.000545645
1 Paysenger(EGO) į ILS
0.00593948
1 Paysenger(EGO) į AOA
Kz1.63677399
1 Paysenger(EGO) į BHD
.د.ب0.000674453
1 Paysenger(EGO) į BMD
$0.001789
1 Paysenger(EGO) į DKK
kr0.01141382
1 Paysenger(EGO) į HNL
L0.04688969
1 Paysenger(EGO) į MUR
0.0813995
1 Paysenger(EGO) į NAD
$0.03145062
1 Paysenger(EGO) į NOK
kr0.01776477
1 Paysenger(EGO) į NZD
$0.00300552
1 Paysenger(EGO) į PAB
B/.0.001789
1 Paysenger(EGO) į PGK
K0.00758536
1 Paysenger(EGO) į QAR
ر.ق0.00651196
1 Paysenger(EGO) į RSD
дин.0.17916835

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Paysenger

Kiek Paysenger(EGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EGO kaina USD valiuta yra 0.001789USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EGO į USD kaina?
Dabartinė EGO kaina USD valiuta yra $ 0.001789. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Paysenger rinkos kapitalizacija?
EGO rinkos kapitalizacija yra $ 358.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EGO apyvartoje?
EGO apyvartoje yra 200.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EGO kaina?
EGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1315824884726725USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EGO kaina?
EGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001702490697625572USD.
Kokia yra EGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EGO yra $ 59.84KUSD.
Ar EGO kaina šiais metais kils?
EGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:49:52(UTC+8)

Paysenger (EGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 EGO = 0.001789 USD

$0.001789
